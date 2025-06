サンエックスは、「リラックマ」の新テーマ『ゲーミングリラックマ』のアイテムを7月上旬頃より全国の販売店やネットショップにて発売する。新テーマ『ゲーミングリラックマ』のアイテムが登場!リラックマたちがゲームの世界に入っちゃったような世界観の、レトロでかわいいピクセルアートを取り入れたテーマ。ゲーム機型のステッカーやポーチ、ゲーム機型のパッケージに入ったピクセルアートのシール、ピクセルアートフェイスのガジェットポーチやぶらさげぬいぐるみ、コリラックマがいちご勇者、キイロイトリが冒険者になったぶらさげぬいぐるみなど、ワクワクするようなアイテムがたくさんラインナップする。

(C)2025 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.