¡Ú¸«Æ¨¤¹¤È´í¸±¡ÛÀÇÌ³½ð¤¬Ä´ºº¤ÇºÇ½é¤Ëµ¿¤¦¡ÖÌ¾µÁÍÂ¶â¡×¤ÎÆÃÄ§¡¦¥ï¡¼¥¹¥È1
¡Ö»ä¤Î¤ª¶â¡×¤ÏÄÌ¤¸¤Ê¤¤¡ÄÀÇÌ³½ð¤¬¡ÈÌ¾µÁÍÂ¶â¡É¤ÇÁÀ¤¦²ÈÄí¤ÎÆÃÄ§¥ï¡¼¥¹¥È1
ÁêÂ³¤ÏÃ¯¤Ë¤Ç¤âµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¤³¤È¡£¤Ç¤â¡¢¤¤¤¶¿ÈÆâ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¤Ê¤Ë¤«¤é¼ê¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤º¡¢¹²¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÁêÂ³¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Ãç¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤ÎÆù¿Æ¤ÈÁè¤¤¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤é¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¡ØÁêÂ³¤Î¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¤¬Á´Éô¤Ê¤¯¤Ê¤ëËÜ¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤ÎÃø¼Ô¤ÇÁêÂ³¤ÎÁêÃÌ¼ÂÀÓ4000·ïÄ¶¤ÎÀÇÍý»Î¤¬¡¢¿È¶á¤Ê¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤ËË¬¤ì¤ëÁêÂ³¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¥´¥Á¥ã¥´¥Á¥ã¤Î²ò·èË¡¤ò¡¢¼ê¼è¤êÂ¼è¤ê¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ½ñ¤Ï¡¢Ãø¼Ô¡ÊÁêÂ³ÀìÌçÀÇÍý»Î¡Ë¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¡ÊÁêÂ³ÀÇÃ´Åö¤Î¸µ¹ñÀÇÀìÌç´±¡Ë¡¢ÊÔ½¸¼Ô¡ÊÁêÂ³¤Î¥ÉÁÇ¿Í¡Ë¤Î3¼Ô¤Ë¤è¤ëÂÐÏÃ·Á¼°¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¹¥é¥¹¥éÆÉ¤á¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤óÊ¬¤«¤ë¡ª ¡Ú¿Æ¤Ï¡Û»Ò¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤±¤ì¤ÐÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ú»Ò¤É¤â¤Ï¡Û¿Æ¤¬¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ËÜ½ñ¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë5¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢ÁêÂ³¤Ï10³ä²ò·è¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡ØÁêÂ³¤Î¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¤¬Á´Éô¤Ê¤¯¤Ê¤ëËÜ¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¿½¹ð¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤¬½Å²Ã»»ÀÇ¡©
ÁêÂ³ÀÇ¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤¤ãÂ»¤¹¤ëÍî¤È¤··ê
¡ÖÌ¾µÁÍÂ¶â¡×¤âÁêÂ³ºâ»º¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¡©
¹ñÀÇ¡¡ÁêÂ³ºâ»º¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤È¤¡¢¸Î¿ÍÌ¾µÁ¤Î¤â¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢²ÈÂ²Ì¾µÁ¤Î¤â¤Î¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢²ÈÂ²¤¬¡Ö¤Ø¤½¤¯¤ê¡×¤È¤·¤ÆÃù¤á¹þ¤ó¤ÀÍÂ¶â¤¬¡¢ÁêÂ³ºâ»º¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£
¡Ö²ÈÂ²¤Îºâ»º¡×¤âÁêÂ³¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¡©
ÌµÃÎ¡¡¤¨¤Ã¡© ¤É¤¦¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë²ÈÂ²¤Îºâ»º¤â¡¢ÁêÂ³¤Ë´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Á°ÅÄ¡¡Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÈïÁêÂ³¿Í¤¬²ÈÂ²¤Ê¤É¤ÎÌ¾µÁ¤ò¼ÚÍÑ¤·¤Æºî¤Ã¤¿ÍÂÃù¶â¸ýºÂ¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÌ¾µÁÍÂ¶â¡×¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢É×¤Î¤ª¶â¤ò¤³¤Ã¤½¤êºÊÌ¾µÁ¤Î¸ýºÂ¤ËÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢¥¿¥ó¥¹ÍÂ¶â¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¼Â¼ÁÅª¤ËÉ×¤Îºâ»º¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦°·¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤¬ÀÇÌ³Ä´ºº¤Ç¡¢¤è¤¯ÌÜ¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
±£¤·ºâ»º¤Ï¥Ð¥ì¤ë¡© ¤Ø¤½¤¯¤ê¤È½Å²Ã»»ÀÇ
