人気キャラクターのグッズがそろうセガプライズに、ディズニーグッズが続々登場。

今回は2025年6月6日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『リロ&スティッチ』 ぬいぐるみ 〜オハナ〜を紹介します☆

セガプライズ ディズニー『リロ&スティッチ』 ぬいぐるみ 〜オハナ〜

登場時期:2025年6月6日より順次

サイズ:全長約10×7×17cm

種類:全4種(ディズニー スティッチ、リロ、ジャンバ博士、プリークリー)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

ハワイの言葉で「家族」を意味する「オハナ」

「ディズニー スティッチ」と、その「オハナ」ともいえるキャラクターたちが、セガプライズからぬいぐるみになって登場です!

「ディズニー スティッチ」のほかに「リロ」や「ジャンバ博士」などがあり、一緒に飾りたくなります☆

ディズニー スティッチ

『リロ&スティッチ』に登場するエイリアンの「ディズニー スティッチ」

大きな耳や愛嬌のあるお顔がぬいぐるみサイズで再現されています。

リロ

「ディズニー スティッチ」と出会う、ハワイで暮らす女の子「リロ」

ボタニカルなモチーフが施されたワンピース姿で登場します☆

ジャンバ博士

「ディズニー スティッチ」を作り出した科学者「ジャンバ博士」

貫禄のある立ち姿が再現された、悪の天才科学者ならではのぬいぐるみです。

プリークリー

「ジャンバ博士」とともに「ディズニー スティッチ」を追うエイリアンの「プリークリー」

トレードマークである1つ目と長い触角も印象的です。

集めて飾りたくなる、「ディズニー スティッチ」たちのぬいぐるみ。

セガプライズの『リロ&スティッチ』 ぬいぐるみ 〜オハナ〜は、2025年6月6日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

