¡Ö£Ì£Õ£Î£Á¡¡£Ó£Å£Á¡×±Ø¥á¥í¡¢¤É¤Î¶Ê¤¬¤¤¤¤¡©¡¡ºÎÍÑÌÜ»Ø¤·¿ÁÌî»Ô¤¬¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡¢£±£µÆü¤Þ¤Ç
¡¡¾®ÅÄµÞÀþ¿ÁÌî±Ø¤Î±Ø¥á¥í¤Ë¿Íµ¤¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö£Ì£Õ£Î£Á¡¡£Ó£Å£Á¡Ê¥ë¥Ê¥·¡¼¡Ë¡×¤Î³Ú¶Ê¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¿ÁÌî»Ô¤Ï³Ú¶Ê¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò£±£µÆü¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±Ø¥á¥í¤ÎÁª¶Ê¤Î»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¡¢Ã´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æµ¡±¿¤ò¹â¤á¤¿¤¤¡×¤È±þÊç¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ÔÌ±Í»Ö¤ÇÁÈ¿¥¤·¤¿¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤«¤é£´·î¤Ë£±Ëü£¶£°£·£³É®¤Î½ðÌ¾¤ä´Ø·¸µ¡´Ø¤È¤ÎÏ¢·È¶¯²½¤òµá¤á¤ëÍ×Ë¾½ñ¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢»Ô¤Ï¾®ÅÄµÞÅÅÅ´¤È¥ë¥Ê¥·¡¼Â¦¤È¤Î¶¨µÄ¤ò³«»Ï¤·¡¢£³¼Ô´Ö¤Ç¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢ÅÅ»Ò¿½ÀÁ¥·¥¹¥Æ¥à¾å¤«¤éºÇÂç£²¶Ê¤òÁª¤Ö¡£º£²ó¤Î·ë²Ì¤È¡¢¼Â¹Ô°Ñ¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤È½¸·×¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¾å¤êÀþ¤È²¼¤êÀþ¤Î·×£²¶Ê¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÁªÄê¤¹¤ë¡£
¡¡Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢»Ô¹Êó¹Ä°²Ý¡£ÅÅÏÃ£°£´£¶£³¡Ê£¸£²¡Ë£µ£±£±£·¡£