¡ÖÆüËÜ±Ç²è¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¡×¥¿¥¤½é¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¥·¥ç¡¼¥È¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¤·¤¿¡ÈÎÞÁ£Êø²õ±Ç²è¡É´ÆÆÄ¤¬¸ì¤Ã¤¿ÆüËÜ±Ç²è¤Ø¤Î°¦¡Ú¡Ø¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ÈËÍ¤ÎÌóÂ«¡Ù¸ø³«Ä¾Á°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡¡À¤³¦¤Ç´ÑµÒ¤ÎÎÞ¤ò¹Ê¤Ã¤¿ÏÃÂê¤Î¡ÈÎÞÁ£Êø²õ±Ç²è¡É¡Ø¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ÈËÍ¤ÎÌóÂ«¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¸ý¥³¥ß¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤ÇÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¥Ò¥Ã¥È¡¢¥¿¥¤±Ç²è¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤ÆÊÆ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÍèÆü¤·¤¿¥Ñ¥Ã¥È¡¦¥Ö¡¼¥ó¥Ë¥Æ¥£¥Ñ¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Ë¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ê8Ëç¡Ë
¢¡¢¡¢¡
²Ï荑Ä¾Èþ¤äÀ§»ÞÍµÏÂ¤Î±Ç²è¤¬Âç¹¥¤
¡Ú¥²¡¼¥àÇÛ¿®¤ò¤¹¤ë¤È¸À¤Ã¤ÆÂç³Ø¤òÃæÂà¤·¤¿¤Î¤Ë¥À¥é¥À¥é¤·¤¿À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀÄÇ¯¥¨¥à¡Ê¥×¥Ã¥Æ¥£¥Ý¥ó¡¦¥¢¥Ã¥µ¥é¥Ã¥¿¥Ê¥¯¥ó¡¿¥Ó¥ë¥¥ó¡Ë¡£Èà¤Ë¤Ï¡¢¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤ÎÁÄÊì¥á¥ó¥¸¥å¡Ê¥¦¥µ¡¼¡¦¥»¡¼¥à¥«¥à¡Ë¤¬¤¤¤¿¡£ÁÄÊì¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤Î¤¬¤ó¤¬¤ß¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¡¢²ð¸î¤¹¤ì¤Ð°ä»º¤ò»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¡Ä¤È¥¨¥à¤¬ÉÔ½ã¤ÊÆ°µ¡¤ò¤â¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡¢ÁÄÊì¤ÈÂ¹¤ÎÆ±µïÀ¸³è¡£ÉÂµ¤¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¼¡Âè¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯2¿Í¤È²ÈÂ²¤Î¤³¤³¤í¤òÀÅ¤«¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤ÇÉÁ¤½Ð¤·¤¿ºîÉÊ¤À¡£¥é¥¹¥È¤Ë¤ÏË®Âê¤Ë¤¢¤ë¡ÖÌóÂ«¡×¤¬¶»¤ËÇ÷¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¹æµãÉ¬»ê¤Ç¤¢¤ë¡£¡Û
¥Ñ¥Ã¥È¡¦¥Ö¡¼¥ó¥Ë¥Æ¥£¥Ñ¥Ã¥È´ÆÆÄ¡Ê°Ê²¼¡¢´ÆÆÄ¡Ë¡¡ÆüËÜ±Ç²è¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¤Î±Ç²è¤¬ÆüËÜ¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£²Ï荑Ä¾Èþ¤µ¤ó¤äÀ§»ÞÍµÏÂ¤µ¤ó¤Î±Ç²è¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£±Ç²è¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á»Ï¤á¤¿º¢¤Ë¡¢±Ç²è´Û¤Ç¡Ê²Ï荑´ÆÆÄ¤Î¡Ë¡ØÝÒ¤Î¿¹¡Ù¤ò´Ñ¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·ã¤·¤¯¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤â¤³¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤ò´ÑµÒ¤Ë¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê±Ç²è¤ò»£¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬±Ç²è¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
--¥¿¥¤¤Ç¿Íµ¤¤Î¤¢¤ëÆüËÜ¤Î´ÆÆÄ¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤É¤ó¤ÊÊý¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
´ÆÆÄ¡¡¥¢¥Ë¥á¤â·ë¹½¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¼Ì±Ç²è¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¸À¤¦¤È¡¢À§»ÞÍµÏÂ´ÆÆÄ¤Ç¤¹¤Í¡£ÉáÃÊ¡¢±Ç²è´Û¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤»ä¤ÎÊì¤Ç¤µ¤¨¡Ø¤½¤·¤ÆÉã¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢±Ç²èÀ©ºî¼Ô¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡ØÃ¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ù¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¸½ºß34ºÐ¤Î¥Ö¡¼¥ó¥Ë¥Æ¥£¥Ñ¥Ã¥È´ÆÆÄ¡£ËÜºî¤¬·à¾ìÍÑ±Ç²è¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤À¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¥¿¥¤¤Ç¤Ï¡ÖÁá¤¯¤âÃÙ¤¯¤â¤Ê¤¤¡¢ÉáÄÌ¤Ç¤¹¡£Å·ºÍ¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤¬À¤³¦¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤éÅ·ºÍ¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡¡¤È¸ÀÍÕ¤òÅê¤²¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤¹¡×¤ÈÈù¾Ð¤ó¤À¡£¡Û
