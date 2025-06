MISIA、ニューアルバム『LOVE NEVER DIES』を引っ提げ20万人を動員した全国アリーナツアーを完走

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■最新のテクノロジーも用いた、MISIAのライブの真髄が詰まったシリーズのツアーを、見事完走!

MISIAが全国11都市27公演、20万人を動員したアリーナツアー『STARTS presents THE TOUR OF MISIA 2025 LOVE NEVER DIES』を完走した。

このツアーは、5月28日に発売された約3年半ぶり15枚目となるオリジナルアルバム『LOVE NEVER DIES』を引っ提げて開催されたもの。6月6日から6月8日にかけて行われた日本武道館3Days公演をもって、全公演完走となった。

MISIAのライブといえば、『星空のライヴ』や『CANDLE NIGHT』といった、神秘性を帯びたロケーションの中で彼女の澄み切ったボーカルを味わうというスタイルが定着しているが、それらを「静のMISIA」とするなら、「動のMISIA」を存分に堪能できるのが、この『THE TOUR OF MISIA』シリーズ。コンピューターを駆使したサウンドと芸術的なライティングとともに圧倒的なMISIAのパフォーマンスが繰り広げられる、エンターテインメントの極みともいえるライブだ。

タイトルに『THE TOUR OF MISIA』を冠したツアーは、2016年から2017年にかけて行われた『THE TOUR OF MISIA LOVE BEBOP all roads lead to you』以来、実に約8年ぶりの開催。最新のテクノロジーをあらゆる面で導入したMISIAのライブの真髄が詰まったこのシリーズは、その時点においてのエンターテインメントの最高到達点を体感できるものとしてファンの枠を超えた幅広い層から大きな注目を集める一大ライブシリーズだ。

今回は同タイトルのアルバム『LOVE NEVER DIES』を引っ提げ、タイトル曲「LOVE NEVER DIES」をはじめとした新曲を中心にセットリストを構成。公演を重ねるごとにパワーアップしていくライブツアーとなった。

なお、この公演の模様はU-NEXTにて、8月24日に独占ライブ配信される。

さらに、8月16日には『MISIA CANDLE NIGHT 2025 LIGHT OF PEACE -80th Year-』を開催することも決定。戦後80年の今年、MISIAが長崎県・稲佐山公園から愛と平和への祈りをこめた歌声を届ける。

『MISIA CANDLE NIGHT』東日本大震災をきっかけに、“大切な人と、キャンドルに祈りを込めながら大切なことを見つめなおす”というテーマで2012年に始まったライブシリーズ。これまでは河口湖ステラシアターや沖縄・中城城跡など、自然や歴史を感じる特別な場所で開催されてきた。今回は、MISIAの故郷でもある長崎県の稲佐山で一夜限りのスペシャルな公演を開催する。

(C)リズメディア

リリース情報

2025.05.28 ON SALE

ALBUM『LOVE NEVER DIES』

MISIA OFFICIAL SITE

https://www.misia.jp/