¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦»³ËÜÍ³¿¡¡6²óÌµ¼ºÅÀ¡¢9K¤ÎÎÏÅê¤â±ç¸î¤Ê¤¯7¾¡ÌÜ¤Ê¤é¤º¡Ö¤³¤ì¤¬Ìîµå¡×
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥° ¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹1¡½2¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¡Ê2025Ç¯6·î7Æü¡¡¥»¥ó¥È¥ë¥¤¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜ¤Ï6²ó4°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢9Ã¥»°¿¶¤ÎÎÏÅê¤â¡¢±ç¸î¤¬¤Ê¤¯ºòµ¨¤ËÊÂ¤Ö7¾¡ÌÜ¤Ï¤ªÍÂ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡0¡½0¤Î¤Þ¤Þ¹ßÈÄ¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¡£¡ÖÅÀ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¾¡¤Ä»þ¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢Ç´¤ë»î¹ç¤â¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤¬Ìîµå¡×¤È¤µ¤Ð¤µ¤Ð¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡23Ç¯WBC¤ÇÆ±Î½¤À¤Ã¤¿¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¤È¤Ï½éÂÐÀï¡£½é²óÀèÆ¬¡¢2²ó2»àËþÎÝ¤Ï¤È¤â¤Ë¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£5²ó¤Ëº¸Á°ÂÇ¤Ç°ìÌðÊó¤¤¤¿¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¤Ï¡Ö¤ä¤é¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤ÏÉ¬»à¤À¤Ã¤¿¡×¡£
¡¡¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥è¥·¡Ê»³ËÜ¡Ë¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Åêµå¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÅöÁ³¾¡¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£¡Ê¾®ÎÓ¡¡°Ë¿¥¡Ë