--º£²ó¤Î±Ç²è¤Ï¡¢µÓËÜ²È¤Î·Ð¸³¤¬¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¹âÎð¤Î¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤¬ÆÈ¤ê¤Ç½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥¿¥¤¤Ç¤â¤è¤¯¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
´ÆÆÄ¡¡ºÇ¶á¤è¤¯¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¸Å¤¤Ä®ÊÂ¤ß¤¬¤¢¤ëÃÏ°è¤Î¡¢¥¿¥¦¥ó¥Ï¥¦¥¹¤È¤¤¤¦½¸¹ç½»Âð¤ËÏ·¿Í¤¬°ì¿Í¤ÇºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸÷·Ê¤ò¡¢ºÇ¶á¤è¤¯¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Â¿Ê¬¡¢1À¤ÂåÁ°¤¯¤é¤¤¤«¤é¤½¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
--ÆüËÜ¤ÏÆÈµïÏ·¿Í¤¬¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Ò¶¡¤ÈÃÇÀä¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¼Ò²ñÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¿¥¤¤Ç¤â¤½¤Î¤è¤¦¤Ê·¹¸þ¤¬¡©
´ÆÆÄ¡¡¥¿¥¤¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÆÈÎ©¤·¤Æ²È¤ò½Ð¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢´°Á´¤Ë¿Æ¤ÈÃÇÀä¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½µ¤Ë1¡¢2²ó¿Æ¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¿Í¤ò¸Û¤Ã¤ÆÆ±µï¤µ¤»¤ÆÌÌÅÝ¤ò¸«¤µ¤»¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¿¥¤¤Ë¤Ïº£¤Þ¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦±Ç²è¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿
--¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î²È¤Ï¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¤ª²È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë²È¤Ç¥í¥±¤ò¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
´ÆÆÄ¡¡¤Ï¤¤¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤¢¤ë²È¤Ç¤¹¡£¥í¥±ÃÏ¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢¤¢¤Î²È¤¬Çä¤ê¤Ë½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢²È¼ç¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£²È¤ÎÆâÉô¤¬¤È¤Æ¤âåºÎï¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë²È¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿²È¶ñ¤Ê¤ÉÌó30%¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ±Ç²è¤Ç¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±Ç²è¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¤³¤Î²È¤¬ÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦°ìÅÙ²È¼ç¤¬Çä¤ê¤Ë½Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Ç¤â¤Þ¤ÀÇä¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£ºÙ¤¤Ï©ÃÏ¤Î±ü¤Ç¼Ö¤¬Æþ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤À¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
--¤â¤·ÆüËÜ¤Î¤³¤Î±Ç²è¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬´Ø¿´¤¬¤¢¤ì¤ÐÇã¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡©
´ÆÆÄ¡¡¡Ê¾Ð¡Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
--¤½¤â¤½¤â¡¢´ÆÆÄ¤Ï¤Ê¤¼¤³¤ÎÂêºà¤ò±Ç²è¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
´ÆÆÄ¡¡¥¿¥¤¤Ç¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Î±Ç²è¤Ï¤Û¤È¤ó¤Éºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£²ÈÂ²¤È¼Ò²ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤ò¤¢¤Ä¤«¤Ã¤¿ÆüËÜ±Ç²è¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î±Ç²è¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤ËÆüËÜ±Ç²è¤ò´Ñ¤¿»þ¤ÈÆ±¤¸´¶Æ°¤ò³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤óÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤¬¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢±Ç²è¤Î¸À¸ì¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¥¿¥¤±Ç²è¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
