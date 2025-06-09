¥É·³Àï¤ÇÃíÌÜ¤Î¤Ø¤½½Ð¤·¡ÈÀ¤³¦No.1Èþ½÷¡É¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¡×¡¡¿´¶ÌÀ¤«¤¹¡Ö¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¡×
»Ïµå¼°¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥½¥Ù¥é¡¼¥Î¤µ¤ó¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡È´¶¼Õ¡É
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àï¤Ç»Ïµå¼°¤òÌ³¤á¤¿¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó·Ï¤Î½÷Í¥¡¦¥â¥Ç¥ë¤Î¥ê¥¶¡¦¥½¤Ù¥é¡¼¥Î¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡È´¶¼Õ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡É¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¤ï¡×¤ÈSNS¤òÄÌ¤·¤Æ»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡3Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö4Æü¡Ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥á¥Ã¥ÄÀï¤Ç¥½¤Ù¥é¡¼¥Î¤µ¤ó¤Ï»Ïµå¼°¤Î¡ÈÂçÌò¡É¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¡£Çò¤Î¤Ø¤½½Ð¤·¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃåÍÑ¤·¤¿»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£Ä¹¤¤¹õÈ±¤ò¤Ê¤Ó¤«¤»¤Æ¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥ÉÅêµå¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢µå¾ì¤ÏÇï¼ê¤È´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡»Ïµå¼°¤ÎÍâÆü¡¢¥½¥Ù¥é¡¼¥Î¤µ¤ó¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç»Ïµå¼°¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¥Õ¥£¥ê¥Ô¡¼¥Î¡¦¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸¥Ê¥¤¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÐ¥á¥Ã¥ÄÀï¤Ç»ä¤¿¤Á¤Î¥«¥Ð¥Ð¥ä¥ó¡ÊÆ±Ë¦¡Ë¤ÎÁ°¤Ç»Ïµå¼°¤ò¹Ô¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ê¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤Æ¤â¶ÛÄ¥¤·¤¿¤±¤É¡¢½ÐÍè¤ÏÂç¾æÉ×¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×¤Î¥Æ¥¥¹¥È¤âÅº¤¨¤Æ´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Èþ½÷¤¬ÆÏ¤±¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¡ÖËÜÅö¤Ë¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê½ÐÍè¤À¤Ã¤¿¤è¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¡×¡Ö¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦Åêµå¡×¡Ö´°àú¤ÊÅêµå¤À¤Ã¤¿¡×¡ÖÌîµå½÷»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢SNS¾å¤Ë²¹¤«¤¤¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥½¥Ù¥é¡¼¥Î¤µ¤ó¤ÏÊÆ¹ñ¤Î±Ç²è¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡ÖTC Candler¡×¤¬1990Ç¯¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÈþ¤·¤¤´é100¿Í¡×¤Î2017Ç¯ÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿ÈþËÆ¤Î»ý¤Á¼ç¡£Æ±Ç¯¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤ÏÆüËÜ¤«¤é¤Ï½÷Í¥¤ÎÀÐ¸¶¤µ¤È¤ß¤µ¤ó¡¢¶ÍÃ«ÈþÎè¤µ¤ó¤¬¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë