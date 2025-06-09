ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢º£µ¨½é»àµå¤Ç»×¤ï¤ºÀä¶«¡¡º¸Â¼óÉÕ¶á¤ËÄ¾·â¡Ä¶ìÄË¤Ë´é¤òÏÄ¤á¤Æ°ìÎÝ¤Ø
¥¹¥ô¥¡¥ó¥½¥ó¤Î°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤¿Åêµå¤¬Â¸µ¤Ø¡Ä
¡ÚMLB¡Û¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹ ¡¼ ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡¦¥»¥ó¥È¥ë¥¤¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬8Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹Àï¤ÎÂè5ÂÇÀÊ¤Çº¸Â¼óÉÕ¶á¤Ëº£µ¨½é¤Î»àµå¤ò¼õ¤±¤¿¡£¶ìÄË¤Ë´éÏÄ¤á¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ°ìÎÝ¤Ø¿Ê¤ó¤À¡£
¡¡7-3¤Î8²ó2»àÆóÎÝ¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè5ÂÇÀÊ¡£¥Þ¥Ã¥È¡¦¥¹¥ô¥¡¥ó¥½¥óÅê¼ê¤Î¤Ò¤Ã¤«¤«¤Ã¤¿Åêµå¤¬Â¸µ¤Ø¡£ÂçÃ«¤ÏÈô¤ÓÄ·¤Í¤ë¤è¤¦¤Ë¤è¤±¤¿¤¬¡¢º¸ÂÉÕ¶á¤ËÄ¾·â¡£»×¤ï¤ºÀä¶«¤·¡¢¶ìÄË¤Ë´é¤ò¤æ¤¬¤á¤¿¡£
¡¡ÄË¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ°ìÎÝ¤Ø¡£¾õÂÖ¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¼¡ÂÇ¼Ô¤Î¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÆâÌî¼ê¤ÎÃæÈô¤Ç¤Ï¡¢¸µµ¤¤½¤¦¤ËÁö¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç»ö¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡
¡¡ÂçÃ«¤Ï½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Þ¥°¥ê¥Ó¡¼Åê¼ê¤Î½éµå¤òÂª¤¨¤Æº¸Ãæ´Ö¤Ø¡£¡È¥×¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÆóÎÝÂÇ¡É¤Ç¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£3-0¤Ç·Þ¤¨¤¿2²ó1»à»°ÎÝ¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ï¶¯¤¤Åö¤¿¤ê¤Î°ì¥´¥í¡£4-0¤Î4²ó2»àÆóÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ïº¸Èô¤À¤Ã¤¿¡£Âè4ÂÇÀÊ¤Ïº¸ÏÓ¤Î¥¥ó¥°¤ËÂÐ¤·Í·¥´¥í¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë