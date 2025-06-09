¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç»÷¤Æ¤ë¿Í½é¤á¤Æ¸«¤¿¡Ä¡×TWICE¡¦¥â¥â¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤¿¤â¤Î¤Þ¤Í¥á¥¤¥¯¡¢¤½¤ÎÊýË¡¤Ï¡©¡¡¿¦¿Íµé¤Îµ»¤òÅÁ¼ø
¡¡¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍÌ¾¿Í¤Î¡È¤â¤Î¤Þ¤Í¥á¥¤¥¯¡É¤ò¡¢SNS¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¶Üºé¤ê¤¤¤Ê¤µ¤ó¡£TikTok¤ËÅê¹Æ¤·¤¿TWICE¡¦¥â¥â¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¥á¥¤¥¯Æ°²è¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç»÷¤Æ¤ë¿Í½é¤á¤Æ¸«¤¿¡×¡ÖËÜ¿Í½Ð¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê?!?!¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤°¤é¤¤»÷¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤³¤Î¿Í¤¬ÉáÄÌ¤Ë¤¤¤¿¤é°®¼ê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤È¡¢16Ëü²óºÆÀ¸¤òÄ¶¤¨¤ëÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö£Ò²½¾ÑÉÊ¤É¤ó¤Ê¤Î»È¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¶µ¤¨¤ÆÍß¤·¤¤¡×¡Ö¥á¥¤¥¯ÊýË¡¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âÂ¿¤¤Ãæ¡¢¶Üºé¤ê¤¤¤Ê¤µ¤óÎ®¤ÎTWICE¡¦¥â¥â¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¥á¥¤¥¯½Ñ¤ò¡¢¥Ñ¡¼¥Ä¤´¤È¤Ë¾Ò²ð¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛTWICE¡¦¥â¥â¡¢¿·³À·ë°á¡¢À¸¸«°¦ÎÜ¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¢timelesz¤Þ¤Ç¡ÄËÜ¿Í¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡¢¶Üºé¤µ¤ó¤Î¡È¤â¤Î¤Þ¤Í¥á¥¤¥¯¡É
¢¡ÈýÌÓ¤ÎÉÁ¤Êý¤Ç¤â°ã¤¤¤¬¡Ä¥â¥â¤Á¤ã¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯ÈýÆ¬¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È
¡Ú1¡ÛÈýÌÓ
¡ãÉÁ¤Êý¡äÈýÆ¬¤Îµ÷Î¥¤Ï¶á¤á¤Ç¾¯¤·²¼¤Ë¿©¤¤¹þ¤à¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢Èý¿¬¤Ë¤«¤±¤Æ¼ã´³¥¢¡¼¥Á·¿¤ËÉÁ¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ã¥³¥Ä¤ä¥Ý¥¤¥ó¥È¡ä¥â¥â¤Á¤ã¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯ÈýÆ¬¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¾¯¤·²¼¤Ë¿©¤¤¹þ¤à´¶¤¸¤òÍÞ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢»÷¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÃí°ÕÅÀ¡äÈýÆ¬¤òÉÁ¤Â¤¹»þ¤Ë¥Ù¥Ã¥¿¥êÇ»¤¯ÉÁ¤¤¹¤®¤Ê¤¤¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤Ü¤«¤¹¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡ã»ÈÍÑ¤¹¤ë¥³¥¹¥á¡ä¥Ö¥é¥¦¥ó·Ï¤Ê¤é¤Ê¤ó¤Ç¤âÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¥Ú¥ó¥·¥ë¤Ç·Á¤òÀ°¤¨¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Ç¤Ü¤«¤¹¤ÈÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡Ë
¡Ú2¡Û¥¢¥¤¥é¥¤¥ó
¡ãÉÁ¤Êý¡ä°ìÃ¶ÌÜ¤ÎÎ®¤ì¤Ë±è¤Ã¤Æ¥°¥Ã¤ÈÂÀ¤á¤Ë¿â¤ìµ¤Ì£¤Ê¥é¥¤¥ó¤ò°ú¤¤¤ÆºÇ¸å¤ÏÄ·¤Í¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤ÇÉÁ¤¯¡£
¡ã¥³¥Ä¤ä¥Ý¥¤¥ó¥È¡ä»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆºÇ½é¤Ï¥°¥Ã¤È¥é¥¤¥ó¤ò²¼¤²¤ÆÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£ºÇ¸å¤ÎÄ·¤Í¾å¤²¤òÄ¹¤á¤Ë°ú¤¤¤ÆÌÜ¤ÎÉý¤ò³ÈÄ¥¤¹¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡ãÃí°ÕÅÀ¡äºÇ½é¤«¤éÄ·¤Í¾å¤²¥é¥¤¥ó¤Ë¤¹¤ë¤È¤Ä¤êÌÜ¤¹¤®¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
¡ã»ÈÍÑ¤¹¤ë¥³¥¹¥á¡ä¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥ê¥¥Ã¥É¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼¤Ê¤é¤Ê¤ó¤Ç¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú3¡Û¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦
¡ãÉÁ¤Êý¡äÌÜÆ¬¤ÈÌÜ¿¬¤ò¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÇ»¤¤¤á¤Î¥Ö¥é¥¦¥ó¤òÆþ¤ì¤ÆÌÜ¤ÎÉý¤ò³ÈÄ¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¥³¥Ä¤ä¥Ý¥¤¥ó¥È¡ä»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇÜ¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ë¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ò¤Î¤»¤ÆÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤¬»ä¤ÎÌÜ¡ª¡ª¡×¤È¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Î¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤òÄ¹¤á¤Ë°ú¤¯¤Î¤Ç¡¢¤¢¤È¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ãÃí°ÕÅÀ¡ä¤¿¤À¥Ù¥¿ÅÉ¤ê¤¹¤ë¤ÈÇ»¤¹¤®¤ÆåºÎï¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ö¥ì¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Ö¥é¥·¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ¶ÌÜ¤òåºÎï¤Ë¤Ü¤«¤¹¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ã»ÈÍÑ¤¹¤ë¥³¥¹¥á¡äÇö¤¤¥Ö¥é¥¦¥ó¡ÁÇ»¤¤¥Ö¥é¥¦¥ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄêÈÖ¤Î¥Ö¥é¥¦¥ó¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢¡åºÎï¤Ë¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¤·¤¿Â«´Ö¤Þ¤ÄÌÓ¤Îºî¤êÊý¡Ö¥Ö¥é¥·¤ò²£¤ËÆ°¤«¤·¤ÆÌÓÀè¤òÀ°¤¨¤ë¡×
¡Ú4¡ÛÎÞ¤Ö¤¯¤í
¡ãÉÁ¤Êý¡äÌÜÆ¬Â¦¤«¤éÌÜ¿¬¤Þ¤Ç¤×¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿ÎÞÂÞ¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¾¯¤·Ç»¤¤¤á¤Ë±Æ¤òÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£ÌÜ¿¬¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ½ù¡¹¤ËÉý¤¬¹¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¡ý¡£
¡ã¥³¥Ä¤ä¥Ý¥¤¥ó¥È¡äÎÞÂÞ¤Î±Æ¤â¤â¤Á¤í¤ó½ÅÍ×¤Ç¤¹¤¬¡¢²¼ÌÜ¿¬3Ê¬¤Î1¤ËÇ»¤¤¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ê¤É¤ÎÄù¤á¿§¤ò¤¤¤ì¤ë¤Î¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¾¯¤·¥¿¥ìÌÜ¤Ã¤Ý¤¯¸«¤¨¤ë¤è¤¦¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤ò²¼¤²¤ÆÉÁ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ë·Ò¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Äù¤á¿§¤òÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÎÞÂÞ¤â¤µ¤é¤Ë¤×¤Ã¤¯¤ê¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ãÃí°ÕÅÀ¡ä±Æ¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÆþ¤ì¤ë¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ü¤«¤¹¤³¤È¤òËº¤ì¤º¤Ë¡£
¡ã»ÈÍÑ¤¹¤ë¥³¥¹¥á¡ä±Æ¥«¥é¡¼¤Ï¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ö¥é¥¦¥ó¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Ç¡¢ÎÞÂÞ¤òÌÀ¤ë¤¯¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÏWonjungyo¡Ê¥¦¥©¥ó¥¸¥ç¥ó¥è¡Ë¤Î¡Ö¥á¥¿¥ë¥·¥ã¥ï¡¼¥Ú¥ó¥·¥ë03¡×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡Ú5¡Û¥Þ¥¹¥«¥é
¡ãÉÁ¤Êý¡ä¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥Þ¥¹¥«¥é¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¤·¡¢Â«´¶¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÅÉ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Ä¤±¤Þ¤ÄÌÓ¤ò»È¤¦¤Î¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ã¥³¥Ä¤ä¥Ý¥¤¥ó¥È¡ä¥Ö¥é¥·¤ò²£¤ËÆ°¤«¤·¤ÆÌÓÀè¤òÀ°¤¨¤ë¤ÈåºÎï¤Ë¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¤·¤¿Â«´Ö¤Þ¤ÄÌÓ¤¬ºî¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤¿¤Þ¤ÄÌÓ¤Ï¥Ö¥é¥·¤ò½Ä¤Ë¤·¤Æ²£¤ËÆ°¤«¤¹¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡ãÃí°ÕÅÀ¡ä¥À¥Þ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃúÇ«¤ËÅÉ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ã»ÈÍÑ¤¹¤ë¥³¥¹¥á¡äWonjungyo¡Ê¥¦¥©¥ó¥¸¥ç¥ó¥è¡Ë¤Î¡Ö¥Ì¡¼¥É¥¢¥¤¥é¥Ã¥·¥å05¡×¤ä¡¢upink¡Ê¥æ¡¼¥Ô¥ó¥¯¡Ë¤Î¡Ö¥Õ¥§¥¢¥ê¡¼¥«¡¼¥ë¥Þ¥¹¥«¥é01¡×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡Ú6¡Û¥Á¡¼¥¯
¡ãÅÉ¤êÊý¡äÀÄ¤ß¥Ô¥ó¥¯·Ï¤Î¥Á¡¼¥¯¤òÌÜ¤Î²¼»Ø1ËÜÊ¬¤¢¤±¤¿¤È¤³¤í¤«¤éËË¤Ë´Ý¤¯Æþ¤ì¤ë¡£
¡ã¥³¥Ä¤ä¥Ý¥¤¥ó¥È¡äËË¤ÎÁ°¤Ë½Ð¤ëÎ©ÂÎ´¶¤ò°Õ¼±¤·¤Æ´Ý¤¯Æþ¤ì¤ë¡£
¡ãÃí°ÕÅÀ¡ä¤·¤Ã¤«¤ê¤Ü¤«¤·¤Ê¤¬¤éÆþ¤ì¤Ê¤¤¤ÈÉÔ¼«Á³¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡ã»ÈÍÑ¤¹¤ë¥³¥¹¥á¡älilybyred¡Ê¥ê¥ê¡¼¥Ð¥¤¥ì¥Ã¥É¡Ë¤Î¡Ö¥é¥Ö¥Ó¡¼¥à¥Á¡¼¥¯02¡×¤Ê¤É¤ÎÀÄ¤ß¥Ô¥ó¥¯·Ï¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢¡Âç¤¤¹¤®¤Ê¤¤¡¢Íç´ã¤¬¤Ò¤È¤Þ¤ï¤êÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¹õ¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤¬¤ª¤¹¤¹¤á
¡Ú7¡Û¸ý¹È
¡ãÅÉ¤êÊý¡ä¥Ù¡¼¥¹¥«¥é¡¼¤ä¥ê¥Ã¥×¥Ú¥ó¥·¥ë¤Ç¥ª¡¼¥Ð¡¼¤á¤ËÀ°¤¨¤Æ¤«¤éÇ»¤¤¤á¤Î¥«¥é¡¼¤òÆâÂ¦¤«¤éÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ã¥³¥Ä¤ä¥Ý¥¤¥ó¥È¡äºÇ½é¤«¤éÇ»¤¤¥«¥é¡¼¤ò¥Ù¥¿ÅÉ¤ê¤¹¤ë¤è¤ê¥Ù¡¼¥¹¥«¥é¡¼¤ËÇ»¤¤¿§¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿°¤ÎÎ©ÂÎ´¶¤¬¤µ¤é¤Ë½Ð¤ÆÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ãÃí°ÕÅÀ¡ä¶ÌÜ¤òÁ´¤¯¤Ü¤«¤µ¤º¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ë¥Ù¥¿ÅÉ¤ê¤¹¤ë¤È¸ý¤À¤±Éâ¤¤¤Æ¸«¤¨¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
¡ã»ÈÍÑ¤¹¤ë¥³¥¹¥á¡äWonjungyo¡Ê¥¦¥©¥ó¥¸¥ç¥ó¥è¡Ë¤Î¡Ö¥ê¥Ã¥×¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼02¤ä04¡×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡Ú8¡Û¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Î¥Ù¡¼¥¹¥á¥¤¥¯
¡ã¥³¥Ä¤ä¥Ý¥¤¥ó¥È¡ä²¼ÃÏ¤ä¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤ò¥Ô¥ó¥¯·Ï¤Î¤â¤Î¤ÇÂ·¤¨¤Æ¥È¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ãÃí°ÕÅÀ¡ä¼ó¤â¥È¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤Ê¤¤¤È´é¤À¤±Éâ¤¯¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
¡ã»ÈÍÑ¤¹¤ë¥³¥¹¥á¡äVDL¡Ê¥Ö¥¤¥Ç¥£¡¼¥¨¥ë¡Ë¤Î¡Ö¥«¥é¡¼¥³¥ì¥¯¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥é¥¤¥Þ¡¼ ¥í¡¼¥º¡×¤äWonjungyo¡Ê¥¦¥©¥ó¥¸¥ç¥ó¥è¡Ë¤Î¡Ö¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó01¡×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡Ú9¡Û¥«¥é¡¼¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º
¹õ¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤Ê¤é´ðËÜ¤Ê¤ó¤Ç¤âÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¤¤¹¤®¤ë¤è¤ê¤«¤Ï¡¢Íç´ã¤¬¤Ò¤È¤Þ¤ï¤êÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¹õ¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢¡ÈýÌÓ¤ÎÉÁ¤Êý¤Ç¤â°ã¤¤¤¬¡Ä¥â¥â¤Á¤ã¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯ÈýÆ¬¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È
¡Ú1¡ÛÈýÌÓ
¡ãÉÁ¤Êý¡äÈýÆ¬¤Îµ÷Î¥¤Ï¶á¤á¤Ç¾¯¤·²¼¤Ë¿©¤¤¹þ¤à¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢Èý¿¬¤Ë¤«¤±¤Æ¼ã´³¥¢¡¼¥Á·¿¤ËÉÁ¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ã¥³¥Ä¤ä¥Ý¥¤¥ó¥È¡ä¥â¥â¤Á¤ã¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯ÈýÆ¬¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¾¯¤·²¼¤Ë¿©¤¤¹þ¤à´¶¤¸¤òÍÞ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢»÷¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÃí°ÕÅÀ¡äÈýÆ¬¤òÉÁ¤Â¤¹»þ¤Ë¥Ù¥Ã¥¿¥êÇ»¤¯ÉÁ¤¤¹¤®¤Ê¤¤¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤Ü¤«¤¹¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡ã»ÈÍÑ¤¹¤ë¥³¥¹¥á¡ä¥Ö¥é¥¦¥ó·Ï¤Ê¤é¤Ê¤ó¤Ç¤âÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¥Ú¥ó¥·¥ë¤Ç·Á¤òÀ°¤¨¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Ç¤Ü¤«¤¹¤ÈÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡Ë
¡Ú2¡Û¥¢¥¤¥é¥¤¥ó
¡ãÉÁ¤Êý¡ä°ìÃ¶ÌÜ¤ÎÎ®¤ì¤Ë±è¤Ã¤Æ¥°¥Ã¤ÈÂÀ¤á¤Ë¿â¤ìµ¤Ì£¤Ê¥é¥¤¥ó¤ò°ú¤¤¤ÆºÇ¸å¤ÏÄ·¤Í¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤ÇÉÁ¤¯¡£
¡ã¥³¥Ä¤ä¥Ý¥¤¥ó¥È¡ä»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆºÇ½é¤Ï¥°¥Ã¤È¥é¥¤¥ó¤ò²¼¤²¤ÆÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£ºÇ¸å¤ÎÄ·¤Í¾å¤²¤òÄ¹¤á¤Ë°ú¤¤¤ÆÌÜ¤ÎÉý¤ò³ÈÄ¥¤¹¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡ãÃí°ÕÅÀ¡äºÇ½é¤«¤éÄ·¤Í¾å¤²¥é¥¤¥ó¤Ë¤¹¤ë¤È¤Ä¤êÌÜ¤¹¤®¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
¡ã»ÈÍÑ¤¹¤ë¥³¥¹¥á¡ä¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥ê¥¥Ã¥É¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼¤Ê¤é¤Ê¤ó¤Ç¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú3¡Û¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦
¡ãÉÁ¤Êý¡äÌÜÆ¬¤ÈÌÜ¿¬¤ò¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÇ»¤¤¤á¤Î¥Ö¥é¥¦¥ó¤òÆþ¤ì¤ÆÌÜ¤ÎÉý¤ò³ÈÄ¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¥³¥Ä¤ä¥Ý¥¤¥ó¥È¡ä»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇÜ¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ë¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ò¤Î¤»¤ÆÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤¬»ä¤ÎÌÜ¡ª¡ª¡×¤È¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Î¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤òÄ¹¤á¤Ë°ú¤¯¤Î¤Ç¡¢¤¢¤È¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ãÃí°ÕÅÀ¡ä¤¿¤À¥Ù¥¿ÅÉ¤ê¤¹¤ë¤ÈÇ»¤¹¤®¤ÆåºÎï¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ö¥ì¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Ö¥é¥·¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ¶ÌÜ¤òåºÎï¤Ë¤Ü¤«¤¹¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ã»ÈÍÑ¤¹¤ë¥³¥¹¥á¡äÇö¤¤¥Ö¥é¥¦¥ó¡ÁÇ»¤¤¥Ö¥é¥¦¥ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄêÈÖ¤Î¥Ö¥é¥¦¥ó¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢¡åºÎï¤Ë¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¤·¤¿Â«´Ö¤Þ¤ÄÌÓ¤Îºî¤êÊý¡Ö¥Ö¥é¥·¤ò²£¤ËÆ°¤«¤·¤ÆÌÓÀè¤òÀ°¤¨¤ë¡×
¡Ú4¡ÛÎÞ¤Ö¤¯¤í
¡ãÉÁ¤Êý¡äÌÜÆ¬Â¦¤«¤éÌÜ¿¬¤Þ¤Ç¤×¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿ÎÞÂÞ¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¾¯¤·Ç»¤¤¤á¤Ë±Æ¤òÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£ÌÜ¿¬¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ½ù¡¹¤ËÉý¤¬¹¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¡ý¡£
¡ã¥³¥Ä¤ä¥Ý¥¤¥ó¥È¡äÎÞÂÞ¤Î±Æ¤â¤â¤Á¤í¤ó½ÅÍ×¤Ç¤¹¤¬¡¢²¼ÌÜ¿¬3Ê¬¤Î1¤ËÇ»¤¤¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ê¤É¤ÎÄù¤á¿§¤ò¤¤¤ì¤ë¤Î¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¾¯¤·¥¿¥ìÌÜ¤Ã¤Ý¤¯¸«¤¨¤ë¤è¤¦¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤ò²¼¤²¤ÆÉÁ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ë·Ò¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Äù¤á¿§¤òÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÎÞÂÞ¤â¤µ¤é¤Ë¤×¤Ã¤¯¤ê¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ãÃí°ÕÅÀ¡ä±Æ¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÆþ¤ì¤ë¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ü¤«¤¹¤³¤È¤òËº¤ì¤º¤Ë¡£
¡ã»ÈÍÑ¤¹¤ë¥³¥¹¥á¡ä±Æ¥«¥é¡¼¤Ï¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ö¥é¥¦¥ó¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Ç¡¢ÎÞÂÞ¤òÌÀ¤ë¤¯¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÏWonjungyo¡Ê¥¦¥©¥ó¥¸¥ç¥ó¥è¡Ë¤Î¡Ö¥á¥¿¥ë¥·¥ã¥ï¡¼¥Ú¥ó¥·¥ë03¡×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡Ú5¡Û¥Þ¥¹¥«¥é
¡ãÉÁ¤Êý¡ä¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥Þ¥¹¥«¥é¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¤·¡¢Â«´¶¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÅÉ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Ä¤±¤Þ¤ÄÌÓ¤ò»È¤¦¤Î¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ã¥³¥Ä¤ä¥Ý¥¤¥ó¥È¡ä¥Ö¥é¥·¤ò²£¤ËÆ°¤«¤·¤ÆÌÓÀè¤òÀ°¤¨¤ë¤ÈåºÎï¤Ë¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¤·¤¿Â«´Ö¤Þ¤ÄÌÓ¤¬ºî¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤¿¤Þ¤ÄÌÓ¤Ï¥Ö¥é¥·¤ò½Ä¤Ë¤·¤Æ²£¤ËÆ°¤«¤¹¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡ãÃí°ÕÅÀ¡ä¥À¥Þ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃúÇ«¤ËÅÉ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ã»ÈÍÑ¤¹¤ë¥³¥¹¥á¡äWonjungyo¡Ê¥¦¥©¥ó¥¸¥ç¥ó¥è¡Ë¤Î¡Ö¥Ì¡¼¥É¥¢¥¤¥é¥Ã¥·¥å05¡×¤ä¡¢upink¡Ê¥æ¡¼¥Ô¥ó¥¯¡Ë¤Î¡Ö¥Õ¥§¥¢¥ê¡¼¥«¡¼¥ë¥Þ¥¹¥«¥é01¡×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡Ú6¡Û¥Á¡¼¥¯
¡ãÅÉ¤êÊý¡äÀÄ¤ß¥Ô¥ó¥¯·Ï¤Î¥Á¡¼¥¯¤òÌÜ¤Î²¼»Ø1ËÜÊ¬¤¢¤±¤¿¤È¤³¤í¤«¤éËË¤Ë´Ý¤¯Æþ¤ì¤ë¡£
¡ã¥³¥Ä¤ä¥Ý¥¤¥ó¥È¡äËË¤ÎÁ°¤Ë½Ð¤ëÎ©ÂÎ´¶¤ò°Õ¼±¤·¤Æ´Ý¤¯Æþ¤ì¤ë¡£
¡ãÃí°ÕÅÀ¡ä¤·¤Ã¤«¤ê¤Ü¤«¤·¤Ê¤¬¤éÆþ¤ì¤Ê¤¤¤ÈÉÔ¼«Á³¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡ã»ÈÍÑ¤¹¤ë¥³¥¹¥á¡älilybyred¡Ê¥ê¥ê¡¼¥Ð¥¤¥ì¥Ã¥É¡Ë¤Î¡Ö¥é¥Ö¥Ó¡¼¥à¥Á¡¼¥¯02¡×¤Ê¤É¤ÎÀÄ¤ß¥Ô¥ó¥¯·Ï¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢¡Âç¤¤¹¤®¤Ê¤¤¡¢Íç´ã¤¬¤Ò¤È¤Þ¤ï¤êÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¹õ¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤¬¤ª¤¹¤¹¤á
¡Ú7¡Û¸ý¹È
¡ãÅÉ¤êÊý¡ä¥Ù¡¼¥¹¥«¥é¡¼¤ä¥ê¥Ã¥×¥Ú¥ó¥·¥ë¤Ç¥ª¡¼¥Ð¡¼¤á¤ËÀ°¤¨¤Æ¤«¤éÇ»¤¤¤á¤Î¥«¥é¡¼¤òÆâÂ¦¤«¤éÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ã¥³¥Ä¤ä¥Ý¥¤¥ó¥È¡äºÇ½é¤«¤éÇ»¤¤¥«¥é¡¼¤ò¥Ù¥¿ÅÉ¤ê¤¹¤ë¤è¤ê¥Ù¡¼¥¹¥«¥é¡¼¤ËÇ»¤¤¿§¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿°¤ÎÎ©ÂÎ´¶¤¬¤µ¤é¤Ë½Ð¤ÆÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ãÃí°ÕÅÀ¡ä¶ÌÜ¤òÁ´¤¯¤Ü¤«¤µ¤º¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ë¥Ù¥¿ÅÉ¤ê¤¹¤ë¤È¸ý¤À¤±Éâ¤¤¤Æ¸«¤¨¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
¡ã»ÈÍÑ¤¹¤ë¥³¥¹¥á¡äWonjungyo¡Ê¥¦¥©¥ó¥¸¥ç¥ó¥è¡Ë¤Î¡Ö¥ê¥Ã¥×¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼02¤ä04¡×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡Ú8¡Û¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Î¥Ù¡¼¥¹¥á¥¤¥¯
¡ã¥³¥Ä¤ä¥Ý¥¤¥ó¥È¡ä²¼ÃÏ¤ä¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤ò¥Ô¥ó¥¯·Ï¤Î¤â¤Î¤ÇÂ·¤¨¤Æ¥È¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ãÃí°ÕÅÀ¡ä¼ó¤â¥È¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤Ê¤¤¤È´é¤À¤±Éâ¤¯¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
¡ã»ÈÍÑ¤¹¤ë¥³¥¹¥á¡äVDL¡Ê¥Ö¥¤¥Ç¥£¡¼¥¨¥ë¡Ë¤Î¡Ö¥«¥é¡¼¥³¥ì¥¯¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥é¥¤¥Þ¡¼ ¥í¡¼¥º¡×¤äWonjungyo¡Ê¥¦¥©¥ó¥¸¥ç¥ó¥è¡Ë¤Î¡Ö¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó01¡×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡Ú9¡Û¥«¥é¡¼¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º
¹õ¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤Ê¤é´ðËÜ¤Ê¤ó¤Ç¤âÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¤¤¹¤®¤ë¤è¤ê¤«¤Ï¡¢Íç´ã¤¬¤Ò¤È¤Þ¤ï¤êÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¹õ¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£