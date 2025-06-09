¡Ö3Ê¬»Ä¤·¤Ç¡Ä¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¶¯¤¹¤®¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸åÇÚ¤¬¥¥ã¥¥ã °ðÍÕÍÛÈ¬ÃÊ VS ¿û°æÎµÌéÈ¬ÃÊ¤ÎÆ±Ìç¡õ¥ê¡¼¥À¡¼ÂÐ·è »ëÄ°¼Ô¤âÂç¶½Ê³¤Î½ªÈ×·à¡¿¾´ý¡¦ABEMA¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È2025
¡¡´ý³¦¶þ»Ø¤Î¼ÂÎÏ¼ÔÆ±»Î¤¬°ÕÃÏ¤È¥á¥ó¥Ä¤ò¤«¤±¤ÆÀï¤¨¤Ð¡¢¤½¤Î²Ð²Ö¤â¼«Á³¤ÈÂç¤¤¯¤Ê¤ë¡£¾´ý³¦¤ÎÁá»Ø¤·ÃÄÂÎÀï¡ÖABEMA¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È2025¡×Í½ÁªA¥ê¡¼¥°¡¦Âè1»î¹ç¡¢¥Á¡¼¥à°ðÍÕ ÂÐ ¥Á¡¼¥à¿û°æ¤¬6·î7Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¥¹¥³¥¢1-1¤Î¥¿¥¤¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè3¶É¤Ï°ðÍÕÍÛÈ¬ÃÊ¡Ê38¡Ë¤È¿û°æÎµÌéÈ¬ÃÊ¡Ê33¡Ë¤È¤¤¤¦¡¢¤È¤â¤Ë°æ¾å·ÄÂÀ¶åÃÊÌç²¼¤Î·»ÄïÄï»Ò¡¢¤«¤Ä¥ê¡¼¥À¡¼ÂÐ·è¤Ë¡£¼ÂÎÏÇìÃç¤Î2¿Í¤¬À¸¤ó¤À°ì¶É¤Ë¡¢¸åÇÚ´ý»Î¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û°ðÍÕÍÛÈ¬ÃÊ¤Î²÷¾¡¤Ë¶Ã¤¯¸åÇÚ¤¿¤Á
¡¡°ðÍÕÈ¬ÃÊ¤Ï²áµî2²ó¡¢Æ±Âç²ñ¤ÇÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ª¤êÄ¶Áá»Ø¤·Àï¤ò½ÏÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¿¶¤êÈô¼Ö¤â»Ø¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾´ý¤ÎÉý¤â¹¤¬¤Ã¤¿¡£ÂÐ¤¹¤ë¿û°æÈ¬ÃÊ¤Ï¿¶¤êÈô¼ÖÅÞ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¡£ÀÚ¤ìÌ£¤Î±Ô¤µ¤ÏÈ´·²¤À¡£2¿Í¤Ï°æ¾å·ÄÂÀ¶åÃÊÌç²¼¤Î·»ÄïÄï»Ò¤ÇÉÕ¤¹ç¤¤¤âÄ¹¤¤¡£¤³¤ÎÂè3¶É¤òÀ©¤·¤¿Êý¤¬»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤òÄÏ¤à¤À¤±¤Ë¡¢¤É¤Á¤é¤âÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤°ì¶É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Àï·¿¤ÏÀè¼ê¡¦¿û°æÈ¬ÃÊ¤¬ÆÀ°Õ¤ÎÃæÈô¼Ö¤Ë·ê·§¡¢°ðÍÕÈ¬ÃÊ¤âµïÈô¼Ö¡¦·ê·§¤Ç¡¢Áê·ê·§¤È¤ª¸ß¤¤¤·¤Ã¤«¤ê°Ï¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤«¤éÎÏ¤ÈÎÏ¤¬¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£·ÁÀª¤ËÆ°¤¤¬¸«¤¨¤¿¤Î¤Ï59¼êÌÜ¡¢Àè¼ê¤«¤é¢¥8¸Þ·Ë¤ÈÄ·¤Í¤¿¾ìÌÌ¤À¡£Î¾¥Á¡¼¥à¤Î¹µ¼¼¤Ç¤â¡¢¤³¤Î°ì¼ê¤¬¾¡Éé¤É¤³¤í¤È´¶¤¸¤Æ¤«¼ó¤ò¤Ò¤Í¤Ã¤¿¤ê¹Í¤¨¹þ¤à´ý»Î¤¬½Ð¤ëÃæ¡¢ÎäÀÅ¤ËÂÐ½è¤·¤¿¸å¼ê¤¬¤ä¤äÍÍø¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë½ªÈ×¤Ë¤Ï¸å¼ê¤«¤é1¶Ú¤ËÀïÎÏ¤ò½¸Ãæ¤¹¤ëºîÀï¤¬¸«»ö¤ËÀ®¸ù¡£Ç´¤ê¤Ë¤âÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¿û°æÈ¬ÃÊ¤Î·ê·§¤ò¡¢¿¿¾å¤«¤é°µÅÝ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¹¶¤á¤Ç¡¢108¼ê¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡°ðÍÕÈ¬ÃÊ¤Î²÷¾¡¤Ë¤â¸«¤¨¤ë°ì¶É¤Ë¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¶Ã¤¤¤¿¤Î¤¬¹µ¼¼¤Ë¤¤¤¿¸åÇÚ2¿Í¡£¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎµÈÃÓÎ´¿¿»ÍÃÊ¡Ê20¡Ë¤¬¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤Ï¶¯¤¹¤®¤Þ¤¹¤Í¡×¤È´¶¿´¤¹¤ë¤È¡¢¾åÌîÍµ¼÷¸ÞÃÊ¡Ê22¡Ë¤â°ðÍÕÈ¬ÃÊ¤Î»Ä¤ê»þ´Ö¤ò¸«¤Æ¡Ö3Ê¬»Ä¤·¤Ç¡Ä¡×¤È°¢Á³¤ÎÉ½¾ð¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö´ó¤»¤¬¸«»ö¤¹¤®¤¿¤Ê¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ðÍÕ¡×¡ÖÏÓ¤¬¤·¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡ABEMA¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È2025¡¡Âè1¡¢2²ó¤¬¸Ä¿ÍÀï¡¢Âè3²ó¤«¤éÃÄÂÎÀï¤Ë¤Ê¤êº£²ó¤¬8²óÌÜ¤Î³«ºÅ¡£¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ë¥ê¡¼¥À¡¼´ý»Î7¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢2¿Í¤º¤Ä¤ò»ØÌ¾¡¢3¿Í1ÁÈ¤Î¥Á¡¼¥à¤òºî¤ë¡£»Ä¤ê1¥Á¡¼¥à¤Ï»ØÌ¾Ï³¤ì¤·¤¿´ý»Î¤¬3¤Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿3¿Í¤¬¡Ö¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥Á¡¼¥à¡×¤È¤·¤Æ»²²Ã¡¢Á´8¥Á¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Í½Áª¤Ï4¥Á¡¼¥à¤º¤Ä2¥ê¡¼¥°¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢¾å°Ì2¥Á¡¼¥à¤¬ËÜÀï¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¡£»î¹ç¤ÏÁ´¤Æ5ËÜÀè¼è¤Î9ËÜ¾¡Éé¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÂÐ¶É¤Ï»ý¤Á»þ´Ö5Ê¬¡¢1¼ê»Ø¤¹¤´¤È¤Ë5ÉÃ²Ã»»¤Î¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¡¼¥ë¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï1000Ëü±ß¡£
¡ÊABEMA¡¿¾´ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë