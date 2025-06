世界で観客の涙を絞った話題の“涙腺崩壊映画”『おばあちゃんと僕の約束』が公開される。口コミで話題を呼んで世界各地でヒット、タイ映画としては初めて米アカデミー賞のショートリスト入りを果たした。来日したパット・ブーンニティパット監督に、話を聞いた。

河荑直美や是枝裕和の映画が大好き

【ゲーム配信をすると言って大学を中退したのにダラダラした生活を送っている青年エム(プッティポン・アッサラッタナクン/ビルキン)。彼には、ひとり暮らしの祖母メンジュ(ウサー・セームカム)がいた。祖母にステージ4のがんがみつかったとき、介護すれば遺産を残してくれるのでは……とエムが不純な動機をもったことから始まった、祖母と孫の同居生活。病気が進行するなか、次第に近づいていく2人と家族のこころを静かなタッチで描き出した作品だ。ラストには邦題にある「約束」が胸に迫り、まさに号泣必至である。】

パット・ブーンニティパット監督(以下、監督) 日本映画が大好きなので、私の映画が日本で上映されるのがとても嬉しいです。河荑直美さんや是枝裕和さんの映画が好きです。映画に興味を持ち始めた頃に、映画館で(河荑監督の)『殯の森』を観たのですが、激しく心を動かされました。自分もこんな気持ちを観客にさせるような映画を撮りたいと思って、それが映画をつくるきっかけになったんです。

--タイで人気のある日本の監督というと、どんな方になるんでしょうか?

監督 アニメも結構人気がありますが、実写映画に限って言うと、是枝裕和監督ですね。普段、映画館に行かない私の母でさえ『そして父になる』を知っていましたし、映画制作者たちの間では『誰も知らない』が話題になっていました。

【現在34歳のブーンニティパット監督。本作が劇場用映画デビュー作だというが、タイでは「早くも遅くもない、普通です。天才というわけではありません」。デビュー作が世界で大ヒットしているのだから天才と言ってもいいのでは? と言葉を投げると、日本語で「まだまだです」と微笑んだ。】

--今回の映画は、脚本家の経験がベースになっているそうですが、高齢のおばあさんが独りで住んでいることは、実際にタイでもよくあるのでしょうか?

監督 最近よく見るようになりました。特に古い町並みがある地域の、タウンハウスという集合住宅に老人が一人で座っているという光景を、最近よく見るようになったんです。多分、1世代前くらいからそういう状況になっているんじゃないかと思います。

--日本は独居老人がどんどん増えていて、子供と断絶してしまったりと、社会問題になっている部分もありますが、タイでもそのような傾向が?

監督 タイでは、子どもたちが独立して家を出ていくことは多いですが、完全に親と断絶するということはそれほどありません。週に1、2回親に会いに行ったり、人を雇って同居させて面倒を見させたりしています。

タイには今までこういう映画はなかった

--おばあちゃんの家はとても素敵なお家でしたが、実際に存在する家でロケをされたんでしょうか?

監督 はい、実際にある家です。ロケ地を探しているときに、あの家が売りに出されていることを知ったんですが、家主に連絡して撮影することができました。家の内部がとても綺麗だったので、実際に家の中にあった家具など約30%をそのまま映画でも使っています。映画がヒットしてこの家が有名になったので、もう一度家主が売りに出したんですけど、今でもまだ売れていません(笑)。細い路地の奥で車が入れないような場所だからだと思います。

--もし日本のこの映画のファンが関心があれば買えるかもしれない?

監督 (笑)そうですね。

--そもそも、監督はなぜこの題材を映画にしようと思われたのでしょうか?

監督 タイではこういうタイプの映画はほとんど作られていないんです。家族と社会に関するテーマをあつかった日本映画の大ファンだったので、この映画のあらすじを聞いた時に日本映画を観た時と同じ感動を覚えました。もちろん同じような作品ができるわけではないんですけれども、映画の言語を使って、新しいタイプのタイ映画を生み出したいと思ったわけです。

--そしてこの映画は大変なヒットとなり、アカデミー賞のショートリスト入りもしました。この理由をどのようにお考えですか?

