歌手のMay J.さん(36)が2025年6月2日、自身のインスタグラムを更新し、美脚際立つショートパンツ姿を披露した。

「カーキブラウンのearthyで落ち着いたトーンが好き」

May J.さんは馬の絵文字を添えて「I have a thing for khaki brown」、「カーキブラウンのearthyで落ち着いたトーンが好き」として、私服姿の8枚の写真を投稿した。また、「今日のコーデ」を意味するハッシュタグ「♯OOTD」を添えている。

インスタグラムに投稿された写真では、カーキブラウンのジャケットと黒のトップス、デニムのショートパンツを着用。全身のショットやさまざまな角度から撮影された写真を公開した。

この投稿には、「どんどん綺麗になってます」「綺麗で、美脚、美しく」「今日も可愛いっすねぇ」「ママとは思えん」「スタイル良すぎて可愛すぎる」「最強キュート癒されます」といったコメントが寄せられていた。

May J.さんは22年、俳優の尚玄さんとの結婚を発表。23年に第1子出産を公表した。