¹ñÀÇ¡¡ÀÇÌ³Ä´ºº¤Ç¡Ö¿½¹ðÏ³¤ìºâ»º¡×¤Î»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢²ÈÂ²¤Ë±£¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ø¤½¤¯¤ê¤â¡¢·ë¶É¤Ï¥Ð¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤â¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤¤Ê¤¬¤é¡¢¿½¹ð¤«¤é¤Ø¤½¤¯¤ê¤ò½ü³°¤·¤¿¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÄÉÄ§¤È¤·¤Æ¤â¤Ã¤È¤âÉéÃ´¤ÎÂç¤¤Ê¡Ö½Å²Ã»»ÀÇ¡×¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
Á°ÅÄ¡¡½Å²Ã»»ÀÇ¤¬²Ý¤µ¤ì¤¿ºâ»º¤Ï¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¹µ½ü¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤âÄË¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ºÇ½é¤«¤éÁÇÄ¾¤Ë¿½¹ð¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¹µ½ü¤Ç¤Û¤È¤ó¤ÉÀÇÉéÃ´¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£
ÀÇÌ³½ð¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡ÖÌ¾µÁÍÂ¶â¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡©
ÌµÃÎ¡¡¹ñÀÇ¤µ¤ó¤Ë¤ªÊ¹¤¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÇÌ³½ð¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÌ¾µÁÍÂ¶â¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¹ñÀÇ¡¡ÁêÂ³ÀÇÄ´ºº¤ËÆþ¤ë¥±¡¼¥¹¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢À¸Á°¤Î¼ýÆþ¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤«¤éÁÛÄê¤µ¤ì¤ë°ä»º³Û¤è¤ê¤â¾¯¤Ê¤¤¶â³Û¤ÇÁêÂ³ÀÇ¿½¹ð¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤è¤¯¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö²ÈÂ²¤Ëºâ»º¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÈïÁêÂ³¿Í¤Î¤ª¶â¤¬²ÈÂ²¤ËÎ®¤ì¡¢ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³èÈñ¤ä¶µ°éÈñ¤Ê¤É¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤ëÊ¬¤Ë¤ÏÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢»È¤ï¤ì¤º¤Ë²ÈÂ²Ì¾µÁ¤ÎÍÂ¶â¤Ê¤É¤ËÃù¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏÁêÂ³ºâ»º¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¤È¤¤¤¦¸«Êý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
É×¤Î¼ýÆþ¤«¤é¥Á¥ç¥³¥Á¥ç¥³¤¿¤á¤¿ºÊ¤Î¤Ø¤½¤¯¤ê
Á°ÅÄ¡¡»ä¤¬´ØÍ¿¤·¤¿°Æ·ï¤Ç¤â¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¥Á¥ç¥³¥Á¥ç¥³¤ÈÉ×¤Î¼ýÆþ¤«¤é¤Ø¤½¤¯¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ºÊ¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ò¤È·î¤¢¤¿¤ê½½¿ôËü±ß¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬²¿Ç¯¤âÂ³¤¤¤ÆÂç¤¤Êºâ»º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÌµÃÎ¡¡²ÈÂ²¤Î¤ª¶â¤Ã¤Æ¡¢°Æ³°ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¤âºÊ¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¤ª¶â¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«ÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Ø¤½¤¯¤ê¤¬Ãù¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡£
²ÈÂ²Ì¾µÁºâ»º¤Î¿½¹ð¤Ï¡Ö¥±¡¼¥¹¥Ð¥¤¥±¡¼¥¹¡×
¹ñÀÇ¡¡Á°ÅÄÀèÀ¸¤Ï¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê²ÈÂ²Ì¾µÁ¤Îºâ»º¤â¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤Î¿½¹ð½ñ¤ËºÜ¤»¤ë¤è¤¦»ØÆ³¤µ¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
Á°ÅÄ¡¡¥±¡¼¥¹¥Ð¥¤¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¾ðÊó¤ò¤¯¤ì¤º¡¢¿½¹ð½ñ¤ËºÜ¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ë¤È¤¡¢¡Ö¹ñÀÇ¤Î¿Í¤Ï±üÍÍ¤Îºâ»º¤âÄ´¤Ù¤Þ¤¹¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¶¯¹Å¤ËÄÌÄ¢¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤º¡¢É×Ì¾µÁ¤Îºâ»º¤À¤±¤ÇÁêÂ³ÀÇ¿½¹ð¤ò¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È°Æ¤ÎÄê¡¢ÀÇÌ³Ä´ºº¤¬Æþ¤ê¡¢¤¢¤È¤«¤éÄÉÄ§¤ò²Ý¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤Î¤ª¶â¤Ç¤¹¡×¤ÏÄÌ¤¸¤Ê¤¤¡©
