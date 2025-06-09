ÂåÉ½½é¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò·è¤á¤¿½©ËÜÈþ¶õ¡Ö¤Ä¤«¤µ¤µ¤ó¤â¡Ø¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¾ì½êÎÉ¤«¤Ã¤¿¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¡¡9Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Íー¥·¥ç¥ó¥º¥êー¥°2025½÷»Ò¤ÎÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¡¢¥Ð¥ìー¥Üー¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Ï½÷»Ò¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñÂåÉ½¤òÁê¼ê¤Ë3ー0¤Î¥¹¥È¥ìー¥È¾¡¤Á¡£¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿ー¤Î½©ËÜÈþ¶õ¤¬U-NEXT¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè2¥»¥Ã¥È¡¢ÎôÀª¤Î¾ìÌÌ¤Ç¥»¥Ã¥¿ー¤ÎÃæÀî¤Ä¤«¤µ¤È¶¦¤Ë2ËçÂØ¤¨¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿½©ËÜ¡£¿ÈÄ¹188¥»¥ó¥Á¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥«ー¤òÁê¼ê¤ËÂç²ñ½é¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò·è¤á¤¿¡£¡ÖÁê¼ê¤ÎÊý¤¬¿ÈÄ¹¤¬¹â¤¤¤Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¼ê¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ÊÃæÀî¡Ë¤Ä¤«¤µ¤µ¤ó¤â¡Ø¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¾ì½êÎÉ¤«¤Ã¤¿¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤³¤³¤Ç¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¼«¿®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Âç²ñ½é¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤òº£¸å¤Ø¤Î¼«¿®¤Ë·Ò¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Í½Áª¥é¥¦¥ó¥ÉÂè1½µ¤Î¥«¥Ê¥À¥é¥¦¥ó¥ÉÁ´4»î¹ç¤ò¥¹¥È¥ìー¥È¾¡Íø¤Ç¾þ¤Ã¤¿ÆüËÜ¡£Í½Áª¥é¥¦¥ó¥ÉÂè2½µ¤È¤Ê¤ë¼¡Àï¤Ï¹á¹Á¤ËÉñÂæ¤ò°Ü¤·¡¢18Æü¡Ê¿å¡Ë18:00¤è¤êFIVBÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°14°Ì¤Î½÷»Ò¥¿¥¤ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£½©ËÜ¤Ï¡Ö»î¹ç¤òÄÌ¤·¤Æ¥Áー¥à¤Ï¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¹á¹Á¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤Î®¤ì¤òÊø¤µ¤º¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÀ°¤¨¤Æ»î¹ç¤ËÄ©¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹á¹Á¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£