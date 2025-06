【Xbox Games Showcase 2025】 6月9日2時~ 配信開始

配信番組「Xbox Games Showcase 2025」にて、「インディ・ジョーンズ/大いなる円環」のDLC「The Order of Giants」が発表された。

公開されたトレーラーでは新た冒険の舞台が公開。巨人にまつわるエピソードが描かれるようだ。

9月4日に配信されることも明かされた。

【Indiana Jones and the Great Circle: The Order of Giants - Official DLC Reveal | Xbox Games Showcase】【[ 日本語 ] Xbox Games Showcase 2025 | The Outer Worlds 2 Direct】