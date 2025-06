【「転生したらスライムだった件」29巻】 6月9日 発売 価格:792円 【「Cute Photo Collection付き 転生したらスライムだった件」29巻 特装版】 6月9日 発売 価格:2,200円 【「転生したらスライムだった件 異聞 ~魔国暮らしのトリニティ~」12巻】 6月9日 発売 価格:792円 【「転生したらスライムだった件 美食伝~ペコとリムルの料理手帖~」4巻】 6月9日 発売 価格:792円 【「転生したらスライムだった件 番外編 ~とある休暇の過ごし方~」3巻】 6月9日 発売 価格:792円

「転生したらスライムだった件」29巻

講談社は、マンガ「転生したらスライムだった件」の29巻を6月9日に発売する。価格は792円。また同日には特装版やスピンオフも発売される。

「Cute Photo Collection付き 転生したらスライムだった件」29巻 特装版

本作は伏瀬氏の小説を原作としたコミカライズ作品。2026年2月には「劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編」が公開される予定となっている。

29巻ではリムルの理想とする人魔共栄圏が実現に近づく一方、自身の策謀がことごとく打ち破られたロッゾ一族のマリアベルは、ユウキすらも躊躇する奥の手を使うことを決心する。

なお特装版には、キャラクターの「可愛いシーン」のイラストをコミックスから厳選し、全編フルカラーにしたオリジナル写真風小冊子が付いてくる。

また同日発売のスピンオフは、「転生したらスライムだった件 異聞 ~魔国暮らしのトリニティ~」12巻、「転生したらスライムだった件 美食伝~ペコとリムルの料理手帖~」4巻、「転生したらスライムだった件 番外編 ~とある休暇の過ごし方~」3巻の3作品となっている。

「転生したらスライムだった件 異聞 ~魔国暮らしのトリニティ~」12巻

「転生したらスライムだった件 美食伝~ペコとリムルの料理手帖~」4巻

「転生したらスライムだった件 番外編 ~とある休暇の過ごし方~」3巻

【「転生したらスライムだった件」29巻あらすじ】

幾重にも張り巡らされた罠をくぐり抜け、

テンペストは西側諸国と対等な関係で西方諸国評議会へ加盟することとなった。

リムルの理想とする人魔共栄圏の実現がまた一歩近づいたが、

面白くないのは自身の策謀がことごとく打ち破られてしまったロッゾ一族のマリアベル。

彼女はユウキすらも躊躇する奥の手を使うことを決心するが――。

【「転生したらスライムだった件 異聞 ~魔国暮らしのトリニティ~」12巻あらすじ】

フォス達三人娘の陰の活躍でファルメナス王国の新王ヨウムの戴冠式は無事終わる。しかし、騒動を起こそうとした者達の裁定立ち会いに続き初めての夜会と、フォス達の長い一日は終わらない。魔物を初めて目にするファルメナス貴族達の好奇の目の中、フォス達は魔国連邦《テンペスト》の代表として恥じないようにエドガーの特訓の成果を見せることができるか!? 『転スラ』原作の伏瀬先生原案・監修の公式サイドストーリー、華麗なる夜会で三人娘が輝く(?)第12巻!

【「転生したらスライムだった件 美食伝~ペコとリムルの料理手帖~」4巻あらすじ】

八星魔王(オクタグラム)に就任したリムルは「魔王たちの大晩餐会」を開催することになった。そこでは、魔王が指名した

決闘代理人(コック)が料理を作り、競い合う。

リムルによって選ばれたペコは、強敵ぞろいの祭典に参戦することに……!?

「転スラ」グルメスピンオフ、シズル感マシマシの第4巻!

【「転生したらスライムだった件 番外編 ~とある休暇の過ごし方~」3巻あらすじ】

王国維持のために、魔塔の傀儡国家となっていたマルクシュア王国。

その関係を脱すべく、王は魔塔主の目的であるヴェルドラを捕えるべく画策するも、

リムル達に圧倒され、その計画は失敗してしまう。

その結果、魔塔主・アシュレイの逆鱗に触れ、王都は過剰な魔力搾取により弱体化。

さらには第一王子・サイラスをも攫われてしまう。

万策尽きた王は、リムルに助けを求めて……?

【「転生したらスライムだった件 異聞 ~魔国暮らしのトリニティ~」12巻】【「転生したらスライムだった件 番外編 ~とある休暇の過ごし方~」3巻】

