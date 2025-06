観光庁の「インバウンド消費動向調査(2011〜2024年)」によると、2024年に日本を訪れた外国人旅行者のうち、神奈川県を訪れた人の割合は9.1%でした。鎌倉や江の島などの観光名所に加え、温泉地も高い人気を誇っています。All About ニュース編集部では、6月2〜3日の期間、全国10〜60代の男女223人を対象に、「外国人観光客にすすめたい温泉地」に関するアンケートを実施しました。

2位:湯河原温泉/34票

1位:箱根湯本温泉/116票

その中から、外国人観光客にすすめたい「神奈川県の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。神奈川県南西部に位置する湯河原温泉は、相模湾を望む山あいの静かな環境に広がる歴史ある温泉地で、「都会の喧騒(けんそう)を離れてのんびり過ごしたい」という外国人観光客に理想的な場所です。万葉集にも登場した古湯は、美肌効果のある柔らかい泉質が特徴的。周辺には美術館や和菓子作り体験、陶芸教室などの文化体験が豊富にそろい、日本の伝統文化に触れられる点も魅力です。回答者からは「湯河原温泉は結構穴場だと思うのでオススメです」(30代女性/埼玉県)、「東京からのアクセスもよく、落ち着いた雰囲気の温泉街で、歴史もありながら、観光地として整備されているからです」(10代女性/東京都)といった声が寄せられました。箱根湯本温泉は、箱根登山鉄道の終着駅を中心に広がる人気温泉地で、東京から電車1本でアクセスできる利便性の高さがインバウンド旅行者に好まれています。泉質は疲労回復に効果的な単純温泉で、露天風呂や貸切風呂のある旅館も充実。駅周辺には土産物店や食べ歩きグルメが軒を連ね、滞在中の楽しみも豊富です。箱根神社や芦ノ湖、大涌谷への玄関口として、温泉と観光を融合した“箱根体験”を提供する代表的な観光拠点として親しまれています。回答者からは「温泉の質が良く、観光もできます」(40代女性/神奈川県)、「箱根湯本には、伝統工芸品の体験施設なども沢山あるので外国人には嬉しいと思います」(30代女性/千葉県)、「温泉だけでなくごはんも美味しい」(30代男性/神奈川県)といったコメントが集まりました。※回答者からのコメントは原文ママですこの記事の筆者:All About ニュース編集部 プロフィール「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ?」「どうして?」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。(文:All About ニュース編集部)