¹ñÀÇ¡¡¤¤Ã¤ÈºÊ¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖÉ×¤Î¤ª¶â¤Ï»ä¤Î¤ª¶â¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢ÀÇÌ³½ð¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¤é¤Í¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢ÀµÅö¤ËÉ×¤«¤éºÊ¤ËÀ¸Á°Â£Í¿¤µ¤ì¤¿¤ª¶â¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï»ä¤Î¤ª¶â¡×¤È¤¤¤¦ºÊ¤Î¼çÄ¥¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌµÃÎ¡¡¤¨¤¨¤Ã¤È¡¢¤Ø¤½¤¯¤ê¤À¤È¥À¥á¤Ç¡¢À¸Á°Â£Í¿¤Ê¤é¤¤¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©
¹ñÀÇ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢É×¤¬²Ô¤¤¤À¤ª¶â¤ò¤â¤È¤ËºÊ¤¬¾¡¼ê¤ËÃù¤á¤¿¤Ø¤½¤¯¤ê¤Ï¡¢¼Â¼ÁÅª¤ËÉ×¤Î¤â¤Î¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÉ×¤ÈºÊ¤¬¹ç°Õ¤·¤ÆÀ¸Á°Â£Í¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤é¡¢¤³¤ì¤ÏºÊ¤Îºâ»º¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢É×¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢ÁêÂ³ºâ»º¤È¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤ª¶â¤ÎÆ°¤¤ò¤¿¤É¤ì¤Ð¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë
Á°ÅÄ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢»ä¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±²áµî¤Î¤ª¶â¤ÎÆ°¤¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢À¸Á°Â£Í¿¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡¢¤Û¤«¤ÎÍýÍ³¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍýÍ³¤¬ÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤òÁêÂ³ºâ»º¤È¤·¤Æ·×¾å¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÅÀ¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¹ñÀÇ¡¡¤ª¶â¤ÎÆ°¤¤Ï¡¢¤É¤¦¥Á¥§¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡© »ä¤¬ÁêÂ³ÀÇÄ´ºº¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢Ê£¿ô¤ÎÄÌÄ¢¤ÎÆ°¤¤ò»þ·ÏÎó¤ÇÊÂ¤Ù¤Æ¡¢¹Ô¤Àè¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤Âç¤¤Ê½Ð¶â¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Á°ÅÄ¡¡»ä¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÊýË¡¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¸Ä¡¹¤ÎÆþ½Ð¶â¤ò¸«¤ëÁ°¤Ë¡¢»Ä¹â¤ÎÍó¤Ë¤¶¤Ã¤ÈÌÜ¤òÄÌ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Âç¤¤¯¤ª¶â¤¬Æ°¤¤¤¿Íó¤ËÃåÌÜ¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¸³èÈñ¤Ï¤¢¤Þ¤êÊÑÆ°¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÉáÄÌ¤ÏËè·îÆ±¤¸¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤ª¶â¤¬Æ°¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤Þ¤Ë¥¬¥¯¥ó¤È¸º¤ë¤È¤¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤òÄ´¤Ù¤Þ¤¹¡£
¹ñÀÇ¡¡¤½¤ì¤Ï¸úÎ¨Åª¤Ç¤¹¤Í¡£ÍÂ¶â¸ýºÂ¤¬Â¿¤¤¤È¡¢ÄÌÄ¢¤ò¸«¤ë¤À¤±¤Ç¤ÏÆ¬¤¬º®Íð¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢Âç¤¤ÊÆþ½Ð¶â¤ò¥¨¥¯¥»¥ë¤ËÆþÎÏ¤·¤Æ¡¢»þ·ÏÎó¤ËÊÂ¤ÓÂØ¤¨¤ëÊýË¡¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌµÃÎ¡¡Âç¤¤Ê¤ª¶â¤ÎÆ°¤¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤À¤±¤Ê¤é¡¢ËÍ¤Ç¤â²¿¤È¤«¤ä¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¸«Íî¤È¤·¤¬¤Á¤ÊÁêÂ³ºâ»º¤Ï¡© ¡Ä ÀÇÌ³½ð¤Ï¡Ö¤Ø¤½¤¯¤ê¡×¤ËÌÜ¤ò¸÷¤é¤»¤ë
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡ØÁêÂ³¤Î¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¤¬Á´Éô¤Ê¤¯¤Ê¤ëËÜ¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£