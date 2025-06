【プレイテック TL-250II改】(埼玉県川越市 安ギター博士 53歳) 4ブレードハムバッカーを4つ載せています。ピックガードは元々のデザインを元にアルミで自作しました。 回路部は、合計5つのスイッチを付けてあり、4つのピックアップを並列にON/OFFできる通常のモードと、全てのピックアップを強制的に直列に接続する直列モードを付けてあります。 全直列にすると計16個のコイルのパワーでクリーンセッティングなアンプですら歪みますw みんなに笑って欲しくて作ったのですが、褒めてもらえることが多くて微妙な心境です。 ピックアップの裏側は磁石祭りですから、磁力による弦の引きが強く、チューナーでのチューニングも難しくなるなど、正直、実用性はありません。 もちろん、ギター本体よりパーツ代のほうが圧倒的に高いです。 ◆ ◆ ◆ やってんな。私にも、「驚く」→「笑う」→「よく見るとよくできてる」→「感心」→「褒める」という心情の変化が訪れました。ヘッドストックとピックガードのデザインが調和しているなぁとか。これじゃ「行き過ぎ設計」としてあまりにちゃんとしすぎて感心しちゃうので、ピックアップを90度回転してセットしてください。つまりは低音弦(4〜6弦)はフロント、高音源(1〜3弦)はリアといった、誰得なやつ。入らないかな。あ、ひらめいた。すべてのピックアップは縦に設置するとして、フロント左に2ブレードシングルを右に4ブレードハムを、リアの左には4ブレードハム、その右に2ブレードシングルってどう?これなら全力で笑える気がします。2ブレードシングル×2、急いで買ってきて。(BARKS 烏丸哲也) ★皆さんの楽器を紹介させてください 「俺の楽器・私の愛機」コーナーでは、皆さんご自慢の楽器を募集しています。BARKS楽器人編集部までガンガンお寄せください。編集部のコメントとともにご紹介させていただきますので、以下の要素をお待ちしております。(1)投稿タイトル (例)必死にバイトしてやっと買った憧れのジャガー (例)絵を書いたら世界一かわいくなったカリンバ(2)楽器名(ブランド・モデル名) (例)トラヴィス・ビーン TB-1000 (例)自作タンバリン 手作り3号(3)お名前 所在 年齢 (例)練習嫌いさん 静岡県 21歳 (例)山田太郎さん 北区赤羽市 X歳(4)説明・自慢トーク ※文章量問いません。エピソード/こだわり/自慢ポイントなど、何でも構いません。パッションあふれる投稿をお待ちしております。(5)写真 ※最大5枚まで●応募フォーム:https://forms.gle/KaYtg18TbwtqysmR7 ◆【俺の楽器・私の愛機】まとめページ