--¤½¤·¤Æ¤³¤Î±Ç²è¤ÏÂçÊÑ¤Ê¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÍýÍ³¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ª¹Í¤¨¤Ç¤¹¤«¡©
´ÆÆÄ¡¡¤ä¤Ï¤êÂ¹¤È¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤¦À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿´Ø·¸À¤¬¶¦´¶¤ò¸Æ¤ó¤À¤«¤é¡¢À¤³¦Ãæ¤ËÆÏ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ï¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢Â¹¤Ë¤ÏÌµ½þ¤Î°¦¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ìµ½þ¤Î°¦¤ò¼õ¤±¤¿Â¹¤Î¿¼¤¤µ¤»ý¤Á¤ò·¡¤ê²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÂ¹¤ÎÆÃÊÌ¤Ê´Ø·¸¤òÉÁ¤±¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿´Ø·¸¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÉáÊ×Åª¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ç¿Í¸ø¤Ë¥Ó¥ë¥¥ó¤òÁª¤ó¤À¤ï¤±
--¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤ÈÂ¹¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤¬ÂçÊÑÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÂ¹¤µ¤óÌò¤Î¥Ó¥ë¥¥ó¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
´ÆÆÄ¡¡Èà¤Ï°ÊÁ°»ä¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤ËÈà¤Î±éµ»¤ÎºÍÇ½¡¢ÆÃ¤Ë¼«Á³¤Ê±éµ»¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¼æ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤Ï¤¤¤Ä¤â¼«Á³ÂÎ¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎÌò¤Ï¡¢Â¹¤¬ºâ»º¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¶á¤Å¤¯¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò±é¤¸¤ëÌò¼Ô¤ò´ÑµÒ¤¬¸«¤Æ¡¢·ù¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ÌµÃÎ¤À¤±¤É°¤¤¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤»¤ë¿ÍÊª¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ó¥ë¥¥ó¤Ï´ÑµÒ¤Ë¤½¤¦»×¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
--Îã¤¨¤ÐºÇ¸å¤ÎÊý¤Ç¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î´½¤ò¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¾è¤»¤Æ±¿¤ó¤Ç¤¤¤¯¥·¡¼¥ó¤Î¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¾å¤ÎÈà¤ÎÉ½¾ð¤¬¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
´ÆÆÄ¡¡¤½¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢µÓËÜ¤Ë¤Ï¡¢¥»¥ê¥Õ¤È¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î´½¤ò¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç±¿¤Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤·¤«½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤É¤¦±éµ»¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï°ìÀÚ½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤Îº¢¡¢»ä¤ÎÎø¿Í¤Î¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢²ÐÁò¤·¤Æ¤½¤Î°ä¹ü¤òÀî¤ËÎ®¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Êµã¤¤¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢Èà½÷¤À¤±¤Ï¡Ö¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬¼«Ê¬¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤«¤é¡¢µã¤¤¤Æ¿´ÇÛ¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤ÆÎÞ¤ò¤³¤é¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¤¤Ã¤È¤³¤Î±Ç²è¤Î¼ç¿Í¸ø¤âÆ±¤¸µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢»£±Æ¤ÎÆü¤Ë¥Ó¥ë¥¥ó¤Ë¤½¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
--Âç¤²¤µ¤Ê±éµ»¤ÏÍÞ¤¨¤á¤Ë¤·¤Æ¡¢´ÑµÒ¤ÎÊý¤ÇÆÉ¤ß¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦±é½Ð¤ò»Ø¸þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°Õ¿Þ¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
´ÆÆÄ¡¡¤¨¤¨¡£·Ð¸³¾å¡¢»£±ÆÃæ¤Ë²¿¤«»ØÆ³¤¹¤ë¤È¡¢ÅÓÃ¼¤ËÌò¼Ô¤Î±éµ»¤«¤é¼«Á³¤µ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é»£±ÆÁ°¤Ë¤É¤ó¤Ê¥·¡¼¥ó¤«¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤À¤±¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤Î¼«Á³¤Ê±éµ»¤ò´ÑµÒ¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤óÌò¤Ë¤Û¤È¤ó¤ÉÁÇ¿Í¤òÈ´Å§
--¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤óÌò¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç100¿Í°Ê¾å¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó½÷Í¥¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤â·è¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¸Å¤¤¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¥¦¥µ¡¼¡¦¥»¡¼¥à¥«¥à¤µ¤ó¤òÈ¯¸«¤·¤ÆÈ´Å§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ÆÆÄ¡¡¤ª¤Ð¤¢¤µ¤óÌò¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«·è¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁ´°÷¤ËÃ¯¤«¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢½õ´ÆÆÄ¤¬5Ç¯Á°¤Ëºî¤Ã¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤°Èà½÷¤¬µ¤¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±éµ»¤Î·Ð¸³¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤Î¤Ç¿´ÇÛ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¥¦¥µ¡¼¤µ¤ó¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼«Ê¬¤Î¥»¥ê¥Õ¤ò»æ¤Ë¼ê¤Ç½ñ¤½Ð¤·¤Æ¡¢°Åµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥ç¥Ã¥È¿ô¤ÏºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤Æ¡¢Èè¤ì¤¬¸«¤¨¤¿¤é¤¹¤°¤ËµÙ¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¡¢¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¤«¤é»£±Æ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤¿¡£
--¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤Î¤â¤ÎÀÅ¤«¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤¬¤È¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢³Æ¹ñ¤ÇÂç¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
´ÆÆÄ¡¡¼ÂºÝ¤Î¥¦¥µ¡¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÍ¥¤·¤¯¤Æ²Ä°¦¤¤¿Í¤Ç¡¢¸½¾ì¤ËÍè¤ë¤È»ä¤È¤«¥Ó¥ë¥¥ó¤È¤«¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤È¤«¡¢¤â¤¦¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁ´°÷¤Ë¥Ï¥°¤·¤Æ°§»¢¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢±Ç²è¤ÎÃæ¤Î¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¤·¡¢ÂÎ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â°ìÀÚ¤Ê¤¤¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¦¥µ¡¼¤µ¤ó¤Ë¤Ï´¶¾ð¤ò±£¤·¤Æ´é¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤±¤É´é¤Ë¤Ï½Ð¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£É½ÌÌ¤Ë´¶¾ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Æâ¿´¤Î³ëÆ£¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
--ÆüËÜ¤Î´ÑµÒ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
´ÆÆÄ¡¡º£²ó¤Î±Ç²è¤Ï»ä¼«¿È¡¢¤½¤·¤Æ»ä¤ÎÉã¡¢Êì¡¢ÁÄÊì¡¢·»Äï¤¿¤Á¤Î¼ÂºÝ¤Î·Ð¸³¤ò±Ç²è¤È¤¤¤¦·Á¤òÄÌ¤¸¤Æ³§¤µ¤ó¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¤¤Ã¤È¡¢ÆüËÜ¤Î³§¤µ¤ó¤ËÍý²ò¤È¶¦´¶¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ÈËÍ¤ÎÌóÂ«¡Ù
´ÆÆÄ¡§¥Ñ¥Ã¥È¡¦¥Ö¡¼¥ó¥Ë¥Æ¥£¥Ñ¥Ã¥È¡¿½Ð±é¡§¥×¥Ã¥Æ¥£¥Ý¥ó¡¦¥¢¥Ã¥µ¥é¥Ã¥¿¥Ê¥¯¥ó¡Ê¥Ó¥ë¥¥ó¡Ë ¡¢¥¦¥µ¡¼¡¦¥»¡¼¥à¥«¥à¡¢¥µ¥ó¥ä¡¼¡¦¥¯¥Ê¡¼¥³¥ó¡¢¥µ¥ê¥ó¥é¥Ã¥È¡¦¥È¡¼¥Þ¥¹Â¾¡¿2024Ç¯¡¿125Ê¬¡¿¥¿¥¤¡¿¸¶Âê¡§Lahn Mah¡¿© 2024 GDH 559 CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED¡¿ÇÛµë¡§¥¢¥ó¥×¥é¥°¥É¡¿6·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¿·½É¥Ô¥«¥Ç¥ê¡¼¤Û¤«Á´¹ñ¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼
¡Ê½µ´©Ê¸½ÕCINEMA¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÔ½¸Éô¡¿½µ´©Ê¸½ÕCINEMA ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ë