¡Ú¹Åç¡Û¡Ö¥»¤ÎÅê¼ê¤Ê¤éÃ¯¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¡©¡×¡¡¿·°æ´ÆÆÄ¤¬¤Ò¤½¤«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¸òÎ®ÀïÂÐºö
¡¡¹Åç¤Ï£¸Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤Ë£±£°¡½£°¤Ç°µ¾¡¡£Áê¼êÀèÈ¯¤Î¹â¶¶¡¢º£°æ¤ËÂ³¤¤¤Æ¤³¤ÎÆü¤ÏÉðÆâ¤ò¹¶Î¬¤·¡¢Æ±°ì¥«¡¼¥É£³Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó¤Ë¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¤ÎÀèÀ©¥½¥í¤Ç¸ý²Ð¤òÀÚ¤ë¤È¡¢£µ²ó¤Þ¤Ç¤ËÉðÆâ¤Ë£²È¯¤ò´Þ¤à£¹°ÂÂÇ¡¢£·ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤Æ£Ë£Ï¡£ÌÔ¹¶¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ðº£µ¨ºÇÂ¿¥¿¥¤¤Î£±£¶°ÂÂÇ¤ÎÌÔÂÇ¥·¥ç¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¡Ê£´£¸¡Ë¤â¡Ö¤³¤Î£³¤Ä¤Ï¤¤¤¤¡ÊÀèÈ¯¡ËÅê¼ê¤Ð¤«¤ê¡£½é¸«¤ÎÂÇ¼Ô¤â¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤³¤ì¤À¤±ÅÀ¤¬¼è¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤³¤È¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò´Ë¤á¤¿¡£
¡¡£³Ï¢Àï¤òÄÌ¤¸¤Æµ¡Æ°ÎÏ¤â¥Õ¥ë³èÍÑ¤·¤Æ·×£·ÅðÎÝ¡£¶¯ÎÏ¤ÊÀ¾ÉðÀèÈ¯¿Ø¤òÀÚ¤êÊø¤¹°ì°ø¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¹¶·â¿Ø¤Ø¤Î°Õ¼±¤Å¤±¤Ë¤â¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÂÐÀï¤¹¤ë£²¥«¡¼¥ÉÁ°¤«¤é£´¿Í¤ÎÀè¾è¤ê¥¹¥³¥¢¥é¡¼¤òÇÉ¸¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Äå»¡ÉôÂâ¤ÏÁê¼ê¤Î¥Ç¡¼¥¿¼ý½¸¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÊÌ¤Îà½ÉÂêá¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡Ö¥»¤ÎÅê¼ê¤Ê¤éÃ¯¤Ë»÷¤Æ¤ë¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°Õ¿Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µÈÇ¯¥Á¡¼¥àÉÕ¥¹¥³¥¢¥é¡¼¤Ï¡Ö¥Ñ¤ÎÅê¼ê¤È¤ÏÂÐÀï¤·¤Æ¤â¤½¤ì¤Ã¤¤ê¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤ò³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÊÑ²½µå¤Î¶Ê¤¬¤êÊý¤À¤È¤«¡¢¥»¤ËÎã¤¨¤ì¤Ð¤³¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¡¢µå¶Ú¡¢µåÂ®¡Ä¤È»÷¤¿¥¿¥¤¥×¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤òµó¤²¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡¤Ò¤È¸ý¤Ë¡ÖÄ¾µå¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²óÅ¾¤äµ°Æ»¤Ê¤ÉÀéº¹ËüÊÌ¤À¡£¤½¤³¤ÇÉáÃÊÂÐÀï¤¹¤ë¥»Åê¼ê¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë¡¢ÂÇ¼Ô¿Ø¤¬¤è¤ê¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤ä¤¹¤¤¶ñÂÎÎã¤ò¼¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥«¡¼¥É½éÀï¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¹â¶¶¤ÎÄ¾µå¤Ïºå¿À¡¦¥Ó¡¼¥º¥ê¡¼¡¢£²ÀïÌÜ¤Îº£°æ¤Ïµð¿Í¡¦ÀÖÀ±¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤Ëµå¼ï¤ò¥¿¥¤¥×ÊÌ¤ËÊ¬Îà¡£¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤ÎÂÇ·â¥Þ¥·¥ó¡Ö¥È¥é¥¸¥§¥¯¥È¥¢¡¼¥¯¡×¤ËÅöÆüÂÐÀï¤¹¤ëÅê¼ê¤Î±ÇÁü¤ËµåÂ®¤äµ°Æ»¡¢²óÅ¾¿ô¤Ê¤É¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡Ö¥Û¡¼¥¯¥¢¥¤¡×¤Î¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°¥Ç¡¼¥¿¤òÆþÎÏ¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¶á¤¤½àÈ÷¤ò¹Ô¤Ã¤ÆËÜÈÖ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¸òÎ®Àï£²¥«¡¼¥É¤ò½ª¤¨¤Æ£´¾¡£²ÇÔ¤Î¹¥È¯¿Ê¡£ºòµ¨¤Ï£±£°¾¡£¸ÇÔ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£³Ç¯ÌÜ¤Î¿·°æ¸ñ¤Ï¸½¾ì¤ÈÎ¢Êý¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ²áµîºÇ¹â¤ÎÀïÀÓ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