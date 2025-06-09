ã·Æ£ÈôÄ»¡¡¥µ¥Ü¥Æ¥ó¤Ë°¦Ãå¡ÖÏÃ¤·¤«¤±¤Á¤ã¤¦¡×¡¡¡ÖÁ´¹ñ¤ß¤É¤ê¤È²Ö¤Î¥Õ¥§¥¢¤«¤Ä¤·¤«¡×¥¤¥Ù¥ó¥È
¡¡¸µÇµÌÚºä46¤Îã·Æ£ÈôÄ»¡Ê26¡Ë¤¬8Æü¡¢ÅìµþÅÔ³ë¾þ¶èÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡¢Æ±¶è¤Ë¤è¤ëÎÐ²½±¿Æ°¡ÖÁ´¹ñ¤ß¤É¤ê¤È²Ö¤Î¥Õ¥§¥¢¤«¤Ä¤·¤«¡×¤Î³«ºÅ1Ç¯Á°µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡ã·Æ£¤ÏÆ±¶è½Ð¿È¤Ç¡¢¥Õ¥§¥¢¤Î¸ø¼°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£
¡¡¡Ö°¦Ãå¤Î¤¢¤ë³¹¤Ëµ¢¤ëµ¡²ñ¡¢´Ø¤ï¤ëµ¡²ñ¤òÄº¤±¤¿¤³¤È¤òÀ¨¤¯¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡ºÇ¶á¤Ï¥µ¥Ü¥Æ¥ó¤ò°é¤Æ»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¿¢Êª¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤ëÊý¤¬¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¡È¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÏÃ¤·¤«¤±¤Á¤ã¤¦¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¡£¡Ö¿¢Êª¤Ï¿Í¤Î¿´¤ò²¹¤«¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£