監督 やはり孫とおばあちゃんという世代を超えた関係性が共感を呼んだから、世界中に届いたのではないかと思います。おばあちゃんは自分の子どもと違って、孫には無償の愛を与えるばかりなんですよね。無償の愛を受けた孫の深い気持ちを掘り下げることによって、おばあちゃんと孫の特別な関係を描けたと思いましたし、そういった世代を超えた関係というのは、やはり普遍的なものなのだろうと思っています。

主人公にビルキンを選んだわけ

--おばあさんと孫のキャスティングが大変素晴らしかったと思うんですが、お孫さん役のビルキンは、どのようにして選ばれたのでしょうか?

監督 彼は以前私が手掛けたドラマシリーズで一緒に仕事をしたことがあって、その時に彼の演技の才能、特に自然な演技ができるところに惹かれました。彼はいつも自然体でいられるんです。今回の役は、孫が財産を期待しておばあちゃんに近づくという設定なんですが、それを演じる役者を観客が見て、嫌な気持ちになってはいけない。無知だけど悪い人間ではないと思わせる人物がいいと思いました。ビルキンは観客にそう思わせることができたんです。

--例えば最後の方で、おばあちゃんの棺をトラックに乗せて運んでいくシーンの、トラックの上の彼の表情がすごく良かったですね。

監督 そのシーンは、脚本には、セリフとおばあちゃんの棺をトラックで運ぶということしか書いていなくて、どう演技するかということは一切書いていなかったんです。ちょうどその頃、私の恋人のおばあさんが亡くなって、火葬してその遺骨を川に流すということがありました。みんな泣いている中で、彼女だけは「おばあちゃんが自分を見ているような気がするから、泣いて心配をかけたくない」と思って涙をこらえていた。それを聞いた時に、きっとこの映画の主人公も同じ気持ちになるだろうなと思って、撮影の日にビルキンにその話をしました。

--大げさな演技は抑えめにして、観客の方で読み取ってもらう演出を指向されていると思ったんですが、そういう意図はされていますか?

監督 ええ。経験上、撮影中に何か指導すると、途端に役者の演技から自然さがなくなってしまうんですよ。だから撮影前にどんなシーンかという説明だけをしました。そうすることで、俳優の自然な演技を観客に届けられると思っています。

おばあちゃん役にほとんど素人を抜擢

--おばあちゃん役はオーディションで100人以上のベテラン女優に会っても決まらなかった。そんな時に古いミュージックビデオに出演しているウサー・セームカムさんを発見して抜擢しました。

監督 おばあさん役はなかなか決まらなかったので、スタッフ全員に誰かおばあちゃんを知っているかと聞いたら、助監督が5年前に作ったミュージックビデオに出ている彼女を紹介してくれたんです。すぐ彼女が気に入りましたが、演技の経験がほとんどないので心配だったことも事実です。ウサーさんはすべての自分のセリフを紙に手で書き出して、暗記していました。ショット数は最小限に抑えて、疲れが見えたらすぐに休んでもらい、リフレッシュしてから撮影するように心がけました。

--おばあさんのもの静かな佇まいがとても素晴らしく、各国で大人気になっていますね。

監督 実際のウサーさんは、とても優しくて可愛い人で、現場に来ると私とかビルキンとかカメラマンとか、もうスタッフ全員にハグして挨拶してくれるような人です。一方、映画の中のおばあちゃんは、愛しているとも言わないし、体に触れてくることも一切ない。なので、ウサーさんには感情を隠して顔に出さないでください、心配していてもいいけど顔には出さないでください、と伝えました。表面に感情が出ていなくても、内心の葛藤を表しているのです。

--日本の観客にメッセージはありますか。

監督 今回の映画は私自身、そして私の父、母、祖母、兄弟たちの実際の経験を映画という形を通じて皆さんに伝えていくような作品です。きっと、日本の皆さんに理解と共感をしていただけると思います。

『おばあちゃんと僕の約束』

監督:パット・ブーンニティパット/出演:プッティポン・アッサラッタナクン(ビルキン) 、ウサー・セームカム、サンヤー・クナーコン、サリンラット・トーマス他/2024年/125分/タイ/原題:Lahn Mah/© 2024 GDH 559 CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED/配給:アンプラグド/6月13日(金)より新宿ピカデリーほか全国ロードショー

(週刊文春CINEMAオンライン編集部/週刊文春CINEMA オンライン オリジナル)