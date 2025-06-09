ºå¿À¡¦ÃæÌî¡¡ºòÇ¯Ìµ°ÂÂÇ¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦Á¾Ã«¤ò¹¶Î¬¡ª¡Ö¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤¿¡×ÀèÀ©ÂÇ¡õÈþ¼é¤ÇÌ¥¤»¤¿
¡¡¡þ¸òÎ®Àï¡¡ºå¿À8-1¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê2025Ç¯6·î8Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡ºå¿À¡¦ÃæÌî¤¬¹¶¼é¤ÇÌöÆ°¤·¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥È¤Ç¤Ï3²ó2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè2ÂÇÀÊ¤ËÌ¥¤»¤¿¡£ºòµ¨¤ÎÂÐÀï¤Ç¤Ï3ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿ÀèÈ¯¡¦Á¾Ã«¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òº¸Á°¤Ë±¿¤ÖÀèÀ©¤ÎÅ¬»þÂÇ¡£Ìµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç°Ë¸¶¤Îµ¾ÂÇ¼ºÇÔ¡¢¶áËÜ¤â¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤È¹¥µ¡¤¬¤Ä¤¤¤¨¤¿¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤Î²÷²»¤Ë¡Ö·ù¤ÊÎ®¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤¿¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¼éÈ÷¤Ç¤âºÆ»°¤Î¹¥¼é¤òÈäÏª¡£6²ó1»à°ìÎÝ¤Ç¤Ï¿ùËÜ¤Î±¦ÍãÁ°¤ÎÀõ¤¤Èôµå¤ËºÇÃ»µ÷Î¥¤ÇÍî²¼ÃÏÅÀ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤ÆºÇ¸å¤Ï¸å¤í¸þ¤¤Ë¥°¥é¥Ö¤òº¹¤·½Ð¤·¤Æ¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Õ¥é¥¤¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¹Ô¤±¤ë¤È»×¤Ã¤ÆÁ´ÎÏ¤ÇÁö¤Ã¤¿¤ó¤Ç¥í¥¹¤Ê¤¯ÂÐ±þ¤Ç¤¤¿¡×¡£4ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¤Î¿ô»ú°Ê¾å¤Î¹×¸¥ÅÙ¤ÇÇØÈÖ¹æ51¤¬µ±¤¤¤¿¡£