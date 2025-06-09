°¤Éô°ìÆó»°¡¢¥í¥¹¸ÞÎØ¸«¿ø¤¨¡¡À¤³¦½ÀÆ»¡¢°¤Éô»í¤ÏºÆµ¯¤Ø
¡¡½ÀÆ»¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê13Æü³«Ëë¡¦¥Ö¥À¥Ú¥¹¥È¡Ë¤ËÎ×¤àÆüËÜÂåÉ½¤ÎÃË½÷·ÚÎÌµé6Áª¼ê¤¬9Æü¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ç½ÐÈ¯Á°¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢ÆüËÜÃË»ÒÃ±ÆÈºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë5ÅÙÌÜ¤ÎÀ©ÇÆ¤òÁÀ¤¦ÃË»Ò66¥¥íµé¤Î°¤Éô°ìÆó»°¡Ê¥Ñ¡¼¥¯24¡Ë¤Ï¡Ö¤³¤³¤«¤é¤¬¥í¥¹¸ÞÎØ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¡£¤¢¤È¤Ï¼«Ê¬¤Î½ÀÆ»¤ò½Ð¤¹¤À¤±¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°¤Éô°ì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹ñºÝÂç²ñ¤Ï2Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ºò²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡£3Ç¯¸å¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤ò¸«¿ø¤¨¡Ö¤É¤ó¤ÊÁª¼ê¤¬¤¤Æ¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤êÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÎý½¬¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÉ÷³Ê¤òÉº¤ï¤»¤¿¡£
¡¡½÷»Ò52¥¥íµé¤Ç5ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹°¤Éô»í¡Ê¥Ñ¡¼¥¯24¡Ë¤Ï¡¢2Ï¢ÇÆ¤òÆ¨¤·¤¿¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤«¤é¤ÎºÆµ¯¤òÌÜ»Ø¤¹¡£