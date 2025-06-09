¡Ú½ÀÆ»¡Û°¤Éô»í¡ÖÄ©Àï¼Ô¤È¤·¤Æ¤Þ¤¿À¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×Ã¥´ÔÌÜ»Ø¤¹À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ø½ÐÈ¯¡¡¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤Ç13Æü³«Ëë
¡¡½ÀÆ»½÷»Ò52¥¥íµé¤ÇÅìµþ¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤Î°¤Éô»í¡Ê24¡á¥Ñ¡¼¥¯24¡Ë¤¬9Æü¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê13Æü³«Ëë¡¢¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¡¦¥Ö¥À¥Ú¥¹¥È¡Ë¤Ø¸þ¤±¤Æ±©ÅÄ¶õ¹Á¤«¤é½ÐÈ¯¤·¤¿¡£
¡¡2²óÀïÇÔÂà¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿ºò²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¸å¤Ï¡¢Éüµ¢Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿º£Ç¯2·î¤Î¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¡¦¥Ð¥¯¡¼Âç²ñ¡¢¤½¤·¤Æ4·î¤ÎÁ´ÆüËÜÁªÈ´ÂÎ½ÅÊÌÁª¼ê¸¢¤Ç¤½¤ì¤¾¤ìÍ¥¾¡¡£Éé¤±¤Ê¤·¤Çº£Ç¯ºÇÂç¤ÎÂç²ñ¤ØÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¡Öº£²ó¤Ï°ìÄ©Àï¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿À¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤ÆÄ©¤ß¤¿¤¤¡£Ìá¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤«¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ËÀ¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¤¿¤À¤½¤ì¤À¤±¡×¡£º£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¿À¤³¦°ìÃ¥´Ô¤Øµ¤»ý¤Á¤ò¹â¤á¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤ÎÆ±³¬µé¤Ë¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÇÇÔ¤ì¤¿¥±¥ë¥Ç¥£¥è¥í¥ï¡Ê¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡Ë¤Ï½Ð¾ì¤»¤º¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶ä¥á¥À¥ë¤Î¥¯¥é¥¹¥Ë¥¡Ê¥³¥½¥Ü¡Ë¤äÅìµþ¸ÞÎØ¶ä¥á¥À¥ë¤Î¥Ö¥·¥ã¡¼¥ë¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¡¢Á´ÆüËÜÁªÈ´ÂÎ½ÅÊÌÁª¼ê¸¢·è¾¡¤ÇÂÐÀï¤·¤¿Âç¿¹À¸½ã¡Ê24¡áJRÅìÆüËÜ¡Ë¤é¤Î¾å°Ì¿Ê½Ð¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£°¤Éô»í¤Ï¡Ö¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤¤¤¿¤¤¤ÎÁª¼ê¤Îµ»¤äÆÀ°Õ¤ÊÁÈ¤ß¼ê¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÆ¬¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂÐºö¤âËüÁ´¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£