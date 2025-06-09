Áó°æÍ¥¡¡·ëº§¡¢½Ð»º¤ò·Ð¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤¿»Å»ö¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¡ÖÆ¯¤¯¥Þ¥Þ¤È¤·¤Æ½÷Í¥¶È¤ò¤ä¤ë¤Ã¤Æ·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÁó°æÍ¥¡Ê39¡Ë¤¬8ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¥¯¥ê¥Ã¥×¡×¡ÊÆüÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£·ëº§¡¢½Ð»º¤ò¤·¤Æ¤«¤é¤Î»Å»ö¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ÎÊÑ²½¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Áó°æ¤Ï19Ç¯¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡×¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤È·ëº§¡¢22Ç¯8·î¤ËÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¤¬¡¢»Å»ö¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤«¡©¤ÈÊ¹¤«¤ì¡ÖÁ´Á³ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¤¿¡£
¡¡°ÊÁ°¤Ï¡ÖÁ´ÉôÅê¤¸¤Æ¡¢¤ª¼Çµï¤ò¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¡¢Á´Éô¤Ï¤ªÅÏ¤·¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤³¤È¤Ç¡Ö¤ß¤ó¤Ê·ù¤Ê»×¤¤¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤¿»þ´ü¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÆ¯¤¤Ê¤¬¤é»Ò°é¤Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¡¢¤½¤Î¹Í¤¨Êý¤Ï¤ä¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Æ¯¤¯¥Þ¥Þ¤È¤·¤Æ½÷Í¥¶È¤ò¤ä¤ë¤Ã¤Æ·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£