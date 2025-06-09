¡Úº£Æü¤Î¸¥Î©¡Û2025Ç¯6·î9Æü(·î)¡Ö¥¨¥Ó¤È¥¢¥µ¥ê¤Î¥Ô¥é¥Õ¡×
¥×¥í¤ÎÎÁÍý¥ì¥·¥Ô¥µ¥¤¥È¡ÖE¡¦¥ì¥·¥Ô¡×¤¬¤´¾Ò²ð¤¹¤ëº£Æü¤ÎÍ¼¿©¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¸¥Î©¤Ï¡¢ ¡Ö¥¨¥Ó¤È¥¢¥µ¥ê¤Î¥Ô¥é¥Õ¡× ¡Ö¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤È¥¤¥ó¥²¥ó¤Î¥µ¥é¥À¡× ¡Ö¥Þ¥ó¥´¡¼¥·¥ã¡¼¥Ù¥Ã¥È¡× ¤ÎÁ´3ÉÊ¡£
¥µ¥é¥À¤Ï¥Ô¥é¥Õ¤ËÅº¤¨¤Æº®¤¼¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ú¼ç¿©¡Û¥¨¥Ó¤È¥¢¥µ¥ê¤Î¥Ô¥é¥Õ
¾¯ÎÌ¤Î¥«¥ì¡¼Ê´¤ÇÉ÷Ì£¤ò¤Ä¤±¤¿²Æ¤é¤·¤¤¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¥Ô¥é¥Õ¤Ç¤¹¡£
Ä´Íý»þ´Ö¡§1»þ´Ö
¥«¥í¥ê¡¼¡§579Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§ÎÁÍý²È¡¦¥½¥à¥ê¥¨¡¡ÊÝÅÄ Èþ¹¬
¥¨¥Ó 10Èø ¡ã½¤ßÈ´¤¡ä
ÊÒ·ªÊ´ Âç¤µ¤¸2
±ö ¾®¤µ¤¸1
¿å Âç¤µ¤¸3
±ö ¾¯¡¹
¥¢¥µ¥ê (º½¤À¤·)1¥Ñ¥Ã¥¯ ¥Ë¥ó¥Ë¥¯ 1ÊÒ
¥×¥Á¥È¥Þ¥È (¾®)1¥Ñ¥Ã¥¯ ¥«¥ì¡¼Ê´ ¾®¤µ¤¸1
¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý Âç¤µ¤¸1
Çò¥ï¥¤¥ó Âç¤µ¤¸3
±ö Å¬ÎÌ ¥É¥é¥¤¥Ñ¥»¥ê Å¬ÎÌ
Ä´Íý»þ´Ö¤Ë¿»¿å¤µ¤»¤ë»þ´Ö¤Ï´Þ¤ß¤Þ¤»¤ó¡£
¥¨¥Ó¤Ï³Ì¤ò¤à¤¤¤ÆÇØ¥ï¥¿¤ò¼è¤ê¡¢¥Ü¥¦¥ë¤ËÆþ¤ì¤ë¡£¡ã½¤ßÈ´¤¡ä¤ÎºàÎÁ¤ò²Ã¤¨¤Æ¤â¤ßÀö¤¤¤·¡¢¿åÀö¤¤¤·¤Æ¿åµ¤¤ò¿¡¤¡¢±ö¾¯¡¹¤ò¤«¤é¤á¤ë¡£³Ì¤Ï¿åÀö¤¤¤·¤Æ¤ªÃã¥Ñ¥Ã¥¯¤ËµÍ¤á¤ë¡£
¥¢¥µ¥ê¤Ï³Ì¤È³Ì¤ò¤³¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¿åÀö¤¤¤·¡¢¥¶¥ë¤Ë¾å¤²¤ë¡£¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤Ï¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¥×¥Á¥È¥Þ¥È¤Ï¥Ø¥¿¤ò¼è¤Ã¤Æ²£È¾Ê¬¤ËÀÚ¤ë¡£
2. ¥¨¥Ó¡¢¥¢¥µ¥ê¡¢Çò¥ï¥¤¥ó¤ò²Ã¤¨¤Æ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë³¸¤ò¤·¡¢¥¨¥Ó¤Ë²Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ³¤¬³«¤¯¤Þ¤Ç¾ø¤·¼Ñ¤Ë¤¹¤ë¡£
3. ¥Ü¥¦¥ë¤Ë¥¶¥ë¤ò¤Î¤»¡¢(2)¤ò°Ü¤·¤Æ¶ñ¤È½Á¤ËÊ¬¤±¤ë¡£¥¢¥µ¥ê¤Ï6¸Ä¤ò¾þ¤êÍÑ¤Ë³ÌÉÕ¤¤Ç¼è¤Ã¤Æ¤ª¤¡¢»Ä¤ê¤Ï³Ì¤«¤é¿È¤ò³°¤¹¡£
4. ¿æÈÓ´ï¤Ë¤ªÊÆ¡¢(3)¤Î¾ø¤·½Á¡¢±öÅ¬ÎÌ¤òÆþ¤ì¡¢¿å¤òÌÜÀ¹¤ê¤Þ¤ÇÃí¤¤¤Ç¤Ò¤Èº®¤¼¤·¡¢¥¨¥Ó¤Î³Ì¤ò¤Î¤»¤Æ¿æ¤¯¡£
Ä´Íý»þ´Ö¤Ë¿æ¤¯»þ´Ö¤Ï´Þ¤ß¤Þ¤»¤ó¡£
5. ¥¨¥Ó¤Î³Ì¤ò½Ð¤·¡¢¥É¥é¥¤¥Ñ¥»¥ê¡¢¥¨¥Ó¡¢¥¢¥µ¥ê¤Î¿È¤òÆþ¤ì¤Æ5Ê¬¾ø¤é¤¹¡£¤·¤ã¤â¤¸¤ÇÄì¤«¤éÂç¤¤¯º®¤¼¤Æ´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢³ÌÉÕ¤¥¢¥µ¥ê¤ò¾þ¤ë¡£
¡ÚÉûºÚ¡Û¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤È¥¤¥ó¥²¥ó¤Î¥µ¥é¥À
¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤È¤æ¤ÇÍñ¤Ë¥¢¥ó¥Á¥ç¥Ó¤¬¤è¤¯¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä´Íý»þ´Ö¡§30Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§238Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§ÎÁÍý²È¡¦¥½¥à¥ê¥¨¡¡ÊÝÅÄ Èþ¹¬
±ö Å¬ÎÌ ¥µ¥ä¥¤¥ó¥²¥ó 6ËÜ ¤æ¤ÇÍñ 1¸Ä
¡ã¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡ä
º½Åü ¾®¤µ¤¸1
¿Ý Âç¤µ¤¸2
±ö ¾¯¡¹
¥¢¥ó¥Á¥ç¥Ó (¹ï¤ß)1ËçÊ¬
¶Ì¥Í¥® (¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê)1/8¸ÄÊ¬
¥É¥é¥¤¥Ñ¥»¥ê ¾¯¡¹
EV¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý Âç¤µ¤¸2
2. Æé¤Ë¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤È±ö¤ò²Ã¤¨¤Æ¶¯²Ð¤Ë¤«¤±¡¢¼Ñ¤¿¤Ã¤¿¤é¼å¤á¤ÎÃæ²Ð¤Ç¾¯¤·¤«¤¿¤á¤Ë¤æ¤Ç¡¢ÌÖ¤¸¤ã¤¯¤·Åù¤Ç¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¥¶¥ë¤Ë¾å¤²¡¢¿åµ¤¤ò¤¤ë¡£
¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤¬¤¯¤º¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤æ¤Ç²á¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
3. Æ±¤¸Æé¤ÎÅò¤Ç¥µ¥ä¥¤¥ó¥²¥ó¤òÃæ²Ð¤Ç¤æ¤Ç¡¢¼Ñ¤¿¤Ã¤¿¤é¥¶¥ë¤Ë¾å¤²¤ë¡£ÁÆÇ®¤¬¼è¤ì¤¿¤éÎ¾Ã¼¤òÀÚ¤êÍî¤È¤·¡¢Ä¹¤µ3ÅùÊ¬¤ËÀÚ¤ë¡£
4. ¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤¬²¹¤«¤¤¤¦¤Á¤Ë¡ã¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥Ü¥¦¥ë¤Ë°Ü¤·¤ÆÏÂ¤¨¤ë¡£´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¥µ¥ä¥¤¥ó¥²¥ó¡¢¤æ¤ÇÍñ¤òÅº¤¨¤ë¡£»Ä¤ê¤Î¡ã¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡ä¤ò¤Þ¤ï¤·¤«¤±¤ë¡£
¡Ú¥Ç¥¶¡¼¥È¡Û¥Þ¥ó¥´¡¼¥·¥ã¡¼¥Ù¥Ã¥È
¥·¥ó¥×¥ë¤ÊºàÎÁ¤Ç¼ê·Ú¤Ëºî¤ë²Æ¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ç¤¹¡£
Ä´Íý»þ´Ö¡§40Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§124Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§ÎÁÍý²È¡¦¥½¥à¥ê¥¨¡¡ÊÝÅÄ Èþ¹¬
ÎýÆý (²ÃÅü)Âç¤µ¤¸2
¥ß¥ó¥È¤ÎÍÕ Å¬ÎÌ
2. (1)¤ò´ï¤ËÀ¹¤êÊ¬¤±¤ÆÎýÆý¤ò¤«¤±¡¢¥ß¥ó¥È¤ÎÍÕ¤ò¾þ¤ë¡£
¥Þ¥ó¥´¡¼¤¬´°Á´¤ËÅà¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¾¯¤·¾ï²¹¤ËÃÖ¤¤¤Æ½À¤é¤«¤¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥µ¥é¥À¤Ï¥Ô¥é¥Õ¤ËÅº¤¨¤Æº®¤¼¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ú¼ç¿©¡Û¥¨¥Ó¤È¥¢¥µ¥ê¤Î¥Ô¥é¥Õ
¾¯ÎÌ¤Î¥«¥ì¡¼Ê´¤ÇÉ÷Ì£¤ò¤Ä¤±¤¿²Æ¤é¤·¤¤¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¥Ô¥é¥Õ¤Ç¤¹¡£
©E¥ì¥·¥Ô
Ä´Íý»þ´Ö¡§1»þ´Ö
¥«¥í¥ê¡¼¡§579Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§ÎÁÍý²È¡¦¥½¥à¥ê¥¨¡¡ÊÝÅÄ Èþ¹¬
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë¤ªÊÆ 1.5¹ç
¥¨¥Ó 10Èø ¡ã½¤ßÈ´¤¡ä
ÊÒ·ªÊ´ Âç¤µ¤¸2
±ö ¾®¤µ¤¸1
¿å Âç¤µ¤¸3
±ö ¾¯¡¹
¥¢¥µ¥ê (º½¤À¤·)1¥Ñ¥Ã¥¯ ¥Ë¥ó¥Ë¥¯ 1ÊÒ
¥×¥Á¥È¥Þ¥È (¾®)1¥Ñ¥Ã¥¯ ¥«¥ì¡¼Ê´ ¾®¤µ¤¸1
¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý Âç¤µ¤¸1
Çò¥ï¥¤¥ó Âç¤µ¤¸3
±ö Å¬ÎÌ ¥É¥é¥¤¥Ñ¥»¥ê Å¬ÎÌ
¡Ú²¼½àÈ÷¡Û¤ªÊÆ¤Ï¿æ¤¯30Ê¬Á°¤Ë¿åÀö¤¤¤·¡¢¥¶¥ë¤Ë¾å¤²¤Æ¿åµ¤¤ò¤¤ë¡£
Ä´Íý»þ´Ö¤Ë¿»¿å¤µ¤»¤ë»þ´Ö¤Ï´Þ¤ß¤Þ¤»¤ó¡£
¥¨¥Ó¤Ï³Ì¤ò¤à¤¤¤ÆÇØ¥ï¥¿¤ò¼è¤ê¡¢¥Ü¥¦¥ë¤ËÆþ¤ì¤ë¡£¡ã½¤ßÈ´¤¡ä¤ÎºàÎÁ¤ò²Ã¤¨¤Æ¤â¤ßÀö¤¤¤·¡¢¿åÀö¤¤¤·¤Æ¿åµ¤¤ò¿¡¤¡¢±ö¾¯¡¹¤ò¤«¤é¤á¤ë¡£³Ì¤Ï¿åÀö¤¤¤·¤Æ¤ªÃã¥Ñ¥Ã¥¯¤ËµÍ¤á¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
¥¢¥µ¥ê¤Ï³Ì¤È³Ì¤ò¤³¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¿åÀö¤¤¤·¡¢¥¶¥ë¤Ë¾å¤²¤ë¡£¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤Ï¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¥×¥Á¥È¥Þ¥È¤Ï¥Ø¥¿¤ò¼è¤Ã¤Æ²£È¾Ê¬¤ËÀÚ¤ë¡£
¡Úºî¤êÊý¡Û1. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý¤È¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤òÆþ¤ì¤Æ¼å¤á¤ÎÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢¹á¤ê¤¬¤¿¤Ã¤¿¤é¥×¥Á¥È¥Þ¥È¡¢¥«¥ì¡¼Ê´¤ò²Ã¤¨¤ÆßÖ¤á¹ç¤ï¤»¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
2. ¥¨¥Ó¡¢¥¢¥µ¥ê¡¢Çò¥ï¥¤¥ó¤ò²Ã¤¨¤Æ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë³¸¤ò¤·¡¢¥¨¥Ó¤Ë²Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ³¤¬³«¤¯¤Þ¤Ç¾ø¤·¼Ñ¤Ë¤¹¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
3. ¥Ü¥¦¥ë¤Ë¥¶¥ë¤ò¤Î¤»¡¢(2)¤ò°Ü¤·¤Æ¶ñ¤È½Á¤ËÊ¬¤±¤ë¡£¥¢¥µ¥ê¤Ï6¸Ä¤ò¾þ¤êÍÑ¤Ë³ÌÉÕ¤¤Ç¼è¤Ã¤Æ¤ª¤¡¢»Ä¤ê¤Ï³Ì¤«¤é¿È¤ò³°¤¹¡£
©E¥ì¥·¥Ô
4. ¿æÈÓ´ï¤Ë¤ªÊÆ¡¢(3)¤Î¾ø¤·½Á¡¢±öÅ¬ÎÌ¤òÆþ¤ì¡¢¿å¤òÌÜÀ¹¤ê¤Þ¤ÇÃí¤¤¤Ç¤Ò¤Èº®¤¼¤·¡¢¥¨¥Ó¤Î³Ì¤ò¤Î¤»¤Æ¿æ¤¯¡£
©E¥ì¥·¥Ô
Ä´Íý»þ´Ö¤Ë¿æ¤¯»þ´Ö¤Ï´Þ¤ß¤Þ¤»¤ó¡£
5. ¥¨¥Ó¤Î³Ì¤ò½Ð¤·¡¢¥É¥é¥¤¥Ñ¥»¥ê¡¢¥¨¥Ó¡¢¥¢¥µ¥ê¤Î¿È¤òÆþ¤ì¤Æ5Ê¬¾ø¤é¤¹¡£¤·¤ã¤â¤¸¤ÇÄì¤«¤éÂç¤¤¯º®¤¼¤Æ´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢³ÌÉÕ¤¥¢¥µ¥ê¤ò¾þ¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
¡ÚÉûºÚ¡Û¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤È¥¤¥ó¥²¥ó¤Î¥µ¥é¥À
¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤È¤æ¤ÇÍñ¤Ë¥¢¥ó¥Á¥ç¥Ó¤¬¤è¤¯¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£
©E¥ì¥·¥Ô
Ä´Íý»þ´Ö¡§30Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§238Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§ÎÁÍý²È¡¦¥½¥à¥ê¥¨¡¡ÊÝÅÄ Èþ¹¬
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë¥¸¥ã¥¬¥¤¥â (Âç)1¸Ä
±ö Å¬ÎÌ ¥µ¥ä¥¤¥ó¥²¥ó 6ËÜ ¤æ¤ÇÍñ 1¸Ä
¡ã¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡ä
º½Åü ¾®¤µ¤¸1
¿Ý Âç¤µ¤¸2
±ö ¾¯¡¹
¥¢¥ó¥Á¥ç¥Ó (¹ï¤ß)1ËçÊ¬
¶Ì¥Í¥® (¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê)1/8¸ÄÊ¬
¥É¥é¥¤¥Ñ¥»¥ê ¾¯¡¹
EV¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý Âç¤µ¤¸2
¡Ú²¼½àÈ÷¡Û¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤ÏÈé¤ò¤à¤¡¢Âç¤¤á¤Î¤Ò¤È¤¯¤ÁÂç¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¿å¤ËÊü¤Á¡¢ÇòÂù¤·¤¿¤é¥¶¥ë¤Ë¾å¤²¤ë¡£¤æ¤ÇÍñ¤ÏÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
¡Úºî¤êÊý¡Û1. ¥Ü¥¦¥ë¤Ç¡ã¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡ä¤ÎºàÎÁ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢È¾ÎÌ¤ÏÊÌ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¯¡£
©E¥ì¥·¥Ô
2. Æé¤Ë¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤È±ö¤ò²Ã¤¨¤Æ¶¯²Ð¤Ë¤«¤±¡¢¼Ñ¤¿¤Ã¤¿¤é¼å¤á¤ÎÃæ²Ð¤Ç¾¯¤·¤«¤¿¤á¤Ë¤æ¤Ç¡¢ÌÖ¤¸¤ã¤¯¤·Åù¤Ç¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¥¶¥ë¤Ë¾å¤²¡¢¿åµ¤¤ò¤¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤¬¤¯¤º¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤æ¤Ç²á¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
3. Æ±¤¸Æé¤ÎÅò¤Ç¥µ¥ä¥¤¥ó¥²¥ó¤òÃæ²Ð¤Ç¤æ¤Ç¡¢¼Ñ¤¿¤Ã¤¿¤é¥¶¥ë¤Ë¾å¤²¤ë¡£ÁÆÇ®¤¬¼è¤ì¤¿¤éÎ¾Ã¼¤òÀÚ¤êÍî¤È¤·¡¢Ä¹¤µ3ÅùÊ¬¤ËÀÚ¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
4. ¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤¬²¹¤«¤¤¤¦¤Á¤Ë¡ã¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥Ü¥¦¥ë¤Ë°Ü¤·¤ÆÏÂ¤¨¤ë¡£´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¥µ¥ä¥¤¥ó¥²¥ó¡¢¤æ¤ÇÍñ¤òÅº¤¨¤ë¡£»Ä¤ê¤Î¡ã¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡ä¤ò¤Þ¤ï¤·¤«¤±¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
¡Ú¥Ç¥¶¡¼¥È¡Û¥Þ¥ó¥´¡¼¥·¥ã¡¼¥Ù¥Ã¥È
¥·¥ó¥×¥ë¤ÊºàÎÁ¤Ç¼ê·Ú¤Ëºî¤ë²Æ¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ç¤¹¡£
©E¥ì¥·¥Ô
Ä´Íý»þ´Ö¡§40Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§124Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§ÎÁÍý²È¡¦¥½¥à¥ê¥¨¡¡ÊÝÅÄ Èþ¹¬
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë¥Þ¥ó¥´¡¼ 1~2¸Ä
ÎýÆý (²ÃÅü)Âç¤µ¤¸2
¥ß¥ó¥È¤ÎÍÕ Å¬ÎÌ
¡Úºî¤êÊý¡Û1. ¥Þ¥ó¥´¡¼¤ÏÈé¤ò¤à¤¤¤Æ¼Â¤òÊñÃú¤Ç¤½¤®¼è¤ê¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤ÎÇØËô¤Ï¥Þ¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÇÁÆ¤¯ÄÙ¤·¡¢ÍÆ´ï¤Ë°Ü¤·¤ÆÎäÅà¸Ë¤Ë30Ê¬ÃÖ¤¯¡£
©E¥ì¥·¥Ô
2. (1)¤ò´ï¤ËÀ¹¤êÊ¬¤±¤ÆÎýÆý¤ò¤«¤±¡¢¥ß¥ó¥È¤ÎÍÕ¤ò¾þ¤ë¡£
©E¥ì¥·¥Ô
¥Þ¥ó¥´¡¼¤¬´°Á´¤ËÅà¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¾¯¤·¾ï²¹¤ËÃÖ¤¤¤Æ½À¤é¤«¤¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£