¥Ö¥ì¥¤¥ó£Ð¤ÏµÞÆ¡¢ÊÆ³ô»Ô¾ì¤ËÄÉ¿ï¤·ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー´ØÏ¢¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤ÆÆ¬³Ñ¸½¤¹
¡¡¥Ö¥ì¥¤¥ó¥Ñ¥Ã¥É<3655.T>¤¬ÂçÉý¹â¡¢°ì»þ£¹¡¥£´¡ó¹â¤ÈÃÍ¤òÈô¤Ð¤·£±£³£³£°±ßÂæ¤Þ¤Ç¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¡£Á°½µËö¤ÎÊÆ¹ñ³ô»Ô¾ì¤Ç¤ÏÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¤Î¾ÝÄ§³ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë£Ä-¥¦¥§¥¤¥Ö¥¯¥¢¥ó¥¿¥à¡ãQBTS¡ä¤¬£±£³¡óÄ¶¤ÎµÞÆ¤ò¤ß¤»¤ë¤Ê¤É¡¢ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¤Î¥Æー¥ÞÇã¤¤¤ÎÆ°¤¤¬ºÆÇ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡ãNVDA¡ä¤¬ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ーÊ¬Ìî¤Ç¤Î¸¦µæ¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Æ±¼Ò¤Î¥¸¥§¥ó¥¹¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó£Ã£Å£Ï¤Ï¥¹ー¥Ñー¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¤ÎÏ¢·È±¿ÍÑ¤Ê¤É¤Ë¶½Ì£¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤è¤¦¤Ç¡¢´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤òºÆ¤Ó»É·ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£Åìµþ»Ô¾ì¤Ç¤âÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ーÎÎ°è¤Ç³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÌÃÊÁ¤ËÊª¿§¤ÎÌ·Àè¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤Ê¤«¡¢¥Ö¥ì¥¤¥ó£Ð¤Ï£Á£Éµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿²òÀÏ¤ä¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤òÉð´ï¤ËË¡¿Í¸þ¤±¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤¬¡¢ÎÌ»Òµ»½Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÀÊ¸¤Î¥ì¥Ó¥åー¤Ê¤É¤Ç¤âÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢¶á¤¤¾Íè¤Ë¤ÏÎÌ»Òµ»½Ñ¤ò¼ÂÁõ¤·¤¿£Á£É¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¼Â¸½¤Ç½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦´ë¶È¤È¤Î¸«Êý¤¬»ÙÇÛÅª¤À¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS