38ºÐÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤¬ÄË´¶¡Ö¤³¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼ä¤·¤¬¤ê²°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤â¡×°ì¶Ú¤ÎÎÞÎ®¤·¤¿·Ð°Þ¤ò¹ðÇò
¸µTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç½÷Í¥¤ÎÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¡Ê38¡Ë¤¬7ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥¬¥¹¥ï¥ó¥×¥ì¥¼¥ó¥Ä¡¡ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤¢¤Ã¤¿¤«¥¿¥¤¥à¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å6»þ30Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ºÇ¶á¡ÖÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÅÄÃæ¤ÏÆ±ÈÖÁÈ¤Î¼ýÏ¿¤ÎÁ°Æü¡¢¥É¥é¥Þ¤Î»£±Æ¤¬Áá¤¯½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£»ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸¤¤ò³°Éô¤ËÍÂ¤±¤Æ¤¤¤¿ÆüÄø¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤á¤Ã¤¿¤Ë¤·¤Ê¤¤³°¿©¤ò¹Í¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ç¯¤Ë1¡¢2²ó¤·¤«¿©¤Ù¤Ê¤¤¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¤È»×¤¤Î©¤Á¡ÖÉâ¤«¤ó¤À¤Î¡¢3¿Í¤°¤é¤¤¤«¤Ê¡×¤È¿ô¿Í¤ËÌë¡¢Ï¢Íí¤¹¤ë¤ÈÃÇ¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖËÜÅö¤ËÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤³¤¦¤¤¤¦»þ¡¢»ä¡¢¥ï¥ó¤Á¤ã¤óÃæ¿´¤ÎÀ¸³è¤ò¤â¤¦6¡¢7Ç¯¤·¤Æ¤¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¤â¡£¤½¤¦¤·¤Æ¤¿¤³¤È¤Ç¡Ä¤Ç¤â¹¬¤»¤Ê¤ó¤À¤è»ä¤Ï¡£¤À¤±¤É¡¢¿Í¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤òÀä¤Ã¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤´ÈÓ¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¤â»ä¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤¤¤·¡£³°¿©¤â¤Û¤È¤ó¤É¤·¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤ËÃ¯¤âÍ·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö·ë¶É¡¢°ì¶Ú¤ÎÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¤Î¤Á¡Ä¸ÉÆÈ¤Ë¤µ¤¤¤Ê¤Þ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖÎäÅà¤·¤Æ¤¤¤¿¤´ÈÓ¤ò¥Á¥ó¤·¤Æ¡£Ç¼Æ¦¤ÈÆ¦Éå¡£¤¦¤Á¤Ë¤Ï¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¤â¤Î¤·¤«¤Ê¤¤¤«¤é¡£³Á¤Î¥¿¥Í¤â¿©¤Ù¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÌë¡¢½Ð¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡£¤¤¤¤¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¼ä¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈËÜ²»¤òÅÇÏª¡£¡Ö°Õ³°¤Ë¤³¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼ä¤·¤¬¤ê²°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£»ä¡¢¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é»ä¤Ã¤Æ²¿¼Ô¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡£¼«Ê¬¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Á¤ã¤Ã¤¿¤°¤é¤¤¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸ç¤Ã¤¿Ìë¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥²¥¹¥È¤ÏÀè½µ¤ËÂ³¤¡¢¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë¥Û¥Õ¥Ç¥£¥é¥ó¾®µÜ»³ÍºÈô¡£