¥Æ¥ìÅì¡¦Ãæ¸¶¤ß¤Ê¤ß¥¢¥Ê¡¢Æ©ÌÀ´¶¥¹¥´¥¤¡ª¾Ð´é¡ßÇò¥ï¥ó¥Ô»Ñ¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë︎Çò»÷¹ç¤¦¡×¡ÖÀ¶Á¿¤ÇÁÇÅ¨¡×
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤ÎÃæ¸¶¤ß¤Ê¤ß¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬£¹Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö¥Ï¥·¥´ÌîÌÓ°û¤ß¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È½ñ¤»Ï¤á¡¢¡Ö¥¢¥É³¹°áÁõ¡×¤ÈÂ³¤±¤¿Ãæ¸¶¥¢¥Ê¡£Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ëÇò¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¡¢Æ±¤¸¤¯Çò¤Î¥í¥ó¥°¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃå¤¿»Ñ¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ä¤Ð²Ä°¦¤¹¤®¤ë︎Çò»÷¹ç¤¦¡×¡ÖÀ¶Á¿¤ÇÁÇÅ¨¡×¡Ö¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼»Ï¤Þ¤ë¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤ß¤Ê¤ß¥¢¥ÊºÇ¾åµé¤Ë²Ä°¦¤é¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£