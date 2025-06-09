±ÑºâÌ³Áê¡¢Ãæ¹ñ¤Î²¿Éû¼óÁê¤È²ñÃÌ¤Ø¡¡ÊÆÃæ¶¨µÄ¤ÇË¬±ÑÃæ¤Ë¡áÀ¯ÉÜ¶Ú
[¥í¥ó¥É¥ó £¸Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥ê¡¼¥Ö¥¹±ÑºâÌ³Áê¤ÏÊÆ¹ñ¤È¤ÎËÇ°×¶¨µÄ¤Î¤¿¤á¤Ëº£½µË¬±Ñ¤¹¤ëÃæ¹ñ¤Î²¿Î©ÊöÉû¼óÁê¤È²ñÃÌ¤¹¤ë¤È¡¢±ÑÀ¯ÉÜ¶Ú¤¬£¸ÆüÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²¿Éû¼óÁê¤Ï£¸¨¡£±£³Æü¤ÎË¬±ÑÃæ¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ÎÂ¦¶á£³¿Í¤È²ñÃÌ¤·¡¢Î¾¹ñ´Ö¤ÎËÇ°×Ê¶Áè²ò·è¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
±ÑÀ¯ÉÜ¶Ú¤Ï¡¢¥ê¡¼¥Ö¥¹»á¤Ï²¿»á¤È¤Î²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¦¤¬¡¢Æü»þ¤Î¾ÜºÙ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥ê¡¼¥Ö¥¹»á¤Ï£±·î¡¢¥¹¥¿¡¼¥Þ¡¼À¯¸¢¤Î¼çÍ×À¯ºöÌÜÉ¸¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ëÂÐÃæ´Ø·¸²þÁ±¤Ë¸þ¤±¤¿Æ¯¤¤«¤±¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆË¬Ãæ¤·¡¢²¿»á¤È²ñÃÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥Ñ¥¤¤Ë¤è¤ëÄµÊó³èÆ°µ¿ÏÇ¤¬ÉÑÈË¤Ë»ý¤Á¾å¤¬¤ëÃæ¡¢±ÑµÄ°÷¤Î´Ö¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ê¤ª²ûµ¿Åª¤Ê¸«Êý¤¬Â¿¤¤¡£¥í¥ó¥É¥ó¤ËÂçµ¬ÌÏ¤ÊÃæ¹ñÂç»È´Û¤¬¿·Àß¤µ¤ì¤ë·×²è¤ò½ä¤Ã¤Æ¤â°ÍÁ³°Õ¸«¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌîÅÞÊÝ¼éÅÞ¤ÏÁË»ß¤¹¤Ù¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£