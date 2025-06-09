¾åÉÊ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥É¥é¥¤¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò»ÈÍÑ¡ªCAFE OHZAN¡Ö¥ß¥ó¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥é¥¹¥¯¡×
CAFE OHZAN(¥«¥Õ¥§¥ª¥¦¥¶¥ó)¤¬¡¢2025Ç¯6·î7Æü(ÅÚ)¤è¤êÅ¹Æ¬¤ª¤è¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¡¢¥ß¥ó¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥é¥¹¥¯¤òÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
CAFE OHZAN¡Ö¥ß¥ó¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥é¥¹¥¯¡×
CAFE OHZAN(¥«¥Õ¥§¥ª¥¦¥¶¥ó)¤¬¡¢2025Ç¯6·î7Æü(ÅÚ)¤è¤êÅ¹Æ¬¤ª¤è¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¡¢¥ß¥ó¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥é¥¹¥¯¤òÈÎÇäÃæ¡ù
¡ÈÂç¿Í²Ä°¦¤¤¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥é¥¹¥¯¤òÅ¸³«¤¹¤ëCAFE OHZAN(¥«¥Õ¥§¥ª¥¦¥¶¥ó)¡£
¥µ¥¯¥µ¥¯¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤¿¥Ñ¥ó¥É¥¥¥ß¡¼¤ËÇ»¸ü¤Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¤Þ¤È¤ï¤»¤¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥é¥¹¥¯¤Ë¥Á¥ç¥³¥ß¥ó¥È¤¬¿·ÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡£
CAFE OHZAN¤¬¥ß¥ó¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤òºî¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
CAFE OHZAN¤é¤·¤¯¾åÉÊ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥É¥é¥¤¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3ËÜ¤¹¤Ù¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥ß¥ó¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ç¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¥ß¥ó¥È¤Î¶¯¤µ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¤Î¤Î¤Ã¤¿¥é¥¹¥¯¤Ë¤Ï¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ë¹ÈÃã(¥À¡¼¥¸¥ê¥ó)¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢Ì£¤ï¤¤¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡£
¥ß¥ó¥È´¶¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ç¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î´Å¤µ¤È¥À¡¼¥¸¥ê¥ó¤Î¹á¤ê¤¬²Ú¤ä¤«¤ËÎ©¤Ä¡¢¾åÉÊ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
¥ª¥ì¥ó¥¸¤¬¤Î¤Ã¤¿¥é¥¹¥¯¤Ë¤Ï¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¯¥é¥ó¥Á¤ä¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¡¢¥Ý¥Ô¡¼¥·¡¼¥É¤ò¤¢¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¥¶¥¯¥¶¥¯¤È¤·¤¿¿©´¶¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬ÆÃÄ§Åª¡£
³ú¤à¤¿¤Ó¤Ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Èº®¤¶¤ê¤¢¤¤¡¢Ì£¤â¿©´¶¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥ß¥ó¥È´¶¤¬°ìÈÖ¶¯¤¤¤Î¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥ì¥â¥ó¤¬¤Î¤Ã¤¿¥é¥¹¥¯¡£
¥ß¥ó¥È¤ÎÍÕ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Á¥ç¥³¥×¥ì¡¼¥È¤¬²Ä°¦¤é¤·¤¯¡¢½é²Æ¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥ì¥â¥ó¤ËÁÖ¤ä¤«¤Ê¥ß¥ó¥È¤Î¹á¤ê¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Á¥ç¥³¥ß¥ó¥È¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤°ìÉÊ¤Ë¡£
¥ß¥ó¥È¹¥¤¤ÎÊý¤Ø¸þ¤±¤Æ¤ª¤Ä¤¯¤ê¤·¤¿¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥é¥¹¥¯3ËÜÆþ ¥Á¥ç¥³¥ß¥ó¥È¡¿Le Stick Rusk ¡ÈChocolate Mint¡É
²èÁü¾å¤«¤é¡¢¥ì¥â¥ó¥Á¥ç¥³¥ß¥ó¥È¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¥Á¥ç¥³¥ß¥ó¥È¡¢¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Á¥ç¥³¥ß¥ó¥È
¾¦ÉÊÌ¾ ¡§ ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥é¥¹¥¯3ËÜÆþ ¥Á¥ç¥³¥ß¥ó¥È
²Á³Ê¡¡ ¡§ 3ËÜÆþ¡¿918±ß(ÀÇ¹þ)
Æü»ý¤Á ¡§ À½Â¤¤è¤ê60Æü´Ö
È¯ÇäÆü ¡§ 2025Ç¯6·î7Æü(ÅÚ)
¢£ÈÎÇäÅ¹¾ðÊó
Ä¾±ÄÅ¹
¡¦¶äºÂ»°±ÛÅ¹
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§03-3535-1817
¡¦ÆüËÜ¶¶»°±ÛÅ¹
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§03-3274-8230
¡¦ÅìÉðÃÓÂÞÅ¹
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§03-5396-6456
¡¦Æó»Ò¶ÌÀîÅìµÞ¥Õ¡¼¥É¥·¥ç¡¼Å¹
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§03-6805-7341
¡¦¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§0120-129-683
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¾åÉÊ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥É¥é¥¤¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò»ÈÍÑ¡ªCAFE OHZAN¡Ö¥ß¥ó¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥é¥¹¥¯¡× appeared first on Dtimes.