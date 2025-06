¡ÖNone of your business¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©¤ä¤äÎä¤¿¤¤¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ê¤Î¤Ç»È¤¤Êý¤ËÃí°Õ¡ª¡©

果たして、正解は?

正解は「あなたには関係ない」でした!

「None of your business」は、「踏み込みすぎだよ」や「干渉しないで」と言いたいときに使うフレーズです。

「Am I seeing someone? That’s none of your business.」

(付きあっている人がいるかどうか?あなたには関係ないでしょ)

あなたはわかりましたか?

※解答は複数ある場合があります。