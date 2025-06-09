Éã¤ÏÍÌ¾¥Ð¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¡¢Êì¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¿Í¡¡80ºÐ¤Ç»³Íü¤Ë°Ü½»¤·ÆÈ¤ê½»¤Þ¤¤
½÷Í¥¤ÎÏÌÊ¥À²»Ò¤¬¡¢11Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù(Ëè½µ·î¡Á¶âÍË13:00¡Á)¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
ÏÌÊ¥À²»Ò¡¡¡á¥Æ¥ì¥ÓÄ«ÆüÄó¶¡
Éã¤ÏÍÌ¾¥Ð¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¤ÎÏÌÊ¥¸½®¤µ¤ó¡¢Êì¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¿Í¤Ç¥Á¥¿¡¼ÁÕ¼Ô¤Î¥Ù¥ë¥¿¤µ¤ó¤È¤¤¤¦ÏÌÊ¥¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¤ÏÅ·ºÍ¥Ð¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Ï»ÒÌò¤È¤·¤Æ¡Ø¥Î¥ó¤Á¤ã¤ó±À¤Ë¾è¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦±Ç²è¤Ç¸¶Àá»Ò¤µ¤ó¤È¶¦±é¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
80ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸½ºß¤Ï»³Íü¤Ë°Ü½»¤·¤¿ÏÌÊ¥¡£²»³Ú¤«¤é¤Ï±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢55Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¤òÃÆ¤¡¢ÆÈ¤ê½»¤Þ¤¤¤òëð²Î¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£Ä¹½÷¡¦Íýº»¤Ï¥½¥×¥é¥Î²Î¼ê¤Ç¡¢¤Þ¤À¾®¤µ¤¤Â¹2¿Í¤â²»³Ú¤ò»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤È¤¤¤¦¡£4·î¤Ë¤ÏÄ¹½÷¡¦Íýº»¤È½é¤á¤Æ¤Î¶¦±é¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
ÏÌÊ¥À²»Ò¡¡¡á¥Æ¥ì¥ÓÄ«ÆüÄó¶¡
Éã¤ÏÍÌ¾¥Ð¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¤ÎÏÌÊ¥¸½®¤µ¤ó¡¢Êì¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¿Í¤Ç¥Á¥¿¡¼ÁÕ¼Ô¤Î¥Ù¥ë¥¿¤µ¤ó¤È¤¤¤¦ÏÌÊ¥¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¤ÏÅ·ºÍ¥Ð¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Ï»ÒÌò¤È¤·¤Æ¡Ø¥Î¥ó¤Á¤ã¤ó±À¤Ë¾è¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦±Ç²è¤Ç¸¶Àá»Ò¤µ¤ó¤È¶¦±é¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
80ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸½ºß¤Ï»³Íü¤Ë°Ü½»¤·¤¿ÏÌÊ¥¡£²»³Ú¤«¤é¤Ï±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢55Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¤òÃÆ¤¡¢ÆÈ¤ê½»¤Þ¤¤¤òëð²Î¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£Ä¹½÷¡¦Íýº»¤Ï¥½¥×¥é¥Î²Î¼ê¤Ç¡¢¤Þ¤À¾®¤µ¤¤Â¹2¿Í¤â²»³Ú¤ò»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤È¤¤¤¦¡£4·î¤Ë¤ÏÄ¹½÷¡¦Íýº»¤È½é¤á¤Æ¤Î¶¦±é¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£