Ãª¶¶¹°»ê¡¡²ÈÂ²ÃÄ¤é¤ó¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â¥Û¥Ã¥³¥ê¡Ö¼Â²È¤Ï¥Û¥Ã¤È¤¹¤ë¤è¤Í¡×¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¤âÁÇÅ¨¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¤ÇÍèÇ¯£±·î£´Æü¤Ç°úÂà¤¹¤ëÃª¶¶¹°»ê¤¬£·ÆüÉÕ¤Ç£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£¼Â²È¤Îµï´Ö¤Ç²ÈÂ²¤È²á¤´¤¹ÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¼Â²È¤Îµï´Ö¡£Éã¡¢·»¡¢Äï¤Ç¡¡¡ô¥É¥é¥¯¥¨£³¡×¤ÈÅê¹Æ¡£²ÈÂ²¤Çµï´Ö¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È£³¤ò¥×¥ì¥¤¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¥¿¥Ê¤µ¤ó¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤µ¤ì¤Æ¤ë¤ª´é¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤¬¤Ò¤í¤²¤é¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Î´¶¤¸¤¬¼Â²È´¶¡×¡Ö¤´¼Â²È¤Ç¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¤âÁÇÅ¨¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼Â²È¤Ï¥Û¥Ã¤È¤¹¤ë¤è¤Í¡Á¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£