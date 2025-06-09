Æü¥Æ¥ì¡¢ÁªµóÊóÆ»¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»ÏÆ°¡¡Æ£°æµ®É§¡õÝ¯°ææÆ¤«¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡Ö¡Ø²Ð¤Î¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë±ì¤ÏÎ©¤¿¤Ì¡Ù¤½¤ì¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¡Ú¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¡¢ÅìµþÅÔµÄ²ñµÄ°÷Áªµó¤È»²µÄ±¡Áªµó¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢ÁªµóÊóÆ»¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØÅêÉ¼Á°¤Ë¹Í¤¨¤ë ¤½¤ì¤Ã¤ÆËÜÅö¡©¡Ù¤ò»ÏÆ°¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢Æ±¶ÉÊóÆ»ÈÖÁÈ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥¥ã¥¹¥¿¡¼¿Ø¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÝ¯°ææÆ¡õ¶ÍÃ«ÈþÎè¤é¤â¡ªÆü¥Æ¥ìÁªµó»öÁ°ÊóÆ»¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¡¡Æ±ÊóÆ»¶É¤Ç¤Ï¡Ønews zero¡Ù¡Ønews every.¡Ù¡Ø¿¿ÁêÊóÆ»¥Ð¥ó¥¥·¥ã¡ª¡Ù¡ØOha!4 NEWS¡¡LIVE¡Ù¡ØNNN¥¹¥È¥ì¥¤¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤µ¬ÌÏ¤Ç¤Î»öÁ°ÁªµóÊóÆ»¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡ØÅêÉ¼Á°¤Ë¹Í¤¨¤ë¡¡¤½¤ì¤Ã¤ÆËÜÅö¡©¡Ù¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£SNS¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹â¤Þ¤ê¡¢¾ðÊó¤¬°ìµ¤¤Ë³È»¶¤¹¤ë°ìÊý¡¢¸í¾ðÊó¤ä¶ËÃ¼¤Ê¼çÄ¥¤¬Áªµó¤ò¤«¤¯Íð¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£»ëÄ°¼Ô¤ÎÉÔ°Â¤ä¥â¥ä¥â¥ä¤Ë¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¤¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ã¤ÆËÜÅö¡©¡×¤ÈÎ©¤Á»ß¤Þ¤ë»ÑÀª¤Ç¡¢Í¸¢¼Ô¤Ë¡È¿¿¤Ë»ñ¤¹¤ë¡ÉÊóÆ»¤òÌÜ»Ø¤¹¡£Å°Äì¤·¤¿¸½¾ì¼èºà¤È¥Õ¥¡¥¯¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¼Â»Ü¤·¡¢Áªµó¤Î°ÛÊÑ¤äÀ¯ÅÞ¤ÎSNSÀïÎ¬¡¢ÈðëîÃæ½ý¤äÀÚ¤êÈ´¤Æ°²è¤Î¼ÂÂÖ¤Ê¤É¡¢¡Ö¾ðÊó¤Î¶õÇò¡×¤òËä¤á¤ë¤Ù¤¯¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎÎ¾ÎØ¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¡ÈÈðëîÃæ½ý¡É¤ä¡È¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ë¥å¡¼¥¹¡É¤Ê¤É¡¢Æü¡¹Î®¤ì¤Æ¤¯¤ë¾ðÊó¤Ë¡Ö¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¤¡×¡Ö¹Í¤¨¡×¡ÖÈ½ÃÇ¡×¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¡£²Æ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÁªµó¤òÁ°¤Ë¡¢¾ðÊó¤ò¤á¤°¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÝÂê¤ä¥®¥â¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³ÆÊ¬Ìî¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤Ë¼èºà¤¹¤ë¡£¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¾ðÊó¤¬Í¥ÀèÅª¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¥Ð¥Ö¥ë¡×¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤ò¥Í¥Ã¥È¤ÎÆÃÀ¤Ë¾Ü¤·¤¤¹ñºÝÂç³Ø¤Î»³¸ý¿¿°ì½Ú¶µ¼ø¡¢SNS¤ä¥Í¥Ã¥ÈÀ¤ÏÀ¤¬¼ÂºÝ¤ÎÁªµó·ë²Ì¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¤Ë¾Ü¤·¤¤ÅìµþÂç³Ø¤ÎÄ»³¤ÉÔÆóÉ×¶µ¼ø¤ËÊ¹¤¯¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤ÎÀìÌç²È¤Ë¼èºà¤·¡¢ÅÁ¤¨¤ë¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¢£Æ£°æµ®É§¡Ê¡Ønews zero¡Ù¡Ë
SNS¤ÇÆÀ¤¿¾ðÊó¤Ëµ¿Ìä¤òÊú¤¤Ä¤Ä¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤È¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡Ö¤½¤ì¤Ã¤ÆËÜÅö¡©¡×¤È¤¤¤¦µ¿¤¤¤Ë³¸¤ò¤»¤º¡¢Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡£Áªµó¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÁÛ¤¤¤Ë¸÷¤òÅö¤ÆÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
¢£Ý¯°ææÆ¡Ê¡Ønews zero¡Ù¡Ë
¡Ö²Ð¤Î¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë±ì¤ÏÎ©¤¿¤Ì¡×¤½¤ì¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©²Ð¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â±ì¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤â¡¢¤Þ¤·¤Æ¤ä²Ð¤òºî¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¹¤é¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦»þÂå¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¹¤¬¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÏÁá¤¯¡¢¤¿¤È¤¨¿¿¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤±ê¤Ç¤â¾Ã²Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ïº¤Æñ¤Ç¤¹¡£¿ôÂ¿¤È¤¢¤ë¾ðÊó¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤¤¤Þ¡¢Áªµó¤Ë¤à¤±¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤È¡¢¤½¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ë¸þ¤¹ç¤¨¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡
¢£Îë¹¾Æà¡¹¡Ê¡Ønews every.¡Ù¡Ë
SNS¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤Ê¤ë»þÂå¡£Ã¯¤«¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤ë´î¤Ó¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢²¿¤¬ËÜÅö¤Ê¤Î¤«¡¢µ¿¿´°Åµ´¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ö¼Â¡¢²±Â¬¡¢µ¿ÏÇ¡¢µõµ¶¡¢´¶ÁÛ¡Ä¼õ¤±¼è¤ë¾ðÊó¤Ë¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤¬º®¤¶¤ê¡¢ÃÎ¤é¤Ì¤Þ¤Ë»ö¼Â¤È¸í²ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÉÝ¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Î©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¡Ö¤½¤ì¤Ã¤ÆËÜÅö¡©¡×¤È°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£³§¤µ¤ó¤ÎÁªÂò¤Î°ì½õ¤È¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¡¢»ä¤¿¤Á¤â´À¤ò¤«¤¤Þ¤¹¡ª
¢£¿¹·½²ð¡Ê¡Ønews every.¡Ù¡Ë
¡Ö¤½¤ì¤Ã¤ÆÃ¯¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¡©¡×¤È¤¿¤º¤Í¤ë¤È¡¢¡ÖSNS¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤¤¿¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤Ã¯¤À¤í¤¦¡£°ìÅÙÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ºØÆ£Í¤¼ù¡Ê¡Ønews every.¡Ù¡Ë
SNS¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤¯¤ë¾ðÊó¤ÇÆü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÍ¤â¤½¤Î¾ðÊó¤Ë°ì´î°ìÍ«¤¹¤ë»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡ÖËÜÅö¤ËÀµ¤·¤¤¾ðÊó¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤ÈÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤ÆÄ´¤Ù¤ëÉ¬Í×À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¶ÍÃ«ÈþÎè¡Ê¡Ønews every.¡Ù¡Ë
¡ÖSNS¤¬¤¹¤Ù¤Æ¡×¤«¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤ä¡¢ÌÌÇò¤ª¤«¤·¤¯½ñ¤«¤ì¤¿Åê¹Æ¤¬³È»¶¤µ¤ì¤Æ¡È¿¿¼Â¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¡¢ÉÝ¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤ÏSNS¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¾ðÊó¸»¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ëÅÀ¤ÇÄ´¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£°ÂÂ¼Ä¾¼ù¡Ê¡ØOha!4 NEWS¡¡LIVE¡Ù¡Ë
¤½¤¦»×¤¦¤è¤Í¡¢¤È¤¤¤¦¶¦´¶¡£¤½¤¦¤¤¤¦²ò¼á¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡¢¤È¤¤¤¦¶Ã¤¡£¼«Ê¬¤ÈÀµÈ¿ÂÐ¤Î¹Í¤¨Êý¤â¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦³Ø¤Ó¡£¤ª¸ß¤¤¤òÍý²ò¤·¤Æ¡¢Âº½Å¤·¹ç¤¦´Ø·¸À¤òºî¤ê¤¿¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¤¤¤Þ¼Ò²ñ¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢ÃÎ¤ê¤¿¤¤¡£¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¹Í¤¨¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¡£Áªµó¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Î¼«Ê¬¤¬Êª»ö¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤Æ¡¢¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢Î©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ëµ¡²ñ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ä¾Àîµ®Çî¡Ê¡ØOha!4 NEWS¡¡LIVE¡Ù¡Ë
SNS¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¤¹¤ë¾ðÊó¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¿¿¼Â¤Ê¤Î¤«¡Äµ¿¤Ã¤Æ¤â¡¢³Î¤«¤á¤ë½Ñ¤¬¤Ê¤¤¡£»þ¤Ë¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡×¤È¡¢¤½¤ÎÎ¢ÉÕ¤±¤Î¤Ê¤¤¿ô¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©»ä¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤ò·è¤á¤ëÂçÀÚ¤ÊÁªµó¡£³§¤µ¤ó¤ËÎÉ¤¤È½ÃÇºàÎÁ¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÅÁ¤¨¼ê¤È¤·¤Æ³Ø¤Ó¡¢¥Ï¥Æ¥Ê¤ò¥¼¥í¤Ë¤·¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¿¿Ùõ¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¢£²Ï½ÐÆàÅÔÈþ¡Ê¡ØOha!4 NEWS¡¡LIVE¡Ù¡Ë
¡Ö¤¨¡¢¤½¤¦¤Ê¤Î¡ª¡©¡×¤È¡¢SNS¤Î³È»¶¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¤Ç¤â¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆËÜÅö¡©¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¾ðÊó¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ëº£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ã¤ÆËÜÅö¡©¡×¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤â¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡¢Áªµó¤ò¹Í¤¨¡¢Ä´¤Ù¡¢ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¿ùÌî¿¿¼Â¡Ê¡ØNNN¥¹¥È¥ì¥¤¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¡Ë
Ã¯¤Ç¤âÈ¯¿®¤Ç¤¤ë¡¢»ä¤¿¤Á°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬ÅÁ¤¨¼ê¤Î»þÂå¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤â¡¢³§¤µ¤ó¤â¡¢ÅÁ¤¨¤ë¡ÈÀÕÇ¤¡É¤¬È¼¤¤¤Þ¤¹¡£´Ö°ã¤Ã¤¿¾ðÊó¤ò¹¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦ÅÁ¤¨¼ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢Ã¯¤«¤ËÅÁ¤¨¤ëÁ°¤Ë¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ã¤ÆËÜÅö¡©¡×¤È°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¢£Æ£ÅÄÂç²ð¡Ê¡ØNNN¥¹¥È¥ì¥¤¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¡Ë
¥¹¥Þ¥Û¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¾ðÊó¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ëÊØÍø¤Ê¡ÉÆ»¶ñ¡É¡£¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Æ¡¢ÌÌÇò¤¯¤Æ¡¢¸«¤ä¤¹¤¯¤Æ¡£Àä¤¨¤ºÆÏ¤¯¾ðÊóÁ´¤Æ¤ËÈô¤Ó¤Ä¤¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÎÌ¤ÎÂ¿¤µ¤Ëº®Íð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦»ö¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¡Ä¡£¾ðÊó¤Ï¡¢»æ¤ÈÆ±¤¸¤¯Áª¤ó¤ÇÄ´¤Ù¤ÆÀ°ÍýÀ°ÆÜ¡£Î©¤Á»ß¤Þ¤í¤¦¤È¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥ì¥Ó¤«¤é¡¢»äÃ£¤â¾ðÊóÀ°Íý¤ò¤ª¼êÅÁ¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢£º´Æ£·½°ì»á¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷ÌÖÊóÆ»¶ÉÄ¹¡Ë
¿¿µ¶ÉÔÌÀ¤Ê¾ðÊó¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ËÈÅÍô¤¹¤ë»þÂå¡¢¸øÊ¿À¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁªµóÊóÆ»¤¬¤É¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¤«¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨µÄÏÀ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Í¸¢¼Ô¤ÎÈ½ÃÇºàÎÁ¤È¤Ê¤ëÍ±×¤Ê¾ðÊó¤òÅêÉ¼Æü¤ÎÁ°¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÊóÆ»¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç½½Ê¬¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¢¤¨¤Æ¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¤ë¤³¤È¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¼êÃµ¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤³¤Î¹ñ¤ÎÌ±¼ç¼çµÁ¤ò¼é¤ë¡×¶¯¤¤·è°Õ¤ò»ý¤Ã¤ÆÊóÆ»¶É°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÝ¯°ææÆ¡õ¶ÍÃ«ÈþÎè¤é¤â¡ªÆü¥Æ¥ìÁªµó»öÁ°ÊóÆ»¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¡¡Æ±ÊóÆ»¶É¤Ç¤Ï¡Ønews zero¡Ù¡Ønews every.¡Ù¡Ø¿¿ÁêÊóÆ»¥Ð¥ó¥¥·¥ã¡ª¡Ù¡ØOha!4 NEWS¡¡LIVE¡Ù¡ØNNN¥¹¥È¥ì¥¤¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤µ¬ÌÏ¤Ç¤Î»öÁ°ÁªµóÊóÆ»¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡ØÅêÉ¼Á°¤Ë¹Í¤¨¤ë¡¡¤½¤ì¤Ã¤ÆËÜÅö¡©¡Ù¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£SNS¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹â¤Þ¤ê¡¢¾ðÊó¤¬°ìµ¤¤Ë³È»¶¤¹¤ë°ìÊý¡¢¸í¾ðÊó¤ä¶ËÃ¼¤Ê¼çÄ¥¤¬Áªµó¤ò¤«¤¯Íð¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£»ëÄ°¼Ô¤ÎÉÔ°Â¤ä¥â¥ä¥â¥ä¤Ë¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¤¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ã¤ÆËÜÅö¡©¡×¤ÈÎ©¤Á»ß¤Þ¤ë»ÑÀª¤Ç¡¢Í¸¢¼Ô¤Ë¡È¿¿¤Ë»ñ¤¹¤ë¡ÉÊóÆ»¤òÌÜ»Ø¤¹¡£Å°Äì¤·¤¿¸½¾ì¼èºà¤È¥Õ¥¡¥¯¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¼Â»Ü¤·¡¢Áªµó¤Î°ÛÊÑ¤äÀ¯ÅÞ¤ÎSNSÀïÎ¬¡¢ÈðëîÃæ½ý¤äÀÚ¤êÈ´¤Æ°²è¤Î¼ÂÂÖ¤Ê¤É¡¢¡Ö¾ðÊó¤Î¶õÇò¡×¤òËä¤á¤ë¤Ù¤¯¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎÎ¾ÎØ¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¢£Æ£°æµ®É§¡Ê¡Ønews zero¡Ù¡Ë
SNS¤ÇÆÀ¤¿¾ðÊó¤Ëµ¿Ìä¤òÊú¤¤Ä¤Ä¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤È¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡Ö¤½¤ì¤Ã¤ÆËÜÅö¡©¡×¤È¤¤¤¦µ¿¤¤¤Ë³¸¤ò¤»¤º¡¢Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡£Áªµó¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÁÛ¤¤¤Ë¸÷¤òÅö¤ÆÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
¢£Ý¯°ææÆ¡Ê¡Ønews zero¡Ù¡Ë
¡Ö²Ð¤Î¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë±ì¤ÏÎ©¤¿¤Ì¡×¤½¤ì¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©²Ð¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â±ì¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤â¡¢¤Þ¤·¤Æ¤ä²Ð¤òºî¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¹¤é¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦»þÂå¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¹¤¬¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÏÁá¤¯¡¢¤¿¤È¤¨¿¿¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤±ê¤Ç¤â¾Ã²Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ïº¤Æñ¤Ç¤¹¡£¿ôÂ¿¤È¤¢¤ë¾ðÊó¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤¤¤Þ¡¢Áªµó¤Ë¤à¤±¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤È¡¢¤½¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ë¸þ¤¹ç¤¨¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡
¢£Îë¹¾Æà¡¹¡Ê¡Ønews every.¡Ù¡Ë
SNS¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤Ê¤ë»þÂå¡£Ã¯¤«¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤ë´î¤Ó¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢²¿¤¬ËÜÅö¤Ê¤Î¤«¡¢µ¿¿´°Åµ´¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ö¼Â¡¢²±Â¬¡¢µ¿ÏÇ¡¢µõµ¶¡¢´¶ÁÛ¡Ä¼õ¤±¼è¤ë¾ðÊó¤Ë¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤¬º®¤¶¤ê¡¢ÃÎ¤é¤Ì¤Þ¤Ë»ö¼Â¤È¸í²ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÉÝ¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Î©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¡Ö¤½¤ì¤Ã¤ÆËÜÅö¡©¡×¤È°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£³§¤µ¤ó¤ÎÁªÂò¤Î°ì½õ¤È¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¡¢»ä¤¿¤Á¤â´À¤ò¤«¤¤Þ¤¹¡ª
¢£¿¹·½²ð¡Ê¡Ønews every.¡Ù¡Ë
¡Ö¤½¤ì¤Ã¤ÆÃ¯¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¡©¡×¤È¤¿¤º¤Í¤ë¤È¡¢¡ÖSNS¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤¤¿¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤Ã¯¤À¤í¤¦¡£°ìÅÙÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ºØÆ£Í¤¼ù¡Ê¡Ønews every.¡Ù¡Ë
SNS¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤¯¤ë¾ðÊó¤ÇÆü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÍ¤â¤½¤Î¾ðÊó¤Ë°ì´î°ìÍ«¤¹¤ë»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡ÖËÜÅö¤ËÀµ¤·¤¤¾ðÊó¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤ÈÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤ÆÄ´¤Ù¤ëÉ¬Í×À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¶ÍÃ«ÈþÎè¡Ê¡Ønews every.¡Ù¡Ë
¡ÖSNS¤¬¤¹¤Ù¤Æ¡×¤«¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤ä¡¢ÌÌÇò¤ª¤«¤·¤¯½ñ¤«¤ì¤¿Åê¹Æ¤¬³È»¶¤µ¤ì¤Æ¡È¿¿¼Â¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¡¢ÉÝ¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤ÏSNS¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¾ðÊó¸»¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ëÅÀ¤ÇÄ´¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£°ÂÂ¼Ä¾¼ù¡Ê¡ØOha!4 NEWS¡¡LIVE¡Ù¡Ë
¤½¤¦»×¤¦¤è¤Í¡¢¤È¤¤¤¦¶¦´¶¡£¤½¤¦¤¤¤¦²ò¼á¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡¢¤È¤¤¤¦¶Ã¤¡£¼«Ê¬¤ÈÀµÈ¿ÂÐ¤Î¹Í¤¨Êý¤â¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦³Ø¤Ó¡£¤ª¸ß¤¤¤òÍý²ò¤·¤Æ¡¢Âº½Å¤·¹ç¤¦´Ø·¸À¤òºî¤ê¤¿¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¤¤¤Þ¼Ò²ñ¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢ÃÎ¤ê¤¿¤¤¡£¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¹Í¤¨¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¡£Áªµó¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Î¼«Ê¬¤¬Êª»ö¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤Æ¡¢¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢Î©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ëµ¡²ñ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ä¾Àîµ®Çî¡Ê¡ØOha!4 NEWS¡¡LIVE¡Ù¡Ë
SNS¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¤¹¤ë¾ðÊó¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¿¿¼Â¤Ê¤Î¤«¡Äµ¿¤Ã¤Æ¤â¡¢³Î¤«¤á¤ë½Ñ¤¬¤Ê¤¤¡£»þ¤Ë¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡×¤È¡¢¤½¤ÎÎ¢ÉÕ¤±¤Î¤Ê¤¤¿ô¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©»ä¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤ò·è¤á¤ëÂçÀÚ¤ÊÁªµó¡£³§¤µ¤ó¤ËÎÉ¤¤È½ÃÇºàÎÁ¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÅÁ¤¨¼ê¤È¤·¤Æ³Ø¤Ó¡¢¥Ï¥Æ¥Ê¤ò¥¼¥í¤Ë¤·¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¿¿Ùõ¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¢£²Ï½ÐÆàÅÔÈþ¡Ê¡ØOha!4 NEWS¡¡LIVE¡Ù¡Ë
¡Ö¤¨¡¢¤½¤¦¤Ê¤Î¡ª¡©¡×¤È¡¢SNS¤Î³È»¶¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¤Ç¤â¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆËÜÅö¡©¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¾ðÊó¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ëº£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ã¤ÆËÜÅö¡©¡×¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤â¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡¢Áªµó¤ò¹Í¤¨¡¢Ä´¤Ù¡¢ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¿ùÌî¿¿¼Â¡Ê¡ØNNN¥¹¥È¥ì¥¤¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¡Ë
Ã¯¤Ç¤âÈ¯¿®¤Ç¤¤ë¡¢»ä¤¿¤Á°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬ÅÁ¤¨¼ê¤Î»þÂå¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤â¡¢³§¤µ¤ó¤â¡¢ÅÁ¤¨¤ë¡ÈÀÕÇ¤¡É¤¬È¼¤¤¤Þ¤¹¡£´Ö°ã¤Ã¤¿¾ðÊó¤ò¹¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦ÅÁ¤¨¼ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢Ã¯¤«¤ËÅÁ¤¨¤ëÁ°¤Ë¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ã¤ÆËÜÅö¡©¡×¤È°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¢£Æ£ÅÄÂç²ð¡Ê¡ØNNN¥¹¥È¥ì¥¤¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¡Ë
¥¹¥Þ¥Û¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¾ðÊó¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ëÊØÍø¤Ê¡ÉÆ»¶ñ¡É¡£¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Æ¡¢ÌÌÇò¤¯¤Æ¡¢¸«¤ä¤¹¤¯¤Æ¡£Àä¤¨¤ºÆÏ¤¯¾ðÊóÁ´¤Æ¤ËÈô¤Ó¤Ä¤¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÎÌ¤ÎÂ¿¤µ¤Ëº®Íð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦»ö¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¡Ä¡£¾ðÊó¤Ï¡¢»æ¤ÈÆ±¤¸¤¯Áª¤ó¤ÇÄ´¤Ù¤ÆÀ°ÍýÀ°ÆÜ¡£Î©¤Á»ß¤Þ¤í¤¦¤È¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥ì¥Ó¤«¤é¡¢»äÃ£¤â¾ðÊóÀ°Íý¤ò¤ª¼êÅÁ¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢£º´Æ£·½°ì»á¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷ÌÖÊóÆ»¶ÉÄ¹¡Ë
¿¿µ¶ÉÔÌÀ¤Ê¾ðÊó¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ËÈÅÍô¤¹¤ë»þÂå¡¢¸øÊ¿À¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁªµóÊóÆ»¤¬¤É¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¤«¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨µÄÏÀ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Í¸¢¼Ô¤ÎÈ½ÃÇºàÎÁ¤È¤Ê¤ëÍ±×¤Ê¾ðÊó¤òÅêÉ¼Æü¤ÎÁ°¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÊóÆ»¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç½½Ê¬¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¢¤¨¤Æ¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¤ë¤³¤È¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¼êÃµ¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤³¤Î¹ñ¤ÎÌ±¼ç¼çµÁ¤ò¼é¤ë¡×¶¯¤¤·è°Õ¤ò»ý¤Ã¤ÆÊóÆ»¶É°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡£