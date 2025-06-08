¼Â²È¤¬¥´¥ß²°Éß¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¡Ä7³ä¤¬Êú¤¨¤ëÉÔ°Â¤È¸½¼ÂÅª¤ÊÂÐºö
7³ä¤¬Êú¤¨¤ë¥´¥ß²°Éß²½¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤È¤½¤ÎÍýÍ³
¶õ¤²È¤¬¼Ò²ñÌäÂê²½¤¹¤ë¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¡¢¶õ¤²È¤ä¹âÎð¼Ô¤¬½»¤à²È¤Î¡Ö¥´¥ß²°Éß²½¡×¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¥¯¥íー¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¼Â²È¤â¥´¥ß²°Éß²½¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿´ÇÛ¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤À¡£ AlbaLink¤¬Á´¹ñ¤Î20～60ÂåÃË½÷500¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¼Â²È¤¬¥´¥ß²°Éß²½¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï68.8¡ó¤Ë¾å¤ê¡¢¼Â²È¤ÎÊÒÉÕ¤±¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤À¡£
¼Â²È¤¬¥´¥ß²°Éß²½¤¹¤ë¤³¤È¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ£¿ô²óÅú¤ÇÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ºÇÂ¿¤Ï¡ÖÊª¤ò¼Î¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ç34.2¡ó¡£Â³¤¤¤Æ¡ÖÀ°ÍýÀ°ÆÜ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡Ê10.2¡ó¡Ë¡¢¡Ö¾ÞÌ£´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Î¿©ºà¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê6.4¡ó¡Ë¡¢¡ÖÇ¯¡¹Êª¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê5.8¡ó¡Ë¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
50ºÐÂå½÷À¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÊª¤¬¼Î¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤É¤¦¤·¤Æ¼Î¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«Ê¹¤¤¤¿¤È¤¡¢¡Ø¼Î¤Æ¤ë¤Î¤Ï¤¹¤°¤Ë¤Ç¤¤ë¤±¤É¡¢¼Î¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¤â¤¦Ìá¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢»È¤¤Æ»¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¡Ö»×¤¤½Ð¡×¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿´Íý¤¬½èÊ¬¤òË¸¤²¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡£
2°Ì¤Î¡ÖÀ°ÍýÀ°ÆÜ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¼Â²È¤Ë¤ÏÉã¤ÈÄï¤¬¤¤¤Æ¡¢Î¾Êý¤È¤âÊÒÉÕ¤±¤¬¶ì¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾Íè¥´¥ß²°Éß¤Þ¤Ã¤·¤°¤é¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ°ÍýÀ°ÆÜ¤ÎÉÔÆÀ¼ê¤òÍýÍ³¤Ëµó¤²¤ë¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
3°Ì¤Î¡Ö¾ÞÌ£´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Î¿©ºà¡×¤È¤Ï¡¢¡ÖÎäÂ¢¸Ë¤Ë¤¤¤Ä¤«¤é¤¢¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¿©ÉÊ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤âÀ°ÍýÀ°ÆÜ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤»öÎã¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡£ÎäÂ¢¸Ë¤Ë¾ÞÌ£´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Î¿©ºà¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Í×Ãí°Õ¤À¤í¤¦¡£
¥´¥ß²°Éß²½¤òËÉ¤°¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤«
¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¤Ï¡¢ÂÐºö¤È¤·¤Æ¡ÖÉÔÍÑÉÊ¤ò½èÊ¬¤¹¤ë¡×¤¬ºÇÂ¿¤Ç¡¢°Ê²¼¡Ö¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤ë¡×¡¢¡ÖÀ°ÍýÀ°ÆÜ¤ò¤¹¤ë¡×¡¢¡ÖÁÝ½ü¤ò¤¹¤ë¡×¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
¼ÂºÝ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂÐºö¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¿Æ¤È°ì½ï¤Ë¡¢Ç¯¤Ë¿ô²óÄøÅÙ¤ÎÉÑÅÙ¤ÇÀ¸Á°À°Íý¤ò¤·¤Æ¡¢ÉÔÍÑÉÊ¤ò¼Î¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡Ë¤È¡¢¿Æ»Ò¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤ÆÊÒÉÕ¤±¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤â¤Ã¤È¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¤Þ¤º¤Ï¼Â²È¤Ë»Ä¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤ÎÊª¤ò½èÊ¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Â²ÈÁ´ÂÎ¤Î²ÙÊª¤ò¸º¤é¤¹ÊýË¡¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö¥´¥ß²°Éß¤Î¥ê¥¹¥¯¡Ê²ÐºÒ¤ä·ò¹¯Èï³²¡¢¸ÉÎ©¤Ê¤É¡Ë¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÅÁ¤¨¡¢ÁáµÞ¤ÊÂÐ±þ¤ÎÉ¬Í×À¤ò¼«³Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡×¡Ê60Âå°Ê¾å½÷À¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥´¥ß²°Éß¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¼ÂÎã¤òÏÃ¤¹¤³¤È¤â¸ú²ÌÅª¤È¤µ¤ì¤ë¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥´¥ß½Ð¤·¤Î¼êÅÁ¤¤¤äÁÆÂç¥´¥ß¤Î±¿ÈÂ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Î¤â¤è¤¤¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢É¬Í×¤ÊÊª¤ò¼«Âð¤Ë»ý¤Áµ¢¤ë¤³¤È¤Ç¼Â²È¤Î²ÙÊª¤ò¸º¤é¤¹¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤â¤¢¤ë¡£
¥´¥ß²°Éß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢À³ÊÆÃÀ¤ä¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤¬¤Á¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë²Ã¤¨¡¢¤ä¤Ï¤ê¹âÎð²½¤¬¤¢¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢¹âÎð¤Ë¤è¤ë¿ÈÂÎµ¡Ç½¤ÎÄã²¼¤Ç¡¢ÉÔÍ×¤ÊÊª¤òÊüÃÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¼Â²È¤¬±óÊý¤Ë¤¢¤êÄÌ¤¦¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ö¾ð¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤¦¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢°ìµ¤¤ËÊÒÉÕ¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä¹´üÅª¤«¤Ä·ÑÂ³Åª¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¿¤È¤¨¿Æ»Ò¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤è¤¤¤«¡×¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ´ØÍ¿¤¹¤Ù¤¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µ÷Î¥´¶¤ÎÌäÂê¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤ÏÂÐÏÃ¤ò½Å¤Í¤Ä¤Ä¡¢ÀÎÏÃ¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤ë¤Î¤â°ì¤Ä¤ÎÊýË¡¤Ç¤¢¤í¤¦¡£