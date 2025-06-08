¾å¸ÍºÌ¡¡Ä¹½÷¤¬¡Ö¿ì¤ÃÊ§¤¤¤ª¤Ð¤µ¤óÍè¤¿¡¼¡ª¡×¡¡²È¤Ë¾·¤¯ÃçÎÉ¤·Ä¶¿Íµ¤½÷Í¥¤ÎÁÇ´éË½Ïª
¡¡½÷Í¥¤ÎÁó°æÍ¥¡Ê39¡Ë¤¬8ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¥¯¥ê¥Ã¥×¡×¡ÊÆüÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£ÁÇ´é¤òË½Ïª¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Ç¤¢¤ë¾å¸ÍºÌ¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡£Áó°æ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡Ö½÷Í¥¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ë¡£¤¤¤Ä¤â¤ÈÁ´Á³°ã¤¦¡×¤È¥¤¥¸¤Ã¤¿¡£
¡¡MC¤Î»³ºê°é»°Ïº¤Ë¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÉáÃÊ¤ÎÍÍ»Ò¤¬½Ð¤ë¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤¬¼ê¤Ã¼è¤êÁá¤¤¡×¤ÈÂ¨Åú¡£
¡¡°û¤à¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¾å¸Í¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¬¸À¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Á¡£·ë¹½¸À¤¨¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¡×¤À¤È¸À¤¤¡¢Áó°æ¤¬¾å¸ÍÂð¤òË¬¤ì¤ë¤È¡¢¾å¸Í¤ÎÄ¹½÷¤¬¡Ö¿ì¤ÃÊ§¤¤¤ª¤Ð¤µ¤óÍè¤¿¡¼¡ª¡×¤ÈÆ¨¤²¤ë¤ÈË½Ïª¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£