¥¹¥ë¥á¥¤¥«300¥¥í½é¿åÍÈ¤²¡¡ÉÔµù¤Ç½é¶¥¤ê±ä´ü¤ÎÈ¡´Û
¡¡ÉÔµù¤Î¥¹¥ë¥á¥¤¥«¤Î½é¶¥¤ê¤¬±ä´ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ËÌ³¤Æ»È¡´Û»Ô¤Ç9Æü¡¢Ìó300¥¥í¤¬¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¤¿¡£Æ±Æü¤Î»Ô¿å»ºÊªÃÏÊý²·Çä»Ô¾ì¤Î½é¶¥¤ê¤Ç¤Ï¡¢¿åÍÈ¤²Ä¾¸å¤Î¡Ö¤¤¤±¤¹¥¤¥«¡×¤¬¤³¤ÎÆüºÇ¹âÃÍ¤Î1¥¥í8300±ß¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤¿¡£ºòÇ¯¤Î½é¿åÍÈ¤²¤ÏÌó200¥¥í¡¢°ìºòÇ¯¤ÏÌó1¥È¥ó¤Ç¡¢µÏ¿ÅªÉÔµù¤¬Â³¤¯¤¬¡¢»Ô¾ìÃ´Åö¼Ô¤Ï¶¥¤ê¤ò½ª¤¨¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º°ìÂ©¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡È¡´Û¶á³¤¤Î¾®·¿µùÁ¥¤Ë¤è¤ë¥¹¥ë¥á¥¤¥«µù¤Ï1Æü¤Ë²ò¶Ø¡£11ÀÉ¤¬½Ð¤¿¤¬¿ôÉ¤¤·¤«¼è¤ì¤º¡¢1965Ç¯¤Î»Ô¾ì³«Àß°ÊÍè½é¤á¤Æ½é¶¥¤ê¤¬±ä´ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¶áÇ¯¤ÏµÏ¿ÅªÉÔµù¤¬Â³¤¡¢Æ±»Ô¾ì¤Ç¤ÎÎäÅà¤ò½ü¤¯¼è°·ÎÌ¤Ï2008Ç¯ÅÙ¤Î8928¥È¥ó¤ò¥Ô¡¼¥¯¤Ë¸º¾¯¡¢24Ç¯ÅÙ¤Ï400¥È¥ó¤À¤Ã¤¿¡£