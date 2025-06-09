µÈÀ¥ÈþÃÒ»Ò¡¡¡Ö¤¤¤Ä¤â¾Ð´é¤Ç´°àú¤ÊºÂÄ¹¡ÄÂº·É¤·¤«¤Ê¤¤¡ª¡×¿Íµ¤½÷Í¥¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¾Ð´éÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¤ÎÀ¼
¡¡½÷Í¥¤ÎµÈÀ¥ÈþÃÒ»Ò¡Ê50¡Ë¤¬9Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½÷Í¥¤ÎÀî±ÉÍûÆà¡Ê30¡Ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤Ä¤â¾Ð´é¤Ç´°àú¤ÊºÂÄ¹¡¡ÉÔ´ïÍÑ¤Ê»ä¤ÏÂº·É¤·¤«¤Ê¤¤¡ª¡×¤È½ñ¤½Ð¤¹¤È¡¢Àî±É¤È¼«¿È¤¬¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡µÈÀ¥¤ÏÀî±É¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¥À¥á¥Þ¥Í¡ª ¡¼¥À¥á¤Ê¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡¼¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÈÀ¥¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÆó¿ÍÁÇÅ¨¤À¤Ê¤¡¡×¡ÖÀî±É¤µ¤ó¤ò¤ªË«¤áÄº¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö2¿Í¤È¤â¾Ð´éÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ß¤Ã¤Á¤Ï¡¢¤È¤ó¤Ç¤âÈþ¿Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¼Ì¿¿¤ÎUP¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£