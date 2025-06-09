ÊÆÃæËÇ°×¸ò¾Ä¤òÁ°¤ËÃæ¹ñ¤¬¥ì¥¢¥¢ー¥¹Í¢½Ð¿½ÀÁ¤ò°ìÉô¾µÇ§¡¡¶ÛÄ¥´ËÏÂ¤Ë´üÂÔ
ÊÆÃæËÇ°×¸ò¾Ä¤òÁ°¤ËÃæ¹ñ¤¬¥ì¥¢¥¢ー¥¹Í¢½Ð¿½ÀÁ¤ò°ìÉô¾µÇ§¡¡¶ÛÄ¥´ËÏÂ¤Ë´üÂÔ
9Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊÆÃæËÇ°×¸ò¾Ä¤òÁ°¤ËÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬¥ì¥¢¥¢ー¥¹Í¢½Ð¿½ÀÁ¤Î°ìÉô¤ò¾µÇ§¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥í¥Ü¥Ã¥È¤äÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤Ë¤ª¤±¤ë¥ì¥¢¥¢ー¥¹¤Î¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤ò»ØÅ¦¡£¤É¤³¤Î¹ñ¤¬ÂÐ¾Ý¤«¤ÏÌÀ¤«¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤è¤êÁ°¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ÏÊÆÃæËÇ°×¹ç°Õ¤Ø¡Ö¤«¤Ê¤ê¿ÊÅ¸¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Ãæ¹ñ²¿Éû¼óÁê¤¬13Æü¤Þ¤Ç±Ñ¹ñ¤ËÂÚºß¡¢9Æü¤Ë¥í¥ó¥É¥ó¤ÇÊÆ¹ñ¤È¶¨µÄ¤¹¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤«¤é¤Ï¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈºâÌ³Ä¹´±¤È¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯¾¦Ì³Ä¹´±¡¢¥°¥ê¥¢ÄÌ¾¦ÂåÉ½Éô¡ÊUSTR¡ËÂåÉ½¤¬½ÐÀÊ¤¹¤ë¡£
9Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊÆÃæËÇ°×¸ò¾Ä¤òÁ°¤ËÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬¥ì¥¢¥¢ー¥¹Í¢½Ð¿½ÀÁ¤Î°ìÉô¤ò¾µÇ§¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥í¥Ü¥Ã¥È¤äÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤Ë¤ª¤±¤ë¥ì¥¢¥¢ー¥¹¤Î¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤ò»ØÅ¦¡£¤É¤³¤Î¹ñ¤¬ÂÐ¾Ý¤«¤ÏÌÀ¤«¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤è¤êÁ°¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ÏÊÆÃæËÇ°×¹ç°Õ¤Ø¡Ö¤«¤Ê¤ê¿ÊÅ¸¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Ãæ¹ñ²¿Éû¼óÁê¤¬13Æü¤Þ¤Ç±Ñ¹ñ¤ËÂÚºß¡¢9Æü¤Ë¥í¥ó¥É¥ó¤ÇÊÆ¹ñ¤È¶¨µÄ¤¹¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤«¤é¤Ï¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈºâÌ³Ä¹´±¤È¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯¾¦Ì³Ä¹´±¡¢¥°¥ê¥¢ÄÌ¾¦ÂåÉ½Éô¡ÊUSTR¡ËÂåÉ½¤¬½ÐÀÊ¤¹¤ë¡£