MISIA、“全国11都市27公演・20万人動員”のアリーナツアー完走

歌手のMISIAが、約3年半ぶり15枚目となるオリジナルアルバム「LOVE NEVER DIES」を引っ提げ、全国11都市27公演、20万人動員したアリーナツアー「STARTS presents THE TOUR OF MISIA 2025 LOVE NEVER DIES」。そのツアーが日本武道館3days公演にて、全公演を完走した。



「THE TOUR OF MISIA」を冠したツアーは、実に8年ぶりの開催。最新のテクノロジーをあらゆる面で導入したMISIAのライヴの真髄が詰まったこのシリーズは、その時点においてのエンターテインメントの最高到達点を体感できるものとしてファンの枠を超えた幅広い層から大きな注目を集める一大ライヴシリーズだ。



今回は同タイトルの発売中アルバム「LOVE NEVER DIES」を引っ提げ、タイトル曲「LOVE NEVER DIES」をはじめとした新曲を中心に構成されたセットリストで、公演を重ねるごとにパワーアップしていくライヴツアーとなった。



この公演の模様はU-NEXTにて、8月24日に独占ライヴ配信される。