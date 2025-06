Travis Japanが8日、千葉・ららアリーナ東京ベイで全国ツアーの最終公演を開催した。7色のペンライトが揺れる中、7人がステージに登場し「99 PERCENT」で開幕。先月芸能活動を再開し、千葉公演から参加した川島如恵留(のえる、30)が「Let’s Go TJ!」と力強く叫ぶと、ファン1万1000人の大歓声が上がった。「Would You Like One?」など32曲を披露。ハグを交わしたり、肩を組むなど全員でのステージを楽しんだ。

グループは1月の横浜アリーナ公演を皮切りに、全国8都市で28公演を開催。川島は昨年12月から体調不良のため活動を休止し、6人で走り出した。先月17日に川島が活動再開すると同時に、千葉公演への参加も発表された。12曲の歌割りや振り付けが変更になったが、この日に向けてメンバー一丸となって練習に取り組んできた。

川島は華麗なアクロバットを見せるなど、ブランクを感じさせないパフォーマンスで観客を魅了。ファンから「おかえり」と声をかけられると、「ただいまー!」と笑顔を見せた。

MCでは活動休止中に静岡公演を見学していたことを告白。「初めてTravis Japanの公演見ました。格好良かったです」と6人を称賛。6人での公演では、川島を感じさせる演出が盛り込まれており、川島は「皆の愛でうるうるしてました」と胸打たれていたことを話した。

誰よりも復帰を心待ちにしていたのがメンバー。七五三掛龍也(29)は「どの公演でも如恵留を感じながら、如恵留がいつ帰ってきても大丈夫なようにメンバー全員で力を合わせてやってきました。最終的に7人で無事に日本のツアーを終えることが出来て幸せです」。松田元太(26)は「7人でのパフォーマンスは、やっぱりこれだなっていう感覚がありました」と手応えを語った。

アンコールではデビュー曲「JUST DANCE!」を歌唱。さらにこの日はダブルアンコールも行われ、「Unique Tigers」を披露。メンバー一人一人を順番に紹介していく曲で、リーダーの宮近海斗(27)は「7人そろったから歌えた曲だね」と喜んだ。

中村海人(28)が考えたツアータイトル「VIIsual」には「7」の意味が含まれ、宮近は「6人でスタートしたけど、最後は7人で立つことができてうれしい限り」と喜び、「皆の応援があってこそ。感謝してます」とトラジャ担(ファンの総称)への思いを語った。

7月からはアジアと米国でのツアーに7人で臨む。吉澤閑也(29)は「ワールドツアーも楽しみましょう!!」と呼びかけ。松倉海斗(27)は「ワールドツアーもより馬力を上げたTJで挑みたい」と意気込んだ。(糸賀 日向子)

≪「リロ&スティッチ」エンドソング初披露≫人気ディズニー作品を実写化した米映画「リロ&スティッチ」の日本語版エンドソングに起用された「バーニング・ラヴ」を初披露。アニメ版で使用されたエルビス・プレスリーの曲に、日本語詞をつけたもの。7人はスティッチのカチューシャやアイマスクを着け、ぬいぐるみが付いたマイクスタンドで歌った。声優を務めた中村は「僕たちの曲の中でも新しい曲になっている。いろんな可愛い部分が見えるんじゃないか」とアピールした。