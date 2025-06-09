ÂåÉ½¥Ç¥Ó¥åーÀï¤ÇÂç³èÌö¤Î´äß·¼Â°é¡ÖËþºÚÈþ¤µ¤ó¤ÈÌïºÚÈþ¤¬ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¡¡9Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Íー¥·¥ç¥ó¥º¥êー¥°2025½÷»Ò¤ÎÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¡¢¥Ð¥ìー¥Üー¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Ï½÷»Ò¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñÂåÉ½Áê¼ê¤Ë3ー0¤Ç¾¡Íø¤·¡¢¥«¥Ê¥À¥é¥¦¥ó¥É¤ò¼º¥»¥Ã¥È0¤Î4Ï¢¾¡¤Ç½ª¤¨¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤ÇÆüËÜÂåÉ½¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥ê¥Ù¥í¤Î´äß·¼Â°é¤¬U-NEXT¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñÀï¤Ë¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿´äß·¤Ï¡¢Ç´¤ê¶¯¤¤¼éÈ÷¤Ç¥Áー¥à¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò»Ù¤¨¥¹¥È¥ìー¥È¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡£»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¥Ç¥Ó¥åーÀï¤Ç¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¿Ø¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬¤¹¤´¤¯¸«¤ä¤¹¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹ÎÏ¤ò³è¤«¤»¤ë¥×¥ìー¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤ÇËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¡¢ÆüËÜ¤ËÅÀ¤¬Æþ¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿´äß·¡£¡Ö¿¶¤êÉÕ¤±¤ÏÃæÀî¤Ä¤«¤µ¤¬¡Ê½êÂ°¥Áー¥à¤Ç¤¢¤ë¡ËNEC¥ì¥Ã¥É¥í¥±¥Ã¥ÄÀîºê¤Î±þ±ç¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¥×¥é¥¹¤ÇÉÕ¤±²Ã¤¨¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î±þ±ç¤Ï¡Ê´äß·¤Î½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ëºë¶Ì¾åÈø¥á¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¤«¤é°úÍÑ¤·¤Æ»È¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÎ¢ÏÃ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥³ー¥È¤ËÆþ¤ëºÝ¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡Öº£Æü¤Î»î¹çÁ°¤Ë¥ê¥Ù¥í¤Î¡Ê¾®Åç¡ËËþºÚÈþ¤µ¤ó¤È¡ÊÀ¾Â¼¡ËÌïºÚÈþ¤È°ì½ï¤ËÏÃ¤·¤Æ¡¢Áê¼ê¤¬¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤Æ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥×¥ìー¤ò¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¤¤¤Æþ¤ê¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Æ±¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÆ±»Î¤Ç¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Áê¼ê¤Ë¥êー¥É¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿Âè2¥»¥Ã¥È¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÁê¼ê¤ÎÊý¤¬¹â¤µ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ý¤ÁÌ£¤Ç¤¢¤ë¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÏÆüËÜ¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¤½¤³¤Ï¼ê¤òÈ´¤«¤º¡¢¤¢¤Þ¤êÅÀ¿ô¤Ïµ¤¤Ë¤»¤º¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥×¥ìー¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦À¼³Ý¤±¤Ç¡£°ì¿Í°ì¿Í¤¬Á°¤ò¸þ¤¤¤Æ¥×¥ìー¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇºÇ¸å¡¢¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤ÆÄÉ¤¤±Û¤·¤Æ¥»¥Ã¥È¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Áー¥àÆâ¤Ç¤ÎÀ¼¤«¤±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¼¡Àï¤«¤é¤ÏÉñÂæ¤ò¹á¹Á¤ËÊÑ¤¨¡¢Í½Áª¥é¥¦¥ó¥ÉÂè2½µ¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡£¥«¥Ê¥À¥é¥¦¥ó¥É¤òÁ´¾¡¤Ç½ª¤¨¤¿½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Ï¼¡Àï¡¢18Æü¡ÊÆü¡Ë18:00¤è¤êFIVBÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°14°Ì¤Î½÷»Ò¥¿¥¤ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£´äß·¤Ï¡Ö¹á¹Á¥é¥¦¥ó¥É¤â¸·¤·¤¤Àï¤¤¤¬Â³¤¯¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥Áー¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÆüËÜ¥Ð¥ìー¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¸«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤òÅú¤¨¤¿¡£