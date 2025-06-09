¼º¥»¥Ã¥È0¤Ç4Ï¢¾¡¡ª ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÀÐÀî¿¿Í¤¤¬¸ì¤ë¼ê±þ¤¨¡Ö²æËý¤·¤Æ¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤¿¡×
¡¡9Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Íー¥·¥ç¥ó¥º¥êー¥°2025½÷»Ò¤ÎÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥ÉÂè1½µ¤ÎºÇ½ªÀï¤Ç¡¢¥Ð¥ìー¥Üー¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Ï¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñÂåÉ½¤Ë¥¹¥È¥ìー¥È¾¡Íø¡£¤³¤ì¤Ç¥«¥Ê¥À¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè1½µ¤Î4»î¹ç¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¹¥È¥ìー¥È¾¡¤Á¤È¡¢ºÇ¹â¤Î·Á¤Ç½é½µ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÀÐÀî¿¿Í¤¤¬U-NEXT¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ë±þ¤¸¡¢»î¹ç¤ÈÂç²ñ½øÈ×¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡4»î¹ç¤Ç¼º¥»¥Ã¥È0¤È°ÂÄê¤·¤¿Àï¤¤¤ò¸«¤»¤ëÆüËÜ¡£¡Öº£Æü¤Þ¤Ç4»î¹ç¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¤â¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¤ÎÅÓÃæ¤Ï¶ì¤·¤¤¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤ò¤·¤Ã¤«¤ê²æËý¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤¿¤Î¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ÀÐÀî¤â°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ë¥Áー¥à¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤ËËþÂ´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¼éÈ÷¤ËËÛÁö¤¹¤ë»î¹ç¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñÀï¤Ç¤Ï¥Áー¥àºÇÂ¿¤Î20ÆÀÅÀ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¼«¿È¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤ÏÎäÀÅ¤Ê¼«¸ÊÉ¾²Á¤â¡£¡Ö¹¶·â¤Î¤È¤³¤í¤ÇÈï¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ä¥ß¥¹¤¬º£Æü¤Ï¾¯¤·Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÈ¿¾Ê¤·¤Ê¤«¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÁª¼ê¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤«¤é¹¶·â¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥Áー¥àÁ´ÂÎ¤ÎÏ¢·È¤Ë¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤Ï¹â¤¤Áê¼ê¤Î¼éÈ÷¤Ë¶ì¤·¤à¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÅÓÃæ¤«¤é¤Ï¤½¤Î¼éÈ÷¤ò¹¶Î¬¡£ÂÇ¤ÁÊ¬¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÈï¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥ó¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥¹¥È¥ìー¥È¤ä¥¯¥í¥¹¤ÎÂÇ¤ÁÊ¬¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤ËÀÚ¤ê¹þ¤à¥×¥ìー¤Ç¥ß¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤¦¤Þ¤¯ÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¡¤Î¹á¹Á¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯Âç²ñ½÷²¦¤Î½÷»Ò¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¡¢½÷»ÒÃæ¹ñÂåÉ½¤Ê¤É¤È¤ÎÂÐÀï¤¬¹µ¤¨¤ë¡£ÀÐÀî¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¤äÃæ¹ñ¤È¤¤¤Ã¤¿¶¯¤¤¥Áー¥à¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿´ü´Ö¤¬¶õ¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¹á¹Á¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Þ¤¿¤¤¤¤½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥á¥ó¥Ðー¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤ä¤ë¤È¤³¤í¤ÏÊÑ¤¨¤º¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤êÁ´°÷¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¼¡¤ÎÀï¤¤¤Ë¸þ¤±¤¿°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¼¡¤Î½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤ÎÀï¤¤¤Ï18Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë½÷»Ò¥¿¥¤ÂåÉ½Àï¡£¥«¥Ê¥À¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÀª¤¤¤Î¤Þ¤Þ¾¡Íø¤òÄÏ¤á¤ë¤«¡£