¡ÖYOSAKOI¥½ー¥é¥óº×¤ê¡×¤¬ÊÄËë¡¡270¥Áー¥à¤ÎÄºÅÀ¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï°¦ÃÎ¸©¤Î¥Áー¥à
»¥ËÚ¤Ç5Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖYOSAKOI¥½ー¥é¥óº×¤ê¡×¤¬¤¤Î¤¦¡Ê£²£°£²£µÇ¯£¶·î£¸Æü¡Ë¡¢ÊÄËë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤È¤·¤ÎÂç¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï°¦ÃÎ¸©¤Î¥Áー¥à¤Ç¤¹¡£
¡ÖÂè34²óYOSAKOI¥½ー¥é¥óÂç¾Þ¤Ï¡¦¡¦¡¦¾Ð¡«¡ª¡×
9Ç¯¤Ö¤ê2²óÌÜ¤ÎÂç¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï°¦ÃÎ¸©¸¤»³»Ô¤Î¡Ö¾Ð¡«¡×¤Ç¤¹¡£
2²óÌÜ¤ÎÂç¾Þ¼õ¾Þ¤ÏÆ»³°Àª¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£¥Áー¥à¥â¥Ã¥Èー¤Ï¡Ö¾Ð¤Ã¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ´À¤«¤¤¤Æ¡×¡£
ÃÏ¸µ¸¤»³¤Î·Ê¿§¤òÉ½¸½¤·¤¿ÎÏ¶¯¤¤ÍÙ¤ê¤¬´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤È¤·¤ÎYOSAKOI¥½ー¥é¥óº×¤ê¤Ï¹ñ¤ÎÆâ³°¤«¤é¤ª¤è¤½270¥Áー¥à¤¬»²²Ã¤·½é²Æ¤Î»¥ËÚÃæ¿´Éô¤¬Ç®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£