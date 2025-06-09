¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢Å¨ÃÏ3Ï¢Àï¤Î¥¹¥¤¡¼¥×¤òÁË»ß¡¡¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤¬º£µ¨½é¡õ18Ç¯Ï¢Â³ÇòÀ±¡¡¥¨¥É¥Þ¥ó¤Ï¸ÅÁã·â¤Á¤Î3ÂÇÅÀ
¡ü¡¡¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¡¡3¡Ý7¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¡¡û
¡ã¸½ÃÏ»þ´Ö6·î8Æü¡¡¥Ö¥Ã¥·¥å¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ä
¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬Å¨ÃÏ3Ï¢Àï¤Ç¤Î¥¹¥¤¡¼¥×Éé¤±¤òÁË»ß¡£¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¡Ê37¡Ë¤¬5²ó1¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¡¢º£µ¨½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç2Àï¹ç·×¤ï¤º¤«1ÆÀÅÀ¤È·èÄêÎÏÉÔÂ¤ËÇº¤à¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï2²óÉ½¡¢°ì»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¹¥µ¡¤«¤é¸µ¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤Î8ÈÖ¥È¥ß¡¼¡¦¥¨¥É¥Þ¥ó¤¬ÀèÀ©¤ÎÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢9ÈÖ¤Î¶â·ÅÀ®¤¬±¦ÍãÀþ¤Ø¤Î2ÅÀÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤ÇÂ³¤¡¢¤³¤Î²ó°ìµó3ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¡£4²óÉ½¤Ë¤â¥¨¥É¥Þ¥ó¤¬Å¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢ÀèÈ¯¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤ò±ç¸î¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨5ÀïÌÜ¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ï4²ó¤Þ¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¡£4ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î5²óÎ¢¤Ë1ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¡¢¤Ê¤ª¤âÆó»àÆó¡¢»°ÎÝ¤È¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï3ÈÖ¥É¥Î¥Ð¥ó¤ò»°µå»°¿¶¡£5²ó82µå¤òÅê¤²¤Æ1¼ºÅÀ¡¢º£µ¨ºÇÂ¿¤Î7Ã¥»°¿¶¤È¹¥Åê¤ò¸«¤»¡¢2008Ç¯¤ÎMLB¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é18Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢7²óÉ½¤Ë2ÈÖ¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤Î9¹æ¥½¥í¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò³ÈÂç¡£Ä¾¸å¤Ë1ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤ë¤â¡¢8²óÉ½¤Ë¥¨¥É¥Þ¥ó¤Îµ¾Èô¤Ê¤É2ÅÀ¤ò²Ã¤¨¡¢¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤òÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£8²óÎ¢¤òº¸ÏÓ¥¿¥Ê¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¤¬»°¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¡¢9²óÎ¢¤Ï±¦¸ªÄË¤Ë¤è¤ê³«Ëë¤Ë½ÐÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤¿±¦ÏÓ¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥³¥Ú¥Ã¥¯¤¬º£µ¨½éÅÐÈÄ¡£Áö¼Ô¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤âÌµ¼ºÅÀ¤ÇÄù¤á¡¢Ï¢ÇÔ¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¤µ¤»¤¿¡£