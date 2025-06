やのまんが展開する、手のひらサイズで、どこでも連れて歩ける「ジグソーパズル コパン」にディズニーデザインが登場。

お気に入りキャラクターやデザインでジグソーパズルを楽しめて、いつでもどこでも一緒にいられます!

やのまん ディズニー「ジグソーパズル コパン」

発売日:第1弾 発売中、第2弾 2025年7月中旬

価格:各660円(税込)

内容:パズルピース(70ピース)、台紙、スリーブ

完成サイズ:5.9×8.6cm

販売場所:全国の玩具店、キャラクターショップ、家電量販店など

ジグソーパズル製造販売事業を手掛けるやのまんの「ジグソーパズル コパン」第2弾が、2025年7月中旬より登場☆

「ジグソーパズル コパン」は、完成後に持ち歩いて楽しめる新感覚のジグソーパズルです。

完成サイズは手のひらに乗るほど小さい70ピースで、付属の台紙とスリーブを使えば、場所を選ばずにどこでも気軽にジグソーパズルが楽しめます。

カフェで一息つくときや旅行先、イベントの待ち時間など、ちょっとしたスキマ時間にも最適です!

2025年3月に発売された「ジグソーパズル コパン」第1弾の36柄に、新発売の18柄をあわせて、全54種類の展開となります。

豊富なラインナップには、ディズニーのキャラクターたちをあしらった楽しいデザインも。

見ているだけで心躍るような、魅力的なジグソーパズルが揃っています☆

誰もが知る「ミッキー&フレンズ」をはじめ、ハワイの美しい自然と温かい友情を描く「リロ&スティッチ」など、世代を超えて愛されるラインナップ。

定番の人気キャラクターはもちろん、ちょっと珍しいキャラクターも登場する幅広い品揃えが魅力です。

日々を彩る楽しいグッズで、思い出のキャラクターや心ときめく「推し」を見つけられそう!

やのまんが展開する「ジグソーパズル コパン」シリーズから、ディズニーデザインの一部を紹介します☆

レトロ/ミッキーマウス

懐かしさを感じるレトロな「ミッキーマウス」のジグソーパズル。

いつでも・どこでもパズルを楽しめるほか、専用ケースに入れればアクセサリーのようにして持ち歩けます!

フードラッシュ/スティッチ(目玉焼き)

パンと目玉焼きのお布団で眠る「スティッチ」がキュート。

布団をはねのけているような寝相も、「スティッチ」の元気さがあらわれています☆

リメンバー・ミー

ミュージシャンを夢見る少年が、死者の国に迷い込み、冒険する作品『リメンバー・ミー』の「ジグソーパズル コパン」も!

死者の国で出会うキャラクターたちが、色鮮やかに表現されています。

スナックアタック/スティッチ

美味しそうなおやつに目を輝かせる「スティッチ」

ポップなデザインが目を引く、明るい印象のジグソーパズルです☆

ファニーフェイス/プーさん

大好きなハチミツのツボを目にして、にやける顔を押さえられない「くまのプーさん」

嬉しそうな様子が伝わってくる、楽しいイラストです!

ベイマックス&モチ

寝転がってこちらを見つめる「ベイマックス」に癒されるデザイン。

「ベイマックス」のお腹の上に乗っている「モチ」もキュートな存在です。

MANGA/アリエル

コミック風のかわいいタッチで表現された、『リトル・マーメイド』のディズニープリンセス「アリエル」

人間の世界へ憧れる様子が、表情や仕草から伝わってきます☆

ジグソーパズルコパン専用ケース

価格:各550円(税込)

本体サイズ:約8×11.5cm(カラビナ部分を除く)

「ジグソーパズル コパン」は、別売りの専用ケースに入れれば持ち歩きが可能。

カラビナ部分のカラーバリエーションがあり、好みや推しのイメージに合わせて選べます。

ジグソーパズルのように飾るだけでなく、お気に入りキャラクターのパズルを完成させて、一緒に街へ繰り出して楽しめるグッズです!

組み立てて飾るだけでなく、専用ケースにいれて持ち歩きも楽しめる、手のひらサイズのジグソーパズル。

2025年7月中旬より第2弾が発売となる、やのまん ディズニー「ジグソーパズル コパン」の紹介でした☆

©︎Disney

©︎Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A.Milne and E.H. Shepard.

©︎Disney/Pixar

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 手のひらサイズのミッキーやスティッチ、アリエル!やのまん ディズニー「ジグソーパズル コパン」 appeared first on Dtimes.