ÃæÃ«¡½À¾ÅÄÅý°ìÀï¤Ë¡Ö»É·ã¤É¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡¡´ÑÀï¤·¤¿ÄéÀ»Ìé¤«¤éÉðµï¤Ø¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¡ÖÀäÂÐÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢²¶¤é¤Î»î¹ç¡×
ÆüËÜ¿Í²¦¼Ô¤¬½¸·ë
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎWBC¡õIBFÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé¡Ê53.5¥¥í°Ê²¼¡Ë²¦ºÂÅý°ìÀï12²óÀï¤¬8Æü¡¢Åìµþ¡¦ÍÌÀ¥³¥í¥·¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢WBCÆ±µé²¦¼Ô¡¦ÃæÃ«½á¿Í¡ÊM.T¡Ë¤¬IBFÆ±µé²¦¼Ô¡¦À¾ÅÄÎ¿Í¤¡ÊÏ»Åç¡Ë¤Ë6²ó½ªÎ»TKO¾¡¤Á¡£À¾ÅÄ¤¬±¦¸ª¤òÃ¦±±¤·¡¢7²ó³«»ÏÁ°¤Ë´þ¸¢¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤Ë¤ÏÆ±µé¤ÎÆüËÜ¿ÍÀ¤³¦²¦¼Ô¤¬½¸·ë¡£ÌÜ¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ÆWBAµÙÍÜ²¦¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿ÄéÀ»Ìé¡Ê³Ñ³¤Ï·ÊõÀÐ¡Ë¤ÈWBO²¦¼Ô¡¦ÉðµïÍ³¼ù¡ÊÂç¶¶¡Ë¤¬·ãÆ®¤ò´ÑÀï¤·¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¹â¤Ö¤é¤»¤¿¡£ÀïÀÓ¤Ï27ºÐ¤ÎÃæÃ«¤¬31¾¡¡Ê24KO¡Ë¡¢28ºÐ¤ÎÀ¾ÅÄ¤¬10¾¡¡Ê2KO¡Ë1ÇÔ¡£
¡¡½é²ó¤«¤éÃæÃ«¤Ï¶¯ÂÇ¤òÏ¢È¯¡£¾ìÆâ¤ò¤É¤è¤á¤«¤»¤¿¡£ÌµÇÔ²¦¼ÔÆ±»Î¤Î·ã¤·¤¤ÂÇ¤Á¹ç¤¤¤¬´öÅÙ¤È¤Ê¤¯²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£5²ó¤ËÀ¾ÅÄ¤Î±¦ÌÜ¤¬¼ð¤ì¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬Æþ¤ë¤Ê¤É¥À¥á¡¼¥¸¤¬½ù¡¹¤Ë¸«¤¨»Ï¤á¤ë¡£6²ó¤ò½ª¤¨¡¢7²ó¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬»î¹ç¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¡£À¾ÅÄ¤¬±¦¸ªÃ¦±±¤Ç´þ¸¢¤·¡¢ÃæÃ«¤ÎTKO¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Äé¤ÈÉðµï¤Î2¿Í¤Ï¶½¹Ô¤ÎÀ¸ÇÛ¿®ÈÖÁÈ¡ÖPrime Video Boxing 13¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢¥ê¥ó¥°¥µ¥¤¥É¤Ç»î¹ç¤ò´ÑÀï¡£¼ýÏ¿¸å¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿Äé¤Ï¡Ö»É·ã¤É¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶½Ê³Îä¤á¤ä¤é¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£¡ÖÀï¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¬¡¢Éðµï¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤¿¤ÀÃ±¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡´þ¸¢¤·¤¿À¾ÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄé¤Ï¡Ö¿Ø±Ä¤¬¤¢¤¢¤¤¤¦È½ÃÇ¤·¤¿¤Î¤ÏÀäÂÐÀµ¤·¤¤¡£¤¿¤À¡¢À¾ÅÄÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¤¹¤´¤¤²ù¤·¤¤¤È»×¤¦¡£¤Þ¤À¤ä¤ì¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÇWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé1°Ì¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡ÊÄë·ý¡Ë¤¬WBAÆ±µé6°Ì¤Î¥Ó¥¯¥È¥ë¡¦¥µ¥ó¥Æ¥£¥ê¥ã¥ó¡Ê¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¡Ë¤Ë3-0¤ÎÈ½Äê¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¡£Éðµï¤ÈÆá¿ÜÀî¤Ï¤«¤Í¤Æ¡¢¸ß¤¤¤ËÂÐÀï¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡Äé¤ÏÃæÃ«¡½À¾ÅÄÀï¤ÎÅý°ìÀï¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿4·î¤Ë¡¢X¤òÄÌ¤¸¤ÆÉðµï¤ËÂÐÀï¤Î¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö²¶¤È½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢Å·¿´Áª¼ê¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡£º£°ìÈÖ¥Û¥Ã¥È¤Ç¤·¤ç¡©¡¡ÀäÂÐÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤é¤Î»î¹ç¡×¤È¡¢²þ¤á¤ÆÉðµï¤È¤ÎÂÐÀï¤ò´õË¾¤·¤¿¡£Éðµï¤Ï¡Ö¤Þ¤¢¡¢¼«Ê¬¤Ï²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¤é¡×¤È¾Ð´é¤ÇÅú¤¨¤¿¡£
¡¡Éðµï¤Î¼¡Àï¤Ï9·î¡¢WBOÀ¤³¦Æ±µé1°Ì¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥á¥Ç¥£¥Ê¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤È¤Î»ØÌ¾»î¹ç¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æá¿ÜÀî¤Ï11·îº¢¤Ë½é¤ÎÀ¤³¦Àï¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡£Äé¤Ï½©¸ý¤ÎÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼¡Àï¤Ï¼«¿È¤ÎÉé½ý¤Ë¤è¤êWBAÀµµ¬²¦¼Ô¤Ë¾º³Ê¤·¤¿¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥Ð¥ë¥¬¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤È¤ÎÃÄÂÎÆâÅý°ìÀï¤¬´ðËÜÀþ¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡¦ß·ÅÄ Ä¾¿Í / Naoto Sawada¡Ë