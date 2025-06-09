ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬º£µ¨½é»àµå¤Ç¥Ò¥ä¥êÀä¶«¡Ö¥¤¥Æ¥Ã¡ª¡×¡¡£±ÂÇÀÊÌÜÆóÎÝÂÇ¤Ç£µÀïÏ¢Â³°ÂÂÇ¤â¡¡
¢¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¡¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¡½¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê£¸Æü¡¢ÊÆ¥ß¥º¡¼¥ê½£¥»¥ó¥È¥ë¥¤¥¹¡á¥Ö¥Ã¥·¥å¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤¬£¸Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£¹Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¡¦¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹Àï¤Ë¡Ö£±ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¡¢£´ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤¿£¸²ó£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î£µÂÇÀÊÌÜ¤Ï£³ÈÖ¼ê±¦ÏÓ¡¦¥¹¥Ð¥ó¥½¥ó¤«¤éº¸Â¤Ëº£µ¨½é»àµå¤ò¼õ¤±¤¿¡££¸£¶¡¦£·¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£³£¹¡¦£µ¥¥í¡Ë¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤¬Åö¤¿¤ê¡¢¾ìÆâ¤Ë¤Ï¡Ö¥¤¥Æ¥Ã¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÂçÀ¼¤¬¶Á¤¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤â¥Ù¥ó¥Á¤òÈô¤Ó½Ð¤¿¤¬¡¢°ìÎÝ¤Ø¤È¸þ¤«¤¤¡¢¤½¤Î¸å¥Ù¥Ã¥Ä¤ÎÃæÈô¤Ç¤ÏÄË¤½¤¦¤Ê¤½¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¤â·Ú²÷¤ÊÁö¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤ÎÀèÈ¯¤Ï¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Þ¥°¥ê¥ÓÅê¼ê¡Ê£²£´¡Ë¡££²£±Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£±½äÌÜ¡ÊÁ´ÂÎ£±£¸°Ì¡Ë¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¡¢ºòµ¨¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ÍË¾³ô¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç£²Ç¯´Ö¤Ç£µ»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ£´¾¡ÌµÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£±¡¦£µ£·¤ÈÂç´ï¤ÎÊÒ¤ê¤ó¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÃ«¤Ï½éÂÐÀï¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²óÀèÆ¬¤Î£±ÂÇÀÊÌÜ¤Ï¡¢½éµå¤Î³°³Ñ£¹£´¡¦£´¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£µ£±¡¦£¹¥¥í¡Ë¤ËÈ¿±þ¡£º¸Ãæ´Ö¤Ø¤Ï¤¸¤ÊÖ¤·¤¿ÂÇµå¤ÏÆóÎÝÂÇ¤È¤Ê¤ê¡¢£µ»î¹çÏ¢Â³¤Î°ÂÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ä¹ÂÇ¤òÊü¤Ä¤Î¤Ï¡¢£²Æü¡ÊÆ±£³Æü¡Ë¤Î¥á¥Ã¥ÄÀï¤Ç±¦Íã¤Ø£²£³¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤Æ°ÊÍè£¶»î¹ç¤Ö¤ê¡£¤½¤ì¤Ç¤â¸åÂ³¤¬ÅÝ¤ì¤ÆÀè¼èÅÀ¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££²²ó¤Ë¤Ï£±»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¥¨¥É¥Þ¥ó¤ÎÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢¶â·ÅÀ®¤Î£²ÅÀÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤Ç¥ê¡¼¥É¤Ï£³ÅÀ¡££³ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤¿£²²ó£±»à»°ÎÝ¤ÎÂçÃ«¤Î£²ÂÇÀÊÌÜ¤ÏÄÉ²ÃÅÀ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤¬°ì¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¤¿¡££´ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤¿£´²ó£²»àÆóÎÝ¤Î£³ÂÇÀÊÌÜ¤Ï¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤éº¸Èô¡££³ÅÀ£ò¥Ë¡¼¥É¤Î£·²ó£±»à¤Ç¤Ï£²ÈÖ¼êº¸ÏÓ¡¦¥¥ó¥°¤ÎÁ°¤ËÍ·¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï£²Æü¡ÊÆ±£³Æü¡Ë¤ÎËÜµòÃÏ¡¦¥á¥Ã¥ÄÀï¤Ç±¦Íã¤Ø£²£³¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤Æ¤«¤é£µ»î¹çÏ¢Â³¤ÇËÜÎÝÂÇ¤Ê¤·¡£Á°Æü£¶Æü¡ÊÆ±£·Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¡¦¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹Àï¤Ç¤Ï¡¢ÂÇ¤Á¼è¤é¤ì¤¿ÂÇµå¤¬ÆóÎÝ¥Ù¡¼¥¹¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ°ÂÂÇ¤Ë¤Ê¤ë¥é¥Ã¥¡¼¤ÊÆâÌî°ÂÂÇ¤Ç£´»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤È¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹£±¡¢£²ÀïÌÜ¤Ï£²Àï¤Ç£±£¹°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¤Ê¤¬¤é£±ÆÀÅÀ¤Î¤ß¤Ç£²Ï¢ÇÔ¡£Åê¼ê¿Ø¤Ï¸Î¾ã¼Ô¤¬Â³½Ð¤·¡¢¶ì¤·¤¤Àï¤¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»î¹çÁ°¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¹Ô¤Ã¤ÆÄ´À°¡£¤¢¤¹£¹Æü¡ÊÆ±£±£°Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¡¦¥Ñ¥É¥ì¥¹ÀïÁ°¤Ë¤Ïº£µ¨£³ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¡Ê¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÎý½¬¡Ë¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£