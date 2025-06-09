¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤Ç°¦Ç¤ÎÈ´¤±ÌÓ¤òÂçÎÌ¥²¥Ã¥È¢ª¤Ò¤¿¤¹¤é¼ê¤Ç¤³¤Í¤³¤Í¤¹¤ë¤È¡Ä´°À®¤·¤¿¡Ø¤Þ¤µ¤«¤Î¥â¥Î¡Ù¤Ë¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡Ö»÷¹ç¤¤¤¹¤®£÷¡×
º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¡Ú»Ò¥é¥¤¥ª¥ó¡Û¤ß¤Ë¤éÆüµ¡¾MINIRA¡¾Diary¡¾¡Ù¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡¢¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤ÇÈ´¤±¤¿ÌÓ¤òºÆÍøÍÑ¤·¤Æ¡Ö¤¢¤ë¥â¥Î¡×¤òºî¤ê¡¢Ç¤Á¤ã¤ó¤Ë»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»þ¤ÎÍÍ»Ò¡£Æ°²è¤Ï3.1Ëü²ó°Ê¾åºÆÀ¸¤µ¤ì¡¢Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö½Ð¤¿¡¢Å·ºÍ¥Þ¥Þ¼«ºî¥·¥êー¥º¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤´¶¤¸¤Ç»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡§¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤Ç°¦Ç¤ÎÈ´¤±ÌÓ¤òÂçÎÌ¥²¥Ã¥È¢ª¤Ò¤¿¤¹¤é¼ê¤Ç¤³¤Í¤³¤Í¤¹¤ë¤È¡Ä´°À®¤·¤¿¡Ø¤Þ¤µ¤«¤Î¥â¥Î¡Ù¡Û
¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤Ë¤´Î©Ê¢
º£²ó¤Î¼çÌò¤Ï¡¢¥ß¥Ì¥¨¥Ã¥È¤Î¡Ö¤ß¤Ë¤é¡×¤¯¤ó¡£¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÀ¸°Õµ¤¤Ç¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÊÃË¤Î»Ò¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¤ß¤Ë¤é¤¯¤ó¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¾¯¤·¶ì¼ê¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£¤³¤ÎÆü¤â¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÉÔËþ¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆ¨Áö¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â²¿¤È¤«¤ß¤Ë¤é¤¯¤ó¤òÊá¤Þ¤¨¤Æ¡¢¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤ËÀ®¸ù¤·¤¿»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤ß¤Ë¤é¤¯¤ó¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ËÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¾¯¤·Î¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤«¤é»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤òâË¤ó¤Ç¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤ß¤Ë¤é¤¯¤ó¤Î·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤À¤«¤é¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤òµö¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¡Ä¡ª
ÂçÎÌ¤ÎÇÌÓ¤ò»È¤Ã¤Æ¡ÖÇÌÓ¥ê¥å¥Ã¥¯¡×´°À®～¡ª
¤ß¤Ë¤é¤¯¤ó¤ò¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤·¤¿¸å¡¢ÂçÎÌ¤ÎÇÌÓ¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡£¤½¤ÎÌÓ¶Ì¤ò¸«¤¿¤ß¤Ë¤é¤¯¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤¨¡¢¤³¤ìÁ´Éô¤Ü¤¯¤ÎÌÓ¤Ë¤ã¡Ä¡©¡×¤È¸À¤¤¤¿¤²¤ÊÉ½¾ð¤Ç¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂçÎÌ¤ÎÇÌÓ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¡ÖÇÌÓ¥ê¥å¥Ã¥¯¡×¤òºî¤ë¤³¤È¤Ë¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤âÇÌÓ¤ò»È¤Ã¤¿Ë¹»Ò¤ä¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¤òºî¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤â¸«»ö¤ÊÇÌÓ¥ê¥å¥Ã¥¯¤¬´°À®¡ª»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¼êÀè¤Î´ïÍÑ¤µ¤ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ë´¶·ã¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤ß¤¿¤¤¤Ç²Ä°¦¤¤¥ê¥å¥Ã¥¯»Ñ
ÁáÂ®¡¢ºî¤Ã¤¿ÇÌÓ¥ê¥å¥Ã¥¯¤ò¤ß¤Ë¤é¤¯¤ó¤ËÇØÉé¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤¿»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡£¤ª¤ä¤Ä¤ò¿©¤Ù¤ë¤ß¤Ë¤é¤¯¤ó¤ÎÇØÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤êÇÌÓ¥ê¥å¥Ã¥¯¤¬ÇØÉé¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ß¤Ë¤é¤¯¤ó¤ÏÁ´Á³µ¤¤Ë¤·¤¿ÁÇ¿¶¤ê¤â¸«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥ê¥å¥Ã¥¯¤òÇØÉé¤¦»Ñ¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Î»Ò¤É¤â¤ß¤¿¤¤¤Ç²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹¡£
ÇÌÓ¥ê¥å¥Ã¥¯¤¬¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ç¤ª»÷¹ç¤¤¤Î¤ß¤Ë¤é¤¯¤ó¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î¤ß¤Ë¤é¤¯¤ó¤ÎÀ®Ä¹¤È¿·¤¿¤ÊºîÉÊ¤ÎÅÐ¾ì¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤¿¸«»ö¤Ê¥ê¥å¥Ã¥¯¤È¡¢¤½¤ì¤òÇØÉé¤¦²Ä°¦¤é¤·¤¤¤ß¤Ë¤é¤¯¤ó¤ò¸«¤¿»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤ß¤Ë¤é¤¯¤ó¤ÎÌÓ¤ÎÈÆÍÑÀ¹â¤¹¤®¤Æ¾Ð¤¦¡×¡Ö¥é¥ó¥É¥»¥ëÇØÉé¤Ã¤¿»Ò¶¡¤ß¤¿¤¤¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¤ß¤Ë¤é¤¯¤ó¤ÎÌÓÎÌ¤âËè²ó¤¹¤´¤¤¤±¤ÉºîÉÊ¤¬½ÐÍè¤ë¤Î¤¹¤´¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¡Ú»Ò¥é¥¤¥ª¥ó¡Û¤ß¤Ë¤éÆüµ¡¾MINIRA¡¾Diary¡¾¡Ù¤Ç¤Ï¡¢°ì½ï¤Ë³¨ËÜ¤òÆÉ¤à¤ß¤Ë¤é¤¯¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤ä¡¢¥¹¥Èー¥Ö¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¯¤ÆÉ¬»à¤Ë¥¢¥Ôー¥ë¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ß¤Ë¤é¤¯¤ó¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡¢¤³¤ÎÅÙ¤Ï¤´¶¨ÎÏÀ¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¡Ú»Ò¥é¥¤¥ª¥ó¡Û¤ß¤Ë¤éÆüµ¡¾MINIRA¡¾Diary¡¾¡Ù¤µ¤Þ
¼¹É®¡§¤Ó¤ï¤Ã¤³
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£