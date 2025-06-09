¤É¤ó¤Ê¾Æ¤¤½¤Ð¤¬¹¥¤¡©¡ã²óÅú¿ô 36,955É¼¡ä¡Ú¶µ¤¨¤Æ¡ª ¤ß¤ó¤Ê¤Î°á¿©½»¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊë¤é¤·Ä´ººÂâ¡×·ë²ÌÈ¯É½ Âè188²ó¡Û
¥¹¥´ÆÀ¡Ö¥×¥í¤Î´ÊÃ± E¡¦¥ì¥·¥Ô¡×¤Ç¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î°á¿©½»¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤¬ÆüÂØ¤ï¤ê¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ú¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊë¤é¤·Ä´ººÂâ¡Û¤ò¼Â»ÜÃæ¡ª¤³¤³¤Ç¤Ï¤½¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
E¡¦¥ì¥·¥ÔÊÔ½¸Éô¤ÎT¤Ç¤¹¡£¿·´ë²è¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊë¤é¤·Ä´ººÂâ¡×¡¢ËèÆü¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¢£º£²ó¤Î·ë²Ì¤Ï¡©
º£Æü¤Î¼ÁÌä¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ê¾Æ¤¤½¤Ð¤¬¹¥¤¡©¡×¤µ¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î²óÅú¤Ï¡Ä¡©
¢£º£²ó¤Î¼ÁÌä:¤É¤ó¤Ê¾Æ¤¤½¤Ð¤¬¹¥¤¡©
º£Æü¤Î·ë²Ì¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©°Õ³°¡©¤½¤ì¤È¤â»×¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡©ÌÀÆü¤Î·ë²Ì¤â¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢£º£Æü¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô
¥â¥ä¥·¤È¤Á¤¯¤ï¤Î¤¢¤ó¤«¤±¾Æ¤¤½¤Ð
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
Ãæ²ÚÌÍ(¾Æ¤¤½¤ÐÍÑ) 2¶Ì
¥µ¥é¥ÀÌý Âç¤µ¤¸ 2
¥â¥ä¥· 2ÂÞ
¤Á¤¯¤ï 4~5ËÜ
¥´¥ÞÌý Âç¤µ¤¸ 1
<¤¢¤ó>
ðùÎ³Ãæ²Ú¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ ¾®¤µ¤¸ 2
¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹ Âç¤µ¤¸ 1
º½Åü ¾®¤µ¤¸ 2
¤·¤ç¤¦¤æ Âç¤µ¤¸ 1
¿å 150ml
ÊÒ·ªÊ´ Âç¤µ¤¸ 1
ÀÄ¤Î¤ê ¾¯¡¹
¡Ú²¼½àÈ÷¡Û
1¡¢Ãæ²ÚÌÍ¤Ï¤Û¤°¤·¤Æ¤ª¤¯¡£¤Á¤¯¤ï¤Ï¼Ð¤áÇöÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¥Ü¥¦¥ë¤Ë¡ã¤¢¤ó¡ä¤ÎºàÎÁ¤òÁ´¤ÆÆþ¤ì¡¢¥À¥Þ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤è¤¯º®¤¼¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤¯¡£
Ãæ²ÚÌÍ¤¬¤«¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤Û¤°¤·¤Ë¤¯¤¤¤è¤¦¤Ê¤éÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ë20ÉÃ¤Û¤É¤«¤±¤ë¤È¤Û¤°¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤òÃæ²Ð¤Ç²¹¤á¡¢¥µ¥é¥ÀÌý¤òÆþ¤ì¤ÆÃæ²ÚÌÍ¤ò¹¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÆþ¤ì¡¢·Ú¤¯¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤ÇÎ¾ÌÌ¤ò¾Æ¤¤¤¿¤é´ï¤Ë¤Î¤»¤ë¡£
2¡¢(1)¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ò¶¯²Ð¤ÇÇ®¤·¤Æ¥´¥ÞÌý¤òÆþ¤ì¡¢¥â¥ä¥·¤òÆþ¤ì¤ÆÌý¤¬²ó¤Ã¤¿¤é¤Á¤¯¤ï¤òÆþ¤ì¤ÆßÖ¤á¤ë¡£
3¡¢(2)¤Ë¡ã¤¢¤ó¡ä¤òÃí¤®Æþ¤ì¡¢¤Ò¤È¼Ñ¤¿¤Á¤·¤Æ¥È¥í¥ß¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é´ï¤ËÀ¹¤Ã¤¿Ãæ²ÚÌÍ¤Ë¤«¤±¡¢ÀÄ¤Î¤ê¤ò¿¶¤ë¡£
¡Ú¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦¥³¥Ä¡Û
¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤¬2¤Ä¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÌÍ¤È¤¢¤ó¤«¤±¤òÆ±»þ¿Ê¹Ô¤Çºî¤ê¡¢ÌÍ¤ò¾Æ¤¤¤¿¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÄ¾ÀÜ¤¢¤ó¤«¤±¤ò¤«¤±¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©Âî¤Ë½Ð¤¹¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
(E¡¦¥ì¥·¥ÔÊÔ½¸Éô)
E¡¦¥ì¥·¥ÔÊÔ½¸Éô¤ÎT¤Ç¤¹¡£¿·´ë²è¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊë¤é¤·Ä´ººÂâ¡×¡¢ËèÆü¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¢£º£²ó¤Î·ë²Ì¤Ï¡©
º£Æü¤Î¼ÁÌä¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ê¾Æ¤¤½¤Ð¤¬¹¥¤¡©¡×¤µ¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î²óÅú¤Ï¡Ä¡©
¢£º£²ó¤Î¼ÁÌä:¤É¤ó¤Ê¾Æ¤¤½¤Ð¤¬¹¥¤¡©
¡¦¡Ö¤É¤ó¤Ê¾Æ¤¤½¤Ð¤¬¹¥¤¡©¡×¤Î·ë²Ì¤Ï¡Ä
¡¦1°Ì ¡Ä ¥½¡¼¥¹ 60%
¡¦2°Ì ¤¢¤ó¤«¤± 14%
¡¦3°Ì ¤«¤¿¾Æ¤¤½¤Ð 10%
¡¦4°Ì ±ö 9%
¡¦5°Ì ¥ª¥à¤½¤Ð 8%
¢¨¾®¿ôÅÀ°Ê²¼»Í¼Î¸ÞÆþ
36,955É¼
¡¦2°Ì ¤¢¤ó¤«¤± 14%
¡¦3°Ì ¤«¤¿¾Æ¤¤½¤Ð 10%
¡¦4°Ì ±ö 9%
¡¦5°Ì ¥ª¥à¤½¤Ð 8%
¢¨¾®¿ôÅÀ°Ê²¼»Í¼Î¸ÞÆþ
36,955É¼
¡¦·ë²Ì¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
º£Æü¤Î·ë²Ì¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©°Õ³°¡©¤½¤ì¤È¤â»×¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡©ÌÀÆü¤Î·ë²Ì¤â¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢£º£Æü¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô
¥â¥ä¥·¤È¤Á¤¯¤ï¤Î¤¢¤ó¤«¤±¾Æ¤¤½¤Ð
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
Ãæ²ÚÌÍ(¾Æ¤¤½¤ÐÍÑ) 2¶Ì
¥µ¥é¥ÀÌý Âç¤µ¤¸ 2
¥â¥ä¥· 2ÂÞ
¤Á¤¯¤ï 4~5ËÜ
¥´¥ÞÌý Âç¤µ¤¸ 1
<¤¢¤ó>
ðùÎ³Ãæ²Ú¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ ¾®¤µ¤¸ 2
¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹ Âç¤µ¤¸ 1
º½Åü ¾®¤µ¤¸ 2
¤·¤ç¤¦¤æ Âç¤µ¤¸ 1
¿å 150ml
ÊÒ·ªÊ´ Âç¤µ¤¸ 1
ÀÄ¤Î¤ê ¾¯¡¹
¡Ú²¼½àÈ÷¡Û
1¡¢Ãæ²ÚÌÍ¤Ï¤Û¤°¤·¤Æ¤ª¤¯¡£¤Á¤¯¤ï¤Ï¼Ð¤áÇöÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¥Ü¥¦¥ë¤Ë¡ã¤¢¤ó¡ä¤ÎºàÎÁ¤òÁ´¤ÆÆþ¤ì¡¢¥À¥Þ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤è¤¯º®¤¼¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤¯¡£
Ãæ²ÚÌÍ¤¬¤«¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤Û¤°¤·¤Ë¤¯¤¤¤è¤¦¤Ê¤éÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ë20ÉÃ¤Û¤É¤«¤±¤ë¤È¤Û¤°¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤òÃæ²Ð¤Ç²¹¤á¡¢¥µ¥é¥ÀÌý¤òÆþ¤ì¤ÆÃæ²ÚÌÍ¤ò¹¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÆþ¤ì¡¢·Ú¤¯¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤ÇÎ¾ÌÌ¤ò¾Æ¤¤¤¿¤é´ï¤Ë¤Î¤»¤ë¡£
2¡¢(1)¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ò¶¯²Ð¤ÇÇ®¤·¤Æ¥´¥ÞÌý¤òÆþ¤ì¡¢¥â¥ä¥·¤òÆþ¤ì¤ÆÌý¤¬²ó¤Ã¤¿¤é¤Á¤¯¤ï¤òÆþ¤ì¤ÆßÖ¤á¤ë¡£
3¡¢(2)¤Ë¡ã¤¢¤ó¡ä¤òÃí¤®Æþ¤ì¡¢¤Ò¤È¼Ñ¤¿¤Á¤·¤Æ¥È¥í¥ß¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é´ï¤ËÀ¹¤Ã¤¿Ãæ²ÚÌÍ¤Ë¤«¤±¡¢ÀÄ¤Î¤ê¤ò¿¶¤ë¡£
¡Ú¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦¥³¥Ä¡Û
¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤¬2¤Ä¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÌÍ¤È¤¢¤ó¤«¤±¤òÆ±»þ¿Ê¹Ô¤Çºî¤ê¡¢ÌÍ¤ò¾Æ¤¤¤¿¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÄ¾ÀÜ¤¢¤ó¤«¤±¤ò¤«¤±¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©Âî¤Ë½Ð¤¹¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
(E¡¦¥ì¥·¥ÔÊÔ½¸Éô)