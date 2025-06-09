Âçºå¶µ°éÂç³ØÉíÂ°ÃÓÅÄ¾®³Ø¹»¤Ç»ùÆ¸8¿Í¤¬µ¾À·¤È¤Ê¤Ã¤¿»ö·ï¤«¤é¡¢¤­¤Î¤¦¤Ç24Ç¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

2001Ç¯6·î8Æü¡¢ÉíÂ°ÃÓÅÄ¾®³Ø¹»¤Ë¿ÏÊª¤ò»ý¤Ã¤¿ÃË¤¬¿¯Æþ¤·¤Æ»ùÆ¸¤é¤òÀÚ¤ê¤Ä¤±¡¢8¿Í¤ÎÌ¿¤¬Ã¥¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ö·ï¤«¤é24Ç¯¤¿¤Ã¤¿8Æü¤Î½¸¤¤¤Ë¤Ï¡¢°äÂ²¤äºß¹»À¸¤Ê¤É¤ª¤è¤½760¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ö°ÂÁ´²Ê¤Î¼ø¶È¤Ç¤Ï¡¢´í¸±¤òÃÎ¤ê¡¢¤½¤Î´í¸±¤ËÈ÷¤¨¤ë¤³¤È¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ËÀ¸¤«¤¹¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ïº£¸å¤â¡¢¾åµéÀ¸¤«¤é²¼µéÀ¸¤ËÅÁ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×

Àè·î¡¢Åìµþ¡¦Î©Àî»Ô¤Î¾®³Ø¹»¤ËÃË2¿Í¤¬¿¯Æþ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÉÔ¿³¼Ô¤Î»ö°Æ¤Ï¸å¤òÀä¤Á¤Þ¤»¤ó¡£ÉíÂ°ÃÓÅÄ¾®¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤â°ÂÁ´¤Î°Õ¼±